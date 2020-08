Διαμαρτυρία για το κλίμα κατά της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur (video)

Διαμαρτυρία κατά της σχεδιασμένης εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (28 Αυγούστου), με τις συμμετέχουσες ομάδες να επικαλούνται τις ασυμβατότητες των κλιματικών φιλοδοξιών της ΕΕ με τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε η κυβέρνηση της Βραζιλίας.

Οι οργανώσεις Fridays for the Future (FFF), Rise for Climate, Terra Brasil και άλλα κλιματικά κινήματα διαμαρτυρήθηκαν στις Βρυξέλλες ενάντια στην καταστροφή του δάσους του Αμαζονίου και υπερασπίστηκαν τα δικαιώματα των αυτόχθονων πληθυσμών.

Θα πραγματοποιηθούν διαδηλώσεις σε περισσότερες από 20 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Αυστρίας, της Βραζιλίας, της Βολιβίας, της Κολομβίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Νιγηρίας, της Παραγουάης, του Περού, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας, της Ουρουγουάης και της Βενεζουέλας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να ψηφίσει για την αποδοχή ή την απόρριψη της εμπορικής συμφωνίας τον Οκτώβριο. Εάν επιτύχει την ομόφωνη έγκριση από τα 27 κράτη μέλη, τότε η συμφωνία θα ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, στη συνέχεια, θα απαιτηθεί επικύρωση από τους εθνικούς νομοθέτες.