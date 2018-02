Περισσότερη ηθική ζητά η Επιτροπή από την αυτοκινητοβιομηχανία

Ηθική και υπεύθυνη συμπεριφορά ζήτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση από την αυτοκινητοβιομηχανία τη Δευτέρα (5 Φεβρουαρίου), στον απόηχο του σκανδάλου Dieselgate και μετά τις αποκαλύψεις για τις δοκιμές καυσαερίων ντίζελ σε ζώα και ανθρώπους.

Η Επίτροπος της ΕΕ για τη βιομηχανία, Elżbieta Bieńkowska, κατέστησε σαφές στους Ευρωβουλευτές ότι θα ζητήσει από όλα τα κράτη μέλη «να επαληθεύσουν ότι δεν διεξάγονται τέτοιες δοκιμές σε ανθρώπους και ζώα».

Την περασμένη εβδομάδα, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen προσπάθησε να αποκρύψει τα αποτελέσματα δοκιμής εκπομπών ντίζελ σε πιθήκους, διότι η αρνητική επίδραση των συγκεκριμένων αερίων στην υγεία ήταν μεγαλύτερη από το αναμενόμενο.

Ύστερα από τον καταιγισμό αντιδράσεων που προκάλεσε το πείραμα και οι ξεχωριστές δοκιμές σε Γερμανούς εθελοντές, η VW έπαυσε τον Chief lobbyist, Thomas Steg από τα καθήκοντά του και χαρακτήρισε τα εν λόγω πειράματα «ανήθικα».

Ο κ. Bieńkowska δήλωσε στους Ευρωβουλευτές στο Στρασβούργο ότι «η αυτοκινητοβιομηχανία πρέπει να συμπεριφέρεται περισσότερο ηθικά και με υπεύθυνο τρόπο», προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν «συγκλονισμένη» από τις δοκιμές που διεξήχθησαν σε ζώα και ανθρώπους.

Ειδικότερα, τα πειράματα, τα οποία αποκαλύφθηκαν σε άρθρο των New York Times, ανατέθηκαν από τον ερευνητικό οργανισμό European Research Group on Environment and Health in the Transport Sector (EUGT) που βρίσκεται στην αφάνεια και χρηματοδοτείται από τη Daimler, τη BMW και τη Volkswagen.

«Δεν υπάρχει νόμος της ΕΕ που να δικαιολογεί τέτοια συμπεριφορά», τόνισε η Επίτροπος, ιδίως μετά το σκάνδαλο Dieselgate.

Στο μεταξύ, σε δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα περίπου το 52% των Γερμανών δήλωσε ότι «έχασαν την εμπιστοσύνη τους» στην αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ μια σημαντική πλειοψηφία 73% θεωρεί ότι οι πολιτικοί αντιμετωπίζουν τον κλάδο εξαιρετικά επιεικώς.