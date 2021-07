Ο Δήμος Νάουσας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα προώθησης Δημιουργικού Τουρισμού

Ο Τουρισμός στην εποχή μας έχει αποκτήσει μια διαφορετική διάσταση από αυτή που παραδοσιακά γνωρίζουμε ως επίσκεψη σε τουριστικά αξιοθέατα. Σήμερα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν πέραν της παθητικής απόλαυσης ενός αξιοθέατου, την ουσιαστική απόκτηση εμπειριών μέσα από την ενεργή συμμετοχή τους στην κουλτούρα ενός τόπου.

Αυτός είναι και ο βασικός στόχος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE «Η συμβολή των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών στον Πολιτιστικό και Δημιουργικό Τουρισμό στην Ευρώπη»/ “Cultural and Creative Industries contribution to Cultural and Creative Tourism in Europe” με ακρωνύμιο “Cult-CreaTE”.

Η ανάπτυξη ενός Πολιτιστικού Τουρισμού στις περιοχές που συμμετέχουν, εμπλέκοντας στη διαδικασία τόσο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κάθε τόπου που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Πολιτιστικής Βιομηχανίας, όσο και τους κατοίκους της πόλης και φυσικά τους επισκέπτες της. Με αυτό τον τρόπο οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις γνωρίζοντας σε βάθος τους ανθρώπους και την κουλτούρα ενός τόπου, εμπλουτίζοντας έτσι ουσιαστικά την γνώση και την εμπειρία του.

Ως Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες νοούνται η πολιτιστική κληρονομιά, η χειροτεχνία, ψηφιακά προϊόντα, ερμηνευτικές και εικαστικές τέχνες, ταινίες, βίντεο, μουσική, τηλεόραση και ραδιόφωνο, φεστιβάλ, διαφήμιση, αρχιτεκτονική, μόδα, αρχεία και βιβλιοθήκες, οπτικοακουστικό υλικό, πολυμέσα, εκδόσεις, μουσεία και γκαλερί, έρευνα και ανάπτυξη, λογισμικό, παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.

Σ’αυτό το καινοτόμο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα το οποίο συγχρηματοδοτείται με 1.800.000 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συμμετέχει και ο Δήμος Νάουσας, με επικεφαλής εταίρο του έργου το Vidzeme Tourism Association (Λετονία) και άλλους εταίρους την Περιφέρεια του Veneto (Ιταλία), το Cork City Council (Ιρλανδία), το Επιμελητήριο Εμπορίου και Βιομηχανίας του Pécs-Baranya (Ουγγαρία), την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας (Κύπρος), το Dundee City Council (Αγγλία), την Περιφέρεια Kujawsko-Pomorskie (Πολωνία) και το European Cultural Tourism Network (ECTN) (Βέλγιο).

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου που διοργανώθηκε από τον επικεφαλής εταίρο στη Ρίγα της Λετονίας στις 13-15 Νοεμβρίου 2018, όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες ενώ το διάστημα 13-15 Μαΐου 2019 διοργανώθηκε στην Πάντοβα της Ιταλίας το πρώτο Εργαστήριο σχετικά με τη Συμβολή των Δημιουργικών Βιομηχανιών στην ανάπτυξη του Δημιουργικού Πολιτιστικού Τουρισμού. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του Δήμου Η.Π. Νάουσας προβλήθηκε η υπάρχουσα κατάσταση στην περιοχή σχετικά με τις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η βιομηχανική κληρονομιά της πόλης και τα διατηρητέα πρώην βιομηχανικά ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν θεσμοθετημένες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως η Αποκριά, το Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, οι εκδηλώσεις Ολοκαυτώματος, το street festival, οι εκδηλώσεις για το κρασί, το φολκλορικό φεστιβάλ κ.ά

Μέσω των παραπάνω δράσεων και των υπαρχουσών δημιουργικών βιομηχανιών, προτάθηκαν ενέργειες και δράσεις δια μέσου συνεργασιών με τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς για την ενδυνάμωση του «Δημιουργικού Τουρισμού» στο Δήμο Νάουσας.

Πιο συγκεκιμένα ο Δήμος Η.Π. Νάουσας, σε συνεργασία με την εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λευκωσίας στην Κύπρο, συμμετέχοντας αποβλέπει στη δημιουργία ενός Τοπικού Σχεδίου Δράσης. με κοινό σημείο την αγάπη τους για το κρασί.

Μέσω του έργου Cult-CreaTE, ο Δήμος Η.Π. Νάουσας στοχεύει να αναδείξει την πόλη ως έναν αναδυόμενο τουριστικό προορισμό πολιτισμού, γευσιγνωσίας και κρασιού, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στα τοπικά δρώμενα ανακαλύπτοντας την τοπική κοινωνία και τις τοπικές δραστηριότητες.

Το έργο αποσκοπεί στο στην ανάδειξη της Νάουσας ως την «Πόλη του Κρασιού» και ως ένα νέο, εναλλακτικό τουριστικό προορισμό όπου ο επισκέπτης όχι μόνο θα μπορεί να έρθει σε επαφή με την τοπική παραδοσιακή κουζίνα και τις τοπικές μοναδικές ποικιλίες οίνου, αλλά και να συμμετέχει και στη συνολική εμπειρία των δραστηριοτήτων παραγωγής αυτών.

Μέσα σ’αυτά τα πλαίσια ο Δήμος Νάουσας προκύρηξε το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους ανοιχτό διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα: «Ο ΤΡΥΓΟΣ ΕΧΕΙ ΑΡΧΙΣΕΙ – ΝΑΟΥΣΑ 2020», όπου ερασιτέχνες ή επαγγελματίες φωτογράφοι από όλο τον κόσμο μπορούσαν να λάβουν μέρος με φωτογραφίες ή ντοκουμέντα για τον τρύγο, την απόσταξη, τα καζάνια και την παραγωγή κρασιού στην Νάουσα και τις γύρω περιοχές του δήμου,

Μπορεί η πανδημία να πήγε όλα τα πράγματα πίσω και ο τουρισμός να έχει παγώσει, όμως αυτο δεν θα ισχύσει για πάντα. Ήδη καθώς ο εμβολιασμός του πληθυσμού προχωράει, το φως φαίνεται στην άκρη του τούνελ και οι άνθρωποι θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για να ταξιδέψουν, να γνωρίσουν τόπους, ανθρώπους, νέες κουλτούρες και ουσιαστικές εμπειρίες. Προς αυτή την κατεύθυνση το “Cult-CreaTE” έχει πολλα να προσφέρει.

Το έργο έχει έχει διάρκεια 4,5 έτη, έως και τον Νοέμβριο 2022.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Ο Πολίτης και το opolitis.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]