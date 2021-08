Έρευνα CohesionGR: Το διαδίκτυο επιλέγουν οι Έλληνες για την ενημέρωσή τους

Το διαδίκτυο φαίνεται ότι επιλέγουν οι Έλληνες για την ενημέρωσή τους, όπως προέκυψε από τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρεία “To The Point”, για το ευρωπαϊκό έργο «Η Συνοχή Δίπλα μας» – CohesionGR, ανάμεσα σε δείγμα 1140 ενήλικων ανδρών και γυναικών από όλη την χώρα.

Μάλιστα, ψηλά στις προτιμήσεις των πολιτών πέρα από τους ενημερωτικούς και δημοσιογραφικούς ιστοτόπους βρίσκονται τα Social Media, ενώ, όπως φαίνεται, χάνουν «έδαφος» στις προτιμήσεις των πολιτών τα παραδοσιακά media όπως οι εφημερίδες και η τηλεόραση.

Σε κάθε περίπτωση, το κοινό φαίνεται να επιθυμεί στην πλειοψηφία του από τα ΜΜΕ μεγαλύτερο πλούτο και εύρος ειδήσεων, καθώς επίσης και πρωτότυπο περιεχόμενο και ειδήσεις, με έμφαση στα Ευρωπαϊκά θέματα.

Οι προτιμήσεις στην ενημέρωση

Ειδικότερα, στην ερώτηση: «Από πού ενημερώνεστε;» (με έως δύο δυνατές απαντήσεις), τα Διαδικτυακά ΜΜΕ και τις Ενημερωτικές Ιστοσελίδες επιλέγει το συντριπτικό ποσοστό του 78,3% των πολιτών, ενώ την τηλεόραση, ένα μέσο το οποίο ήταν κυρίαρχο τις περασμένες δεκαετίες, το 37,9% του κοινού.

Τρίτα στις προτιμήσεις των πολιτών για την ενημέρωση έρχονται τα Social Media με ποσοστό 34,0% και ακολουθούν το Ραδιόφωνο με το 6,3% των πολιτών, ενώ τις τοπικές Εφημερίδες επιλέγει μόλις το 1,0% του κοινού.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στην ερώτηση για το εάν «οι πολίτες αγοράζουν επαρχιακό -τοπικό τύπο», το εντυπωσιακό ποσοστό της τάξης του 72,2% απάντησε κατηγορηματικά ότι δε διαβάζει καθόλου εφημερίδες. Μόλις το 15,8% απάντησε ότι διαβάζει μόνο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, ενώ μόλις το 11,6% απάντησε θετικά στην ερώτηση.

Ειδικότερα, όσον αφορά τον τοπικό τύπο, το 77,6% του κοινού πιστεύει ότι χρειάζονται περισσότερες ενημερωτικές προσπάθειες (εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες κλπ), που να ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τοπικά θέματα ή να έχουν την τοπική οπτική για γενικότερα θέματα, το 13,9% ότι χρειάζονται λιγότερες προσπάθειες, ενώ 13,9% πιστεύει ότι ο τοπικός τύπος πρέπει να παραμείνει ως έχει.

Σημαντικό το ενημερωτικό περιεχόμενο – υπάρχει ανάγκη για εξειδίκευση;

Όσον αφορά το περιεχόμενο, μεγάλο πλούτο και εύρος ειδήσεων, ανεξαρτήτως πηγής επιθυμεί για την ενημέρωσή του το 56,6%, πρωτότυπο περιεχόμενο και ειδήσεις γραμμένες ειδικά για την συγκεκριμένη ιστοσελίδα το 34,4%, ενώ σε ποσοστό 30,4% το κοινό προσδοκά λεπτομερείς αναλύσεις για επίκαιρα θέματα από ειδικούς. Επιπλέον, το 24% προτιμάει βίντεο με ειδήσεις ή αναλύσεις, το 21,8% Podcasts με ειδήσεις ή αναλύσεις, το 16,1% ενημερωτικά Infographics, το 12,2 % αποκλειστικές συνεντεύξεις και το 10,4% αποκλειστική αρθρογραφία από επώνυμους συντάκτες.

Σε ποσοστό 78,1% οι πολίτες πιστεύουν ότι χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες στον ειδικό τύπο (εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες κλπ) που να ασχολούνται κατά κύριο λόγο με ευρωπαϊκά θέματα, ενώ μόλις το 5% απάντησε ότι χρειάζονται λιγότερες.

Επιπλέον, το 80,8% των πολιτών πιστεύει ότι χρειάζονται περισσότερες ενημερωτικές προσπάθειες στον ειδικό τύπο (εφημερίδες, περιοδικά, ιστοσελίδες κλπ), που να ασχολούνται κατά κύριο λόγο με ευρωπαϊκές ή εθνικές χρηματοδοτήσεις και προγράμματα. Πάντως χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι μόλις το 7,9% των πολιτών έχει ακούσει ή διαβάσει κάτι για το ευρωπαϊκό ενημερωτικό δίκτυο EURACTIV, που ασχολείται ε αυτές τις θεματικές, ενώ μόλις το 4% γνωρίζει την ελληνική έκδοσή της.

Ως αξιόλογες ενημερωτικές ιστοσελίδες χαρακτήρισαν οι ερωτώμενοι, με ελεύθερη αναφορά χωρίς προκαθορισμένη λίστα, κατά σειρά προτίμησης οι ερωτηθέντες τις εξής: protothema.gr, in.gr, newsit.gr, naftemporiki.gr, kathimerini.gr, lifo.gr, BBC, Google, newsbomb.gr, CNN.

Όσον αφορά τις εφημερίδες, οι πολίτες, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, κατά σειρά προτιμούν, με ελεύθερη απάντηση, τις εξής: Η Καθημερινή, ΤΑ ΝΕΑ, Πρώτο Θέμα, Το Βήμα, Το Έθνος, Η εφημερίδα των Συντακτών, Η Ναυτεμπορική, Η Αυγή, Real News, Το Ποντίκι.

Όσον αφορά τις τοπικές εφημερίδες, οι πολίτες επέλεξαν κατά σειρά: Ελευθερία, Ταχυδρόμος, Η Πρωινή, Θεσσαλία, Εβδομάδα, Ενημέρωση, Η πατρίδα, Θάρρος και Ελευθερία.

Σημειώνεται ότι η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από πόρους της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και ειδικότερα από το έργο «Η Συνοχή Δίπλα μας» – #CohesionGR που υλοποιούν η εταιρεία επικοινωνίας και συμβούλων REGIOCOP LTD με την Ένωση Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (EIET), σε συνεργασία με τους ενημερωτικούς ιστοτόπους euractiv.gr, eustories.gr, και 28 επαρχιακές εφημερίδες και ιστοσελίδες. Η έρευνα διεξήχθη τηλεφωνικώς από την εταιρεία To The Point, το διάστημα μεταξύ 14–29 Ιουνίου 2021, ανάμεσα σε 1140 άνδρες και γυναίκες άνω των 17 ετών, κατοίκων και των 13