Το ΕΣΠΑ μέσα από τους Δρόμους του Τσαγιού στη Μαύρη Θάλασσα

Κανένα προϊόν τελικά δεν είναι ευκαταφρόνητο και κανένα προϊόν δεν μπορεί να μην εγγυηθεί πολλαπλά οφέλη, όχι μόνο στη διατροφική αλυσίδα, αλλά και στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή χωρών οι οποίες αναζητούν ένα κοινό προορισμό, την Ανάπτυξη και την Ειρήνη στην περιοχή τους, μέσω της επιχειρηματικής δράσης.

Έρχεται, λοιπόν, στη δημοσιότητα μέσα από την εφημερίδα Εργασία… συν», αλλά και την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση του Επιμελητηρίου Δράμας, το πρόγραμμα «οι Δρόμοι του Τσαγιού» που συγχρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χώρες όπως η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Γεωργία, η Αρμενία και φυσικά η Ελλάδα συμμετέχουν με αντίστοιχους φορείς, προκειμένου να περάσουν πολλαπλά μηνύματα συνεργασίας αλλά και οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, με αρωγό την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. και τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Έτσι, ενώνουν δυνάμεις η Υπηρεσία Οικονομικής Ανάπτυξης της Βάρνας (Βουλγαρία), το Επιμελητήριο της Τραπεζούντας (Τουρκία), το Διεθνές Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας και Πολιτικής Ανάλυσης (Γεωργία), καθώς και η Ένωση Νέων Γυναικών Αρμενίας (Αρμενία), μαζί με τη «ναυαρχίδα» των επιμελητηρίων της Β. Ελλάδας, το Επιμελητήριο της Δράμας, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ξάνθης, δύο πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης και προσφοράς στην επιχειρηματικότητα στην Α.Μ.Θ., συγκροτώντας την ισχυρή αυτή ομάδα, προκειμένου να γνωρίσουμε όλοι εμείς τη χρησιμότητα, αλλά και την επιρροή του τσαγιού σε πολλές ειδικές περιπτώσεις της ζωής μας.

Ποιος αλήθεια μπορεί να φανταστεί αν δεν ξέρει, και να μην υπογραμμίσει αν γνωρίζει, τι σημαίνει για τη διατροφική αλυσίδα το τσάι… Ένα προϊόν που κατέχει κατά κύριο λόγο σημαντικό μερίδιο στην αγορά των τροφίμων με ιδιότητες που θα ζήλευε και θα ζηλεύει κάθε μία χώρα που στερείται στην παραγωγή της αυτό το πολύτιμο αγαθό της φύσης.

Είναι περιττό νομίζω να υπογραμμίσουμε πως αυτό το προϊόν είναι το νούμερο 1 ρόφημα στον κόσμο, 100% υγιεινό, και συντρέχουν 10 και πλέον μοναδικοί λόγοι για την κατανάλωσή του.

Θα είναι επίσης παράληψη να μην αναφερθούμε σε πρώτη φάση στη διατροφική αλυσίδα και να μην γνωστοποιήσουμε και εμείς μέσα από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ πως το πράσινο τσάι είναι εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών, το λευκό τσάι ενισχύει την υγεία της καρδιάς, το κόκκινο τσάι τονώνει χωρίς να διεγείρει το νευρικό σύστημα, το μαύρο τσάι βοηθάει στην καλή λειτουργία των οστών και των χόνδρων και το τσάι του βουνού είναι ελιξίριο μνήμης, ενέργειας και ευεξίας.

Αλλά ας δούμε μερικά χρήσιμα στοιχεία του προγράμματος για να κατανοήσουμε όλοι και κυρίως οι μη γνωρίζοντες καλά. Ο πλήρης τίτλος του πρόγραμμα που υλοποιείται είναι «Promoting Tea as the engine of growth for the Black Sea Basin Area», με ακρωνύμιο του έργου αυτού το «TEAWAY», έχοντας διάρκεια υλοποίησης του έργου τους 24 μήνες και υπάγεται στο χρηματοδοτικό πλαίσιο: Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020, με συμμετέχουσες τις χώρες που προαναφέραμε στην εισαγωγή του κειμένου.

Το Έργο TEAWAY εστιάζει στο συγκεκριμένο στοιχείο της γεωργίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, στην καλλιέργεια/παραγωγή και στο εμπόριο τσαγιού. Σε αυτό το πλαίσιο, ο συνολικός στόχος του έργου είναι η προώθηση και η ανάδειξη των τοπικών προϊόντων τσαγιού και η δημιουργία νέων αγορών. Ο τομέας της γεωργίας εξακολουθεί να αποτελεί κύριο και ουσιώδες κομμάτι στην οικονομία των χωρών της Μαύρης Θάλασσας και συνεπώς και σημαντικό μέρος των εξαγωγών και της αγοράς εργασίας τους. Σύμφωνα με το έργο, το τσάι είναι ένα προϊόν που θα έπρεπε να κυριαρχεί στο εμπόριο αγαθών μεταξύ των χωρών της περιοχής και σε αυτό το πλαίσιο εντοπίζεται η συνοχή των αρχών του με τις αρχές του προγράμματος, καθώς:

-Βοηθάει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων των ΜμΕ και των τοπικών / περιφερειακών παραγωγών που παράγουν χαρακτηριστικά και ειδικά προϊόντα τσαγιού

-Συμβάλει στην αύξηση της οικονομίας στις εμπλεκόμενες περιοχές

-Αποσκοπεί στην αύξηση της ζήτησης για την παραγωγή τσαγιού στη Μαύρη Θάλασσα.

Το τσάι είναι από τα παλαιότερα αρχαία ροφήματα που κυριαρχούσε στην αρχαιότητα και το δεύτερο, μετά το νερό, πιο δημοφιλές ρόφημα στον κόσμο. Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, η παραγωγή του συγκεντρωνόταν στην Ασία, ωστόσο, η παγκόσμια αύξηση στη ζήτησή του οδήγησε κι άλλες χώρες στην καλλιέργειά του. Στην εποχή μας παράγεται σε περισσότερες από 40 χώρες. Σήμερα, μία από τις κύριες περιοχές καλλιέργειάς του είναι γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα. Το ρόφημα του τσαγιού έφτασε στην περιοχή μέσω ποικίλων διαδρομών. Οι Μογγόλοι και οι έμποροι κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού ήταν αυτοί που σύστησαν το τσάι στους Ρώσους, τους Τούρκους και τους Πέρσες, καθώς και στους λαούς του Κιργιστάν, του Ουζμπεκιστάν και του Τουρκμενιστάν κ.α. Στις αρχές του 20ου αιώνα και έπειτα από πολλές προσπάθειες, η καλλιέργεια του τσαγιού ξεκίνησε στα βουνά μεταξύ της Κασπίας και της Μαύρης Θάλασσας. Το ήπιο, υγρό και ωκεάνιο κλίμα της Μαύρης Θάλασσας είναι κατάλληλο για πολυάριθμες, επικερδείς αγροτικές δραστηριότητες, όπως τις φυτείες τσαγιού. Οι φυτείες αυτές, διάσπαρτες στις όχθες της Μαύρης Θάλασσας, αποτελούν σήμερα αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής.

Για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ο «καπετάνιος» της επιχειρηματικότητας, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, κ. Στέφανος Γεωργιάδης δηλώνει, με υπερηφάνεια αλλά και πλήρη γνώση του ευρωπαϊκού ιδεώδους, στην «Εργασία… συν», τα εξής: «Το Επιμελητήριο Δράμας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Μαύρη Θάλασσα” (Black Sea) με τη δράση “Δρόμοι του Τσαγιού” (TEAWAY), μαζί με άλλους εταίρους από την περιοχή. Ο στόχος του προγράμματος είναι να αξιοποιηθεί το κοινό στοιχείο των περιοχών των εταίρων που είναι το τσάι ως μία ευκαιρία ανάπτυξης των οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των χωρών.

Ο τομέας της Γεωργίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας είναι ουσιώδης για την οικονομία των περιοχών και για αυτό υπάρχει μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα των παραγόμενων προϊόντων. Το τσάι είναι ένα προϊόν που θα μπορούσε να κυριαρχήσει στην περιοχή, καθώς επίσης και να ενισχυθεί η δυνατότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τοπικών παραγωγών τσαγιού και προϊόντων αυτού. Άρα εκτός πολλών άλλων πλεονεκτημάτων καταλήγουμε στην αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης στις εμπλεκόμενες περιοχές».

Τέλος να σημειώσουμε πως στο πλαίσιο καινοτομίας που διακατέχει το Επιμελητήριο Δράμας είναι η παραγωγή ενός Audio Book με άξονες την οικονομία και το περιβάλλον, κάτι που δεν συνηθίζεται από ένα φορέα που εκπροσωπεί την επιχειρηματικότητα, να μπαίνει δηλαδή σε «ξένα χωράφια», όπως αυτό του περιβάλλοντος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην υλοποίηση του προγράμματος και Ανάπτυξη και Ειρήνη στην περιοχή μας, έστω με τη συμβολή της υγιούς συνεργασίας και επιχειρηματικότητας.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Εργασία… Συν και το ergasia-press.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]