Ημερίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα: Τι είπαν οι θεσμικοί εκπρόσωποι

Το Ιούνιο 2021 επιδιώκεται να έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο και για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα και για την αποθήκευση ενέργειας. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας στην διαδικτυακή ημερίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ για τη θαλάσσια αιολική ενέργεια που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021.

Η θαλάσσια αιολική ενέργεια είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής. Και αυτό διότι μπορεί να προσφέρει πολύ μεγάλες ποσότητες καθαρής ενέργειας με περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά άριστο τρόπο. Παράλληλα, μπορεί να στηρίξει μια ισχυρή εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα εμπλέκει τη ναυπηγική βιομηχανία, τα λιμάνια, τις μεταφορές, την βιομηχανία καλωδίων και τσιμέντου και πολλούς άλλος κλάδους. Για την αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας η Ελλάδα πρέπει να διαμορφώσει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο που:

• θα αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία και θα την προσαρμόζει στην Ελληνική πραγματικότητα

αντλώντας διδάγματα από τον έως τώρα τρόπο ανάπτυξης των χερσαίων Α.Π.Ε.,

• θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και σαφείς κανόνες και θα προωθεί τον ανταγωνισμό,

• θα έχει μακροπρόθεσμους και δεσμευτικούς στόχους,

• θα λαμβάνει υπόψη τις λοιπές χρήσεις της θάλασσας, τις θαλάσσιες μεταφορές, την αλιεία,

τον τουρισμό και τις λοιπές ανθρωπογενείς δραστηριότητες και την προστασία των

οικοσυστημάτων,

• θα αφήνει επαρκή χώρο στην ιδιωτική πρωτοβουλία να αναπτύξει τις αναγκαίες

επενδύσεις παρέχοντας της ασφάλεια δικαίου,

• θα στηρίζεται στο διάλογο και τη διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους.

Στην ημερίδα της ΕΛΕΤΑΕΝ συμμετείχαν με ομιλίες και παρεμβάσεις τους η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων της ενέργειας στην Ελλάδα, διεθνών οργανισμών, τραπεζών και ελληνικών και διεθνών ενεργειακών επιχειρήσεων.

Ήταν η δεύτερη εκδήλωση που οργανώθηκε στο πλαίσιο του έργου “Necessary legislative adjustments to promote offshore wind energy in Greece” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα EEA Financial Mechanism 2014-2021. Στο έργο αυτό η ΕΛΕΤΑΕΝ συνεργάζεται με την Νορβηγική Ένωση Αιολικής Ενέργειας NORWEA.

Μεταξύ των ομιλητών που εκπροσώπησαν την Κυβέρνηση και θεσμικούς φορείς ήταν:

• Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κώστας Σκρέκας

• Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κα. Αλεξάνδρα Σδούκου

• Ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιος

Μπακογιάννης

• Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κ. Δημήτρης Σκάλκος

• Ο Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα, κ. Frode Overland Andersen

• Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ, κ. Γιάννης Γιαρέντης

• Ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, κ. Ιωάννης Μάργαρης

• Ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ, κ. Σπύρος Οικονόμου

• Ο εκπρόσωπος του Προέδρου της ΡΑΕ, κ. Γιάννης Χαραλαμπίδης

• Ο Γενικός Διευθυντής της WindEurope, κ. Giles Dickson

• Ο Πρόεδρος του REN21, κ. Αρθρούρος Ζερβός

• Ο εκπρόσωπος της Νορβηγικής ένωσης αιολικής ενέργειας, NORWEA, κ. Daniel Willoch

• Ο επικεφαλής του τομέας Structured Financed της Alpha Bank, κ. Νίκος Νεζερίτης

• Το διευθυντικό στέλεχος της EBRD, κ. Γιώργος Γκιαούρης

Τους κύκλους συζητήσεων συντόνισαν ο Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ, κ. Παναγιώτης Λαδακάκος, ο Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, κ. Παύλος Ελευθεριάδης και ο Γ.Δ. της ΕΛΕΤΑΕΝ, κ. Παναγιώτης Παπασταματίου.

Μεταξύ των ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων εκπρόσωποι των οποίων μίλησαν στην

ημερίδα περιλαμβάνονται:

• Τέρνα Ενεργειακή

• ΔΕΗ Ανανεώσιμες

• Rokas Iberdrola

• Όμιλος Elica

• Equinor

• BlueFloat

Ο Υπουργός κ. Σκρέκας ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει τεράστιο αιολικό δυναμικό στη θάλασσά μας.

Άλλωστε το μεγαλύτερο μέρος της Επικράτειας μας καλύπτεται από θάλασσα. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μεγάλα σχετικά βάθη, αλλά η τεχνολογία είναι πλέον εδώ και οι προκλήσεις αυτές θα αντιμετωπιστούν. Στόχος του ΥΠΕΝ είναι να κεφαλαιοποιήσει το ενδιαφέρον και την πρόθεση για επενδύσεις που εκφράζουν διπλωματικές αποστολές πολλών χωρών. Πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο και οι αποφάσεις του ΥΠΕΝ θα έχουν γνώμονα τη συντόμευση του χρόνου υλοποίησης. Χρειάζονται φυσικά και άλλες δράσεις: η αναβάθμιση των ηλεκτρικών

δικτύων όπου απαιτούνται σοβαρές επενδύσεις σύμφωνα με τα 10ετή σχέδια των ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. Απαιτείται επίσης η ανάπτυξη της αποθήκευσης.

Ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι τον Ιούνιο 2021 επιδιώκει να έχει ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο και για τα ΘΑΠ και για την αποθήκευση. Ειδική αναφορά, έκανε στο ΚΑΠΕ που συνεισφέρει πάρα πολύ στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου των ΘΑΠ.

Ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων κ. Σκάλκος υπογράμμισε τις τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες της θαλάσσιας ανανεώσιμης ενέργειας και ειδικά των πλωτών ανεμογεννητριών, που θα διευρύνουν τις δυνατότητες του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης διψάει να χρηματοδοτήσει δράσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία όπως αυτές που απαιτούνται για τη υλοποίηση θαλασσίων αιολικών πάρκων.

Ο Πρέσβης της Νορβηγίας κ. Andersen συνεχάρη την ΕΛΕΤΑΕΝ και τόνισε της συνέργειες μεταξύ Ελλάδας και Νορβηγίας στον τομέα της θαλάσσιας αιολικής ενέργειες. Υπογράμμισε επίσης τα μεγάλο θετικό κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα που θα έχει η ανάπτυξη του τομέα αυτού.

Η Γενική Γραμματέας Ενέργειας κα. Σδούκου συνεχάρη την ΕΛΕΤΑΕΝ για την επιμονή της και διευκρίνισε ότι τα ΘΑΠ δεν είναι μια απλή νομοθετική πολυτέλεια αλλά ανάγκη αφού υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από παγκόσμιους παίκτες. Η στρατηγική του ΥΠΕΝ έχει δύο βασικούς

πυλώνες:

• Το πλαίσιο να είναι μακροπρόθεσμο (ασφαλές, σταθερό και ξεκάθαρο)

• Να είναι ένα πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί. Δεν θα μείνουν άδειες στα χαρτιά αλλά θα

γίνουν έργα.

Το πλαίσιο θα πρέπει να προωθεί τον ανταγωνισμό, να επιτρέπει οι επενδύσεις να είναι χρηματοδοτήσιμες και να προστατεύει το περιβάλλον. Το ΥΠΕΝ έχει κοινοποιήσει στην ΕΕ το σχήμα ενίσχυσης για τους νέους διαγωνισμούς Α.Π.Ε. στο οποίο υπάρχει ειδική πρόνοια για τα

θαλάσσια αιολικά πάρκα. Ειδικά τα πλωτά πρέπει να στηριχθούν. Είναι βέβαιο ότι οι διαγωνισμοί θα συμπιέσουν το κόστος αλλά το ΥΠΕΝ δεν αποκλείει καθόλου το ενδεχόμενο κάποια πρώτα έργα να αποζημιωθούν χωρίς διαγωνισμό.

Ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας κ. Μπακογιάννης ανακοίνωσε ότι έως τα μέσα του 2020 θα

έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα που τρέχει η Γενική Γραμματεία που θα ορίσει τους πυλώνες

και τα στοιχεία του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού. Για τα ΘΑΠ πρέπει ο σχεδιασμός να

είναι γρήγορος αλλά και να προσφέρει ασφάλεια δικαίου οπότε το ΥΠΕΝ σκέφτεται τη θεσμοθέτηση του σχεδιασμού μέσω ενός ΠΔ. Αναφέρθηκε επίσης στην πιθανή αδειοδότηση μιας πιλοτικής εφαρμογής σε μια επιλεγμένη περιοχή ίσως μέσω μιας νομοθετικής ρύθμισης.

Ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ κ. Γιαρέντης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο όστος της τεχνολογίας που μειώνεται ραγδαία και και για αυτό οι επιλογές που θα γίνουν θα πρέπει να αξιοποιούν αυτή την τάση και να μην επιβαρύνουν τον ΕΛΑΠΕ. Βασική παράμετρος

για την επιτυχία του μοντέλου είναι κατά πόσο αυτό θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρηματοδότησης των επενδύσεων. Οι διαγωνισμοί κοιτάνε σε αυτή την κατεύθυνση. Θεώρησε

επίσης ότι είναι ρεαλιστικό να τεθεί ελάχιστος στόχος 3GW έως το 2040 και 10GW έως το 2050.

Ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ κ. Μάργαρης τόνισε τη σημασία να ακολουθηθεί ολιστική προσέγγιση και ολοκληρωμένος σχεδιασμός στο πλαίσιο ενός master plan για την ανάπτυξη των ΘΑΠ. Μέσα σε αυτό πλαίσιο, ο ΑΔΜΗΕ προτείνει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τις βασικές υποδομές των grid hubs που απαιτούνται για την σύνδεση των ΘΑΠ και έτσι να φέρει πιο κοντά το Σύστημα στα νέα ΘΑΠ. Αυτό θα είναι ταχύτερο, φθηνότερο, θα διασφαλίσει την τεχνική αξιοπιστία και διαλειτουργικότητα και θα ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στην εμπειρία του ΚΑΠΕ και στη συνεργασία

του με την αγορά, την ΕΛΕΤΑΕΝ και το Υπουργείο σε θέματα τεχνολογίας και θεσμικού πλαισίου. Τα θαλάσσια αιολικά πάρκα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα και ο ρόλος του ΚΑΠΕ στην ανάπτυξή τους θα είναι σημαντικός.

Ο Γενικός Διευθυντής της WindEurope κ. Dickson τόνισε τη σημασία να διαμορφωθεί ένα σαφές, λεπτομερές και συγκεκριμένο πρόγραμμα διαγωνισμών για όσο το δυνατό μεγαλύτερο

χρονικό διάστημα. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για τον προγραμματισμό των επενδύσεων.

Εξήγησε επίσης ότι το κατάλληλο πλαίσιο αποζημίωσης των επενδύσεων είναι οι συμβάσεις διαφορών (CfD) που είναι πολύ κοντά στις συμβάσεις διαφορικής προσαύξησης, διότι προσφέρουν επαρκή ασφάλεια και έτσι συμβάλουν στη μείωση του κόστους παραγωγής.

Ο Πρόεδρος του REN21 κ. Ζερβός αναφέρθηκε στην ανάγκη αναθεώρησης του ΕΣΕΚ προκειμένου να ενσωματώσει το νέο αυξημένο ευρωπαϊκό στόχο για τη μείωση των εκπομπών

το 2030. Αυτό φυσικά θα σημαίνει αύξηση των στόχων ΑΠΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μεγάλη συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη για την ανάπτυξη του υδρογόνου και πώς αυτό θα μπορούσε πιθανά να συνδυαστεί με την ανάπτυξη ΘΑΠ στην Ελλάδα.