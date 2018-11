Editor’s pick: Brexit ή exit;

Η ώρα της αλήθειας έφτασε. Ή μάλλον θα φτάσει. Γιατί αν δε φτάσει, η Μέι θα δει μια άλλη πόρτα εξόδου, αυτή της Ντάουνινγκ Στριτ.

Μετά από μια επεισοδιακή εβδομάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε μια συμφωνία, που θα δώσει στο οικονομικό κέντρο του Λονδίνου ένα βασικό επίπεδο πρόσβασης στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές. Ικανοποιημένος ο Γιούνκερ, ικανοποιημένη και η Μέρκελ. So far, so good.

Βέβαια, στο μεταξύ, «βροχή» παραιτήσεων ξεκίνησε στο Λονδίνο αλλά η Τερέζα παραμένει ψύχραιμη (για ταπί δεν γνωρίζουμε ακόμη). «Ή καθόλου συμφωνία ή καθόλου Brexit» τονίζει η ίδια, αλλά πλέον μάλλον επιχειρεί να συγκρατήσει το κόμμα των Συντηρητικών από τη διάλυση. Οι μέρες μετρούν αντίστροφα και το φινάλε της σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου μόλις μπήκε σε εφαρμογή.

Για «διαζύγιο» με την ΕΕ πάει και η Ιταλία μάλλον, αλλά ο Βέμπερ είναι αισιόδοξος. Στο μεταξύ, νέο σχέδιο προϋπολογισμού υπέβαλε η χώρα, με μόνη διαφορά την απόφαση της αύξησης του στόχου ιδιωτικοποίησης δημόσιων περιουσιακών στοιχείων στο 1% του ΑΕΠ έως το 2019. Αυστρία και Ολλανδία, ωστόσο, ζητούν περαιτέρω μέτρα και κυρώσεις για τη Ρώμη.

Τουρκία και Γερμανία συνεχίζουν επίσης τις διαπραγματεύσεις για την έκδοση –κατά την εκτίμηση του Ταγίπ Ερντογάν- υποστηρικτών του Γκιουλέν, αλλά η Ανγκελα Μέρκελ ανέφερε ότι η Γερμανία χρειάζεται περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία για να χαρακτηρίσει το Κίνημα Γκιουλέν ως τρομοκρατική οργάνωση. Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας της Γερμανίας, Γενς Σπαν, δήλωσε υπέρ της διακοπής των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της ΕΕ με την Τουρκία.

Τέλος, στο θέμα του Κυπριακού, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, δήλωσε ότι στο εξής υπάρχει ανάγκη για νέες ιδέες και προτάσεις, καθώς η ελληνοκυπριακή πλευρά με τις μονόπλευρες ενέργειές της έδειξε ότι δεν θα μοιραστεί ούτε το φυσικό αέριο. Παράλληλα, στο τεμάχιο 10 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), οι γεωτρήσεις της ExxonMobil-Qatar Petroleum, έχουν ήδη ξεκινήσει.

Έως την επόμενη Παρασκευή, πολλοί ακόμη μπορεί να παραιτηθούν, να μπουν ή να βγούν (από την Ένωση). Εσείς κοιμηθείτε ήσυχα.