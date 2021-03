«Διασχίζοντας τα μονοπάτια της ιστορίας και του πολιτισμού» μέσα από το «Interreg V-A Cooperation Programme: Greece – Bulgaria 2014-2020»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Crossing the paths of History and Culture (CHIC)» (Διασχίζοντας τα Μονοπάτια της Ιστορίας και του Πολιτισμού) του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής και Διασυνοριακής Συνεργασίας «Interreg V-A Cooperation Programme: Greece – Bulgaria 2014-2020», στο οποίο επικεφαλής εταίρος έχει αναλάβει ο Δήμος Κομοτηνής, οι πολίτες είχαν χθες, Δευτέρα 21/12/20, την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «ΖΟΟΜ» , το τελικό συνέδριο, λόγω και των πρωτόγνωρων συνθηκών κάτω από τις οποίες ζούμε το τελευταίο διάστημα.

Το συνέδριο ξεκίνησε με χαιρετισμό του αντιδημάρχου Τουρισμού Δήμου Κομοτηνής κ.Κίμωνα Λεχούδη, ο οποίος τόνισε τη σημαντικότητα του έργου και για τα δύο περιοχές, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας, που επιτεύχθηκε μεταξύ των δύο πλευρών.

Στη συνέχεια ακολούθησε ένα βίντεο- χαιρετισμός του Δημάρχου του Χασκόβου Stanislav Dechev, μέσω του οποίου αναγνώρισε την αξία της ιστοριάς, του πολιτισμού και του τουρισμού για την ανάπτυξη των δύο περιοχών και των κατοίκων της.

Έπειτα, ακολούθησε η παρουσίαση του έργου CHIC από το στέλεχος του Δήμου Κομοτηνής Δημήτρη Γκαρτσώνη , ο οποίος προχώρησε σε μία σύντομη ανασκόπηση του έργου. Ειδικότερα: Στο έργο έλαβαν μέρος 3 εταίροι, είχε διάρκεια 38 μήνες και το κόστος ανήλθε σε 784,152,36 ΕΥΡΩ.

Σκοπός του έργου, όπως ανέφερε, είναι η δημιουργία ενός κοινού δικτύου ανάμεσα στην Κομοτηνή και το Χάσκοβο με βάση τα κοινά πολιτιστικά, τουριστικά, οικονομικά και ιστορικά στοιχεία. Πρόκειται για έναν ιστορικό, πολιτιστικό, οδικό, μεταφορικό, εμπορικό και τουριστικό άξονα ανάμεσα στις δύο περιοχές, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις δράσεις του έργου.

Ενδεικτικά:

Η καταγραφή και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων-η ανάδειξη του θεάτρου και των λαϊκών δρωμένων ως εργαλείου ανάδειξης της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς- των δύο περιοχών με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη.

Την ανάδειξη μέσω ανακατασκευής χώρων πολιτισμού

Η βελτίωση της σήμανσης στις δύο περιοχές

Την παραγωγή υλικού τουριστικής προβολής

Την ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρηματιών των δύο περιοχών

Όσον αφορά στα απτά αποτελέσματα του έργου:

Ανακατασκευή Αρχοντικού Ταμαρέση

Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού προωθητικού υλικού(έντυπος τουριστικός οδηγός)

Εκπαιδεύσεις φορέων πολιτισμού και επιχειρηματιών

Κοινή θεατρική παράσταση(αναβλήθηκε λόγω κορωνοϊού)

Κοινή σηματοδότηση σε Κομοτηνή και Χάσκοβο

Παραγωγή ηλεκτρονικών εφαρμογών

Υλικό για την τοπική γευσιγνωσία

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ- ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ

«Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες θα προχωρήσουμε σε επέκταση της συνεργασίας με το Χάσκοβο, υιοθετώντας πλήρως τα αποτελέσματα του έργου και προχωρώντας σε νέες δράσεις από κοινού», ανέφερε ο κ.Γκαρτσώνης στο τέλος της παρουσίασης του.

Έπειτα το διαδικτυακό συνέδριο συνεχίστηκε με την προβολή ενός βίντεο για την προσβασιμότητα της Κομοτηνής με παρουσίαση αμέσως μετά της Κομοτηνής ως προσβάσιμης πόλης από τον πρόεδρο του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Ν. Ροδόπης και Φίλων «Περπατώ» Αλέξανδρο Ταξιλδάρη.

Ο κ. Ταξιλδάρης ξεκίνησε την τοποθέτησή κάνοντας αναφορά στην εξελικτική πορεία που ακολούθησε η πόλη της Κομοτηνής, η οποία το 2002 ήταν μία πόλη χωρίς καμία υποδομή για αναπήρους ανθρώπους, μια κοινωνία που δεν μπορούσε να αποδεκτεί την αναπηρία και τη θεωρούσε στίγμα που αντιμετωπιζόταν στο σπίτι, ενώ σήμερα και με βασικούς αρωγούς όλα αυτά τα χρόνια τη Δημοτική Αρχή, αλλά και το υπουργείο Εσωτερικών, ιδιαίτερα επί θητείας του κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, τόσο η πόλη της Κομοτηνής έγινε φιλική και προσβάσιμη για τα άτομα με κινητικές ιδιαιτερότητες, αλλά και ο σύλλογος στηρίχθηκε.

Η πόλη της Κομοτηνής, συνέχισε, είναι μια πολυπολιτισμική πόλη και γι αυτό το έργο του «Περπατώ» κινείται γύρω από δύο βασικούς άξονες: Πρώτον, να καταστεί η Κομοτηνή πλήρως προσβάσιμη για όλους και δεύτερον να καλλιεργήσει μια κουλτούρα ανεκτικότητας στη διαφορετικότητα.

Τέλος, αναφέρθηκε και σε παρεμβάσεις οι οποίες βελτίωσαν την καθημερινότητα των ατόμων με κινητικές δυσκολίες, αλλά και στις πολλές δράσεις με τουριστικό περιεχόμενο (πχ komorun, εκδηλώσεις- δραστηριότητες αναψυχής και χειμερινό τουρισμό)

Στη συνέχεια ακολούθησε ένα βίντεο και μία παρουσίαση από τον Valentin Spendjarov αναφορικά με την καταγραφή και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων των δύο περιοχών με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη, τη βελτίωση της σήμανσης των δύο περιοχών, την ανάδειξη του θεάτρου και των λαϊκών δρωμένων ως εργαλείου ανάδειξης της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς την ανάδειξη μέσω ανακατασκευής χώρων πολιτισμού, την παραγωγή υλικού τουριστικής προβολής, την ενίσχυση της συνεργασίας των επιχειρηματιών των δύο περιοχών, ενώ αναφέρθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δυο περιοχών, στα ήθη και έθιμα των δύο περιοχών , καθώς και «σημεία» ιδιαίτερης πολιτιστικής και πολιτισμικής αξίας για τη Βουλγαρία.

Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κομοτηνής Δέσποινα Πάσσου.

Η κ.Πάσσου αναφέρθηκε εκτενώς στα έργα που έλαβαν χώρα αναφορικά με την ανακατασκευή του Αρχοντικού Ταμαρέση και άλλων ιστορικών κτιρίων της Κομοτηνής, στα πλαίσια αυτού του έργου.

Έπειτα, σειρά είχε η παρουσίαση του ρόλου του ΔΗΠΕΘΕ Κομοτηνής στο έργο από τον πρόεδρό του Γιάννη Κυριαζή.

Ο κ.Κυριαζής αναφέρθηκε στις μελέτες που έγιναν για την καταγραφή και την ανάδειξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς(ήθη και έθιμα), αλλά και τον στόχο του προγράμματος και του ΔΗΠΕΘΕΚ, ως εταίρου, που δεν είναι άλλος παρά η ενδυνάμωση των σχέσεων συνεργασίας σε πολλά επίπεδα. Τέλος, έκανε ιδιαίτερη μνεία στο 4ήμερο διασυνοριακό διαδικτυακό φεστιβάλ το οποίο έλαβε χώρα στις 2-6 Δεκεμβρίου 2020 και περιελάμβανε:

• 2 πολιτισμικά σεμινάρια με συμμετοχές και από τις δύο περιοχές στόχους, με σκοπό να προσφέρουν γνώσεις γύρω από τα κοινά πολιτισμικά και πολιτιστικά στοιχεία ανάμεσα στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Ροδόπης και της Επαρχίας Χάσκοβο.

• Προβολή βίντεο από ήθη, γεύσεις, έθιμα και χορούς των περιοχών της Κομοτηνής και του Χάσκοβο.

• Προβολή δύο μαγνητοσκοπημένων θεατρικών παραστάσεων – αναλογίων με έργα του Χρήστου Χαρτοματσίδη: «Οι θρύλοι της Νυμφαίας» από ομάδα καλλιτεχνών του Χάσκοβο και «Ορφέας και μαινάδες» από ομάδα καλλιτεχνών της Κομοτηνής.

Στο τέλος της παρουσίασης έγινε αναφορά στην ανάλυση της SWOT και ειδικότερα στα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Κομοτηνής, στα δυνατά σημεία της, στις ευκαιρίες, αλλά και στις απειλές , που μπορούν να ανατρέψουν την αναπτυξιακή διάσταση του τουρισμού στην περιοχή.

[το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Θρακική Αγορά και το thrakikiagora.gr και αναδημοσιεύεται στην EURACTIV.gr στο πλαίσιο του έργου «Η Συνοχή Δίπλα μας»]