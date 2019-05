Ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας: η δημοκρατία σε πρώτο πλάνο

Our admiration and congratulations go to #SpinelliPrize 2018 winners:

👏@QuentinAries @cafebabel_ENG

👏Matteo Balduzzi @apsdeina #promemoria_auschwitz

👏Eleonora Kleibel @_BJV_

👏I feel Europe: Nika and Luka get familiar with the @europarl

👏@kjalee @EuropeansPod#YouthWeek pic.twitter.com/XYfypahwHf

— European Youth (@EuropeanYouthEU) April 29, 2019