Ξεκινά αύριο το Erasmus Student Network AGM 2019: η καρδιά του Erasmus χτυπάει φέτος στη Θεσσαλονίκη

Πάνω από 1000 εκπρόσωποι του Δικτύου Φοιτητών Erasmus (Erasmus Student Network – ESN), θα συγκεντρωθούν για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, στις 18-21 Απριλίου, για το μεγαλύτερο συνέδριο φοιτητών για το Erasmus, την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου (AGM).

Φέτος, το ESN της Ελλάδος (ESN Greece) διοργανώνει για πρώτη φορά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου. Περισσότεροι από 1000 φοιτητές από 40 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης θα επισκεφτούν τη Θεσσαλονίκη για να συζητήσουν για το μέλλον του προγράμματος Erasmus.

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που καλωσορίζουμε τους Ευρωπαίους φοιτητές. Η εκπαίδευση στην Ευρώπη αλλάζει και το Erasmus είναι βασικός πυλώνας. Είναι αναζωογονητικό να βλέπεις τη νέα γενιά να παίρνει ενεργό μέρος στη διαμόρφωση αυτών των αλλαγών και στηρίζουμε έμπρακτα την προσπάθεια τους», δήλωσε ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, Fair την Κυριακή 21 Απριλίου στις 11:30, στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το λεγόμενο Mobility, όπου οι φοιτητές θα έχουν την ευκαρία να ενημερωθούν για σπουδές στο εξωτερικό, προγράμματα ανταλλαγής και πρακτικής άσκησης, εκπαιδευτικά σεμινάρια και εθελοντική εργασία από τους εκπροσώπους-φοιτητές 900 ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και συζήτηση (round table discussion) σχετικά με τις επερχόμενες Ευρωεκλογές στοχεύοντας στην ενεργοποίηση καθώς και ευαισθητοποίηση των νέων γύρω από το δικαίωμα του ψηφίζειν.

Παράλληλα, στόχος της AGM είναι και να φέρει πιο κοντά τους λαούς της Ευρώπης μέσω της ανταλλαγής κουλτούρας και του ανοιχτού διαλόγου. Δράσεις όπως το Flag Parade, μία παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου οι φοιτητές θα διασχίσουν την πόλη με τα χρώματα της χώρας τους, θα υπογραμμίσει όλα αυτά που μας ενώνουν ως Ευρωπαίους.

To Flag Parade είναι μια πολύχρωμη διαδρομή κατά μήκους της παραλίας με αφετηρία το Makedonia Palace. Οι διεθνείς φοιτητές θα στολίσουν την πόλη με τα χρώματα των χωρών τους και θα γιορτάσουν την πολυπολιτισμικότητα υπό το ρυθμό των κρουστών της ομάδας Paranaue με σύνθημα το “We are One- Είμαστε Ένα”, ένα Δίκτυο και μια νέα γενιά που χαράσσει το μέλλον της με εργαλεία την ομορφιά και τη δύναμη της διαφορετικότητας . Η διαδρομή, περνώντας από το Λευκό Πύργο και μέσα από τη ΔΕΘ-HELEXPO, θα καταλήξει στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου θα λάβει χώρα η επίσημη Τελετή Έναρξης του Συνεδρίου.

«Είναι μία μοναδική ευκαιρία για τους φοιτητές της Θεσσαλονίκης να έρθουν σε επαφή με συνομηλίκους τους από άλλα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που θα τους δείξουν την πραγματική διάσταση των σπουδών στο εξωτερικό. Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών στέκεται πάντα αρωγός σε πρωτοβουλίες που προωθούν την κινητικότητα και είναι τιμή μας να στηρίξουμε μία τόσο σημαντική φοιτητική προσπάθεια», δήλωσε ο Φώτιος Αθανασόπουλος, Διευθυντής της Εθνικής Μονάδας Διαχείρισης του Erasmus+ στο ΙΚΥ.

Τι είναι το ESN

Γεννημένο το 1989, το ESN είναι η μεγαλύτερη εθελοντική, φοιτητική οργάνωση στην Ευρώπη. Στο ESN συμμετέχουν πάνω από 15.500 φοιτητές, σε περισσότερους από 500 τοπικούς συλλόγους ESN, σε 39 χώρες της Ευρώπης. Στόχος τους είναι η εκπροσώπηση των φοιτητικών προγραμμάτων ανταλλαγής και την ανάπτυξη της ικανότητας κατανόησης μιας διαφορετικής κουλτούρας.

Στην Ελλάδα σήμερα, δραστηριοποιούνται 22 τοπικοί σύλλογοι στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κρήτη, Κομοτηνή, Λαμία, Βόλο, Κοζάνη, Λάρισα και Αιγαίο. Οι ελληνικοί σύλλογοι υποδέχονται περισσότερους από 2.500 εισερχόμενους φοιτητές το χρόνο, και διοργανώνουν πληθώρα δράσεων που αποσκοπούν στην προσαρμογή των εισερχόμενων φοιτητών και στην προετοιμασία των εξερχόμενων.