Σιδηροδρομική ένωση Ελλάδας – Αλβανίας με τη βοήθεια της Ε.Ε. και του προγράμματος INTERREG

Οι σκέψεις για την σύνδεση των δύο χωρών με σιδηρόδρομο άρχισαν το μακρινό 1990 ενώ το 1993 ο ΟΣΕ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εκπόνησε μελέτη εκπονήθηκε από τον ΟΣΕ, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας, σε συνεργασία με τους Αλβανικούς Σιδηροδρόμους και το Υπουργείο Μεταφορών της Αλβανίας.

Το 2013 η σιδηροδρομική γραμμή Φλώρινα-Πόγραδετς εντάχθηκε στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο και μάλιστα ως τμήμα του Κεντρικού Δικτύου, το 2016 στο σιδηροδρομικό δίκτυο των Δυτικών Βαλκανίων με τη σχετική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Κρατών των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ το 2018 εγκρίθηκε από το Πρόγραμμα INTERREG IPAII CROSS–BORDER COOPERATION PROGRAM.

Τελικά πριν λίγο καιρό δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων αξιολόγησης και επιλογής επενδύσεων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο “Initiative for improving cross border transport through rail connection between Krystallopigi and Pogradec” με ακρωνύμιο ‘CB RAILWAY’.

η δράση αφορά την ανάθεση των απαραίτητων υπηρεσιών και μελετών, οι οποίες θα καθορίσουν την βέλτιστη επιλογή για την κατασκευή του ελλείποντος σιδηροδρομικού συνδέσμου μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.το έργο αφορά σιδηροδρομική γραμμή συνολικού μήκους 130 χιλιομέτρων δυτικά από την Κρυσταλλοπηγή (ή την Ιεροπηγή) προς το Pogradec και νοτιοανατολικά προς το Αεροδρόμιο Καστοριάς.

Στο εταιρικό σχήμα του εν λόγω Έργου συμμετέχει η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., o Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας Α.Ε. (ΟΣΕ) και το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας (Ministry of Infrastructure and Energy). ενώ η Σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg IPA ‘Ελλάδα – Αλβανία’ 2014 – 2020».

Η μελέτη έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 846 χιλ. ευρώ, το οποίο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο Valter Dosti, κατοικεί και εργάζεται μαζί με τη γυναίκα του και τα δυο του παιδιά στην Αλεξάνδρεια. Κατάγεται από ένα μικρό χωριό της αλβανίας κοντά στην Κορυτσά. όπως δήλωσε στον ΠΟΛΙΤΗ η σύνδεση των δύο χωρών με τρένο θα ήταν για τον ίδιο και την οικογένειά του μια υπέροχη εξέλιξη. Θα αποτελούσε, όπως είπε, έναν εύκολο και φθηνό τρόπο να μεταβεί στη γενέτειρά του κάτι που τώρα δεν είναι τόσο εύκολο.

Στη Βόρειο Ελλάδα υπάρχουν πολλές οικογένειες με Αλβανική καταγωγή που η σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ των δύο χωρών θα μια ιδιαίτερα ευχάριστη εξέλιξη. το ίδιο θετικά όμως βλέπουν τη σιδηροδρομική σύνδεση και διάφοροι επιχειρηματίες της Βορείου Ελλάδας που πίσω από τη διασύνδεση αυτή βλέπουν επιχειρηματικές ευκαιρίες με την εύκολη και φθηνή ανταλλαγή προϊόντων και πρώτων υλών.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο πολιτικός στόχος πίσω από το μεγάλο αυτό έργο είναι να καταστεί η Ελλάδα ένα Βαλκανικό hub στον τομέα των logistics και των μεταφορών.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Ο Πολίτης και το opolitis.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]