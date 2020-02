15μελής αντιπροσωπεία του ΥΠΕΝ στο Παρίσι για διαπραγματεύσεις με τον ΟΟΣΑ

Όπως ενημέρωσε χθες (Τρίτη 25 Φεβρουαρίου) το ΥΠΕΝ, με μια λιτή ανακοίνωση, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης βρίσκεται ήδη στο Παρίσι, στην έδρα του ΟΟΣΑ (Οργανισμός οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας για το τελικό στάδιο της διαδικασίας Εξέτασης των Περιβαλλοντικών Επιδόσεων της Ελλάδας τα τελευταία 10 χρόνια από τον Οργανισμό.

Σημειώνεται ότι σήμερα 26 Φεβρουαρίου εξετάζονται αποκλειστικά οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της Ελλάδας από τον ΟΟΣΑ.

Μετά το πέρας της συνάντησης πρόκειται να οριστικοποιηθεί η τελική έκθεση του Οργανισμού (OECD Environmental Performance Review of Greece) για τη χώρα μας, η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτική πληροφόρηση για το σύνολο των περιβαλλοντικών ζητημάτων που αφορούν την Ελλάδα με τις σχετικές διαπιστώσεις και συστάσεις του ΟΟΣΑ.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα είναι πολύ ενδιαφέροντα, ειδικά αν τα συγκρίνουμε τις προηγούμενες εκθέσεις του 2009 και του 1999, καθώς έχει μεσολαβήσει η κρίση και μια σχεδόν πλήρης αλλαγή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Και να δούμε και ποιες συστάσεις θα κάνει ο ΟΑΣΑ (θυμάστε τις περίφημες εργαλειοθήκες;;;) και πως θα τις αξιολογήσει η κυβέρνηση όταν δημοσιευθούν.

Αυτό που δεν ανέφερε το Υπουργείο είναι ότι η παρουσία του ΥΠΕΝ στο Παρίσι θα είναι πολυπρόσωπη και πολυήμερη. Για την αποκατάσταση της τάξης και την ενημέρωση των αναγνωστών, καταγράφουμε ποιοι και για πόσο καιρό ταξιδεύουν στη Γαλλική Πρωτεύουσα αυτές τις ημέρες και για πόσο διάστημα, όπως προκύπτει από τις επίσημες αποφάσεις που είχαν αναρτηθεί μέχρι χθες, ημέρα αναχώρησης του Υπουργού ΠΕΝ για το Παρίσι:

Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός ΠΕΝ, 25/02/2020-26/02/2020 Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων,στο Παρίσι, στις 24/02/2020-27/02/2020 Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Γενικός Διευθυντής Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, 26/02/2020-28/02/2020 Θεόδωρος Χριστόπουλος, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 25/02/2020-26/02/2020, Κυριάκου Ψύχα, Τμηματάρχης του Τμήματος Κλιματικής Αλλαγής, 25-27/2/2020 Αλέξανδρου Κουλίδη, Προϊστάμενου του Τμήματος Γ΄ της ΔΙΠΑ (Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης), Ευθαλία Σταθά, Eπιθεωρήτρια με διάθεση στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ και μέλος της Ομάδας Υποστήριξης για την αξιολόγηση του ΟΟΣΑ σε θέματα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, 24/02/2020-27/02/2020, Νικόλαος Μαυράκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων του ΥΠΕΝ, Αυγή Βάσση, μετακλητή υπάλληλος στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ 24/02/2020-27/02/2020, Βασιλείος Λιόγκας, αποσπασμένος υπάλληλος της ΜΟΔ ΑΕ στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος Γεώργιος Μελέκης, αποσπασμένος από την Περιφέρεια Αττικής στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Μαρία Παπαϊωάννου, υπάλληλος του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων του ΥΠΕΝ, Κωνσταντίνα Ρεμπεστέκου, υπάλληλος του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων του ΥΠΕΝ, Ιωάννης Μητσόπουλος, υπάλληλος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας25-27/2/2020 Αικατερίνη Κορυζή, Χημικό Μηχανικό, συνεργάτιδας με σύμβαση έργου στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), ορισμένη ως εμπειρογνώμονας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 24-28/2/2020

Όλες οι ανωτέρω θεωρούνται υπηρεσιακές μετακινήσεις και το κόστος για κάθε μία από αυτές (αναλόγως διάρκειας) κυμαίνεται μεταξύ 1300 και 2000 ευρώ με τις περισσότερες να κινούνται στα επίπεδο των 1800 ευρώ περίπου, οπότε κάνετε έναν σχετικό πολλαπλασιασμό, αν ενδιαφέρεστε. Επιπλέον το ΥΠΕΝ θα πληρώσει και το κόστος catering μιας μικρής εκδήλωσης παρουσίασης στον ίδιο τον ΟΟΣΑ.

Στη Διάσκεψη του OECD (Organization for Economic Co – Operation and Development) 2019-2020 και ειδικότερα στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικών Επιδόσεων του ΟΟΣΑ (WPEP) έχουν προγραμματσιτεί και ορισμένες παράλληλες διαπραγματεύσεις (υποστηρικτικές συναντήσεις/διαπραγματεύσεις στις 25 & 27/02/2020)

Εξέταση Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (Environmental Performance Review-EPR) του ΟΑΣΑ θα καταλήξει στη σχετική Έκθεση η οποία θα δημοσιοποιηθεί από τον Οργανισμό.

Δείτε εδώ τα σχετικά links του ΟΑΣΑ:

https://read.oecd-ilibrary.org/environment/oecd-environmental-performance-reviews-greece-2009_9789607284235-el#page17

https://www.oecd.org/env/country-reviews/find-a-review.htm

https://www.oecd.org/environment/country-reviews/about-env-country-reviews.htm

Από τα στοιχεία που αλιεύσαμε από την ιστοσελίδα του Οργανισμού, οι περισσότερες χώρες φαίνεται ότι αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση αυτή ενώ οι αντιπροσωπείες συνηθίζεται να είναι πολυπρόσωπες (όπως φαίνεται και από πολλές φωτό), για να συμμετέχουν όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες που μπορούν να απαντήσουν αναλυτικά σε κάθε σχετικό ερώτημα, καθώς καλύπτεται μια πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων (σχεδόν όλες οι αρμοδιότητες του ΥΠΕΝ, πλην ενέργειας)

ΥΓ: ελπίζουμε η κατάσταση με τον κορωνοϊό να μην ξεφύγει πολύ μέχρι την επιστροφή της αντιπροσωπείας, διότι ήδη παρουσιάστηκαν κρούσματα και στη Γαλλία και στην Ελλάδα οπότε όσοι ταξιδεύουν υπόκεινται σε ελέγχους και μέτρα….