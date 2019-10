10 επενδυτικά σχήματα για το 30% του Ελ. Βενιζέλος

Με τη συμμετοχή 10 επενδυτικών σχημάτων έληξε χθες η προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (α’ φάση) για την απόκτηση ποσοστού συμμετοχής 30% που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» (ΔΑΑ).

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από το ΤΑΙΠΕΔ, ενδιαφέρον εκδήλωσαν:

1. ADP GROUPE

2. APG ASSET MANAGEMENT

3. AVIALLIANCE GMBh

4. FERROVIAL INTERNATIONAL SE

5. FIRST STATE INVESTMENTS

6. GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS

7. VINCI AIRPORTS

8. Κοινοπραξία εταιρειών ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND S.C.A, SICAR και ARDIAN INFRASTRUCTURE FUND V B S.C.S. SICAV – RAIF

9. Κοινοπραξία εταιρειών KKR και EGIS

10. Κοινοπραξία εταιρειών MEIF 6 ATTIC INVESTMENT, RAFFLES INFRA HOLDING και CHENGDONG INVESTMENT CORPORATION

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Ταμείο σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για το 30% του «Ελ. Βενιζέλος».

Το προφίλ των 10 επενδυτικών σχημάτων:

Η Groupe ADP, πρώην Aéroports de Paris ή ADP, είναι διεθνής αερομεταφορέας με έδρα το Παρίσι. Η Groupe ADP κατέχει και διαχειρίζεται τα διεθνή αεροδρόμια του Παρισιού Charles de Gaulle Airport, το αεροδρόμιο Orly και το αεροδρόμιο Le Bourget, τα οποία συγκεντρώνονται υπό το σήμα Paris Aéroport από το 2016

Ένας από τους μεγαλύτερους διαχειριστές συνταξιοδοτικών περιουσιακών στοιχείων στις Κάτω Χώρες και στην Ευρώπη. Η APG εξυπηρετεί 8 συνταξιοδοτικά ταμεία και παρέχει σύνταξη για μία στις πέντε οικογένειες στις Κάτω Χώρες (πάνω από 4,5 εκατομμύρια συμμετέχοντες). Είναι ενεργός επενδυτής υποδομών από το 2004 και διαχειρίζεται πάνω από 30 άμεσες συμμετοχές σε εταιρείες χαρτοφυλακίου στους τομείς της ενέργειας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των τηλεπικοινωνιών και των υποδομών μεταφορών. Το 2019, μια κοινοπραξία που περιλαμβάνει την APG, την QIC και την Swiss Life απέκτησε μερίδιο 36% στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών. Η APG & QIC κατέχει το 16,8% η κάθε μία, ενώ η Swiss Life κατέχει 2,4%.

Η AviAlliance είναι εταιρεία διαχείρισης αερολιμένων με έδρα το Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1997 ως Hochtief AirPort, θυγατρική του διεθνούς προμηθευτή κατασκευαστικών υπηρεσιών Hochtief. Η AviAlliance ελέγχει σήμερα το 40% του AIA, ενώ κατέχει μερίδιο 55% στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης, 30% στο αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ, 49% στο αεροδρόμιο του Αμβούργου και 40% στο αεροδρόμιο του San Juan.

Η Ferrovial, S.A., πρότερα Grupo Ferrovial, είναι μια ισπανική πολυεθνική εταιρεία που ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση της υποδομής μεταφορών και των αστικών υπηρεσιών. Πρόκειται για μια εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία και αποτελεί μέρος του δείκτη χρηματιστηριακής κεφαλαιοποίησης IBEX 35.

Η First State είναι μια διεθνής εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων επικεντρωμένη στην παροχή υψηλής ποιότητας, μακροπρόθεσμων επενδυτικών δυνατοτήτων στους πελάτες της. Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται θεσμικοί επενδυτές, συνταξιοδοτικά ταμεία, κλπ. Η First Sate ξεκίνησε την δραστηριότητά της στην Αυστραλία το 1988 . Η First State ανήκε Commonwealth Bank of Australia μέχρι τις 2 Αυγούστου 2019, όταν αποκτήθηκε από την Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

‘Το GIP είναι ανεξάρτητος διαχειριστής υποδομών. Έχει την έδρα της στη Νέα Υόρκη, με γραφεία στο Λονδίνο, το Μουμπάι και το Σίδνεϊ και οι επενδύσεις της κατευθ’υνονται σε υποδομές στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των υδάτων / αποβλήτων. Κοινοπραξία υπό το GIP έχει αποκτήσει το Gatwick το 2009 και το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου το 2012, ενώ στο παρελθόν το GIP είχε επενδύσει στο London City Airport.

Η Vinci, με την εταιρική μορφή VINCI, είναι γαλλική εταιρεία παραχωρήσεων και κατασκευών που ιδρύθηκε το 1899 ως Société Générale d’Enterprises. Η έδρα της βρίσκεται στο Rueil-Malmaison, στα δυτικά προάστια του Παρισιού. Η Vinci είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο του Euronext στο Παρίσι και είναι μέλος του δείκτη Euro Stoxx 50.

Η Ardian (πρώην AXA Private Equity) είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων με έδρα τη Γαλλία, που ιδρύθηκε και διαχειρίζεται ο Dominique Senequier. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια με έδρα στην Ευρώπη.

Η KKR είναι διεθνής επενδυτική εταιρεία που διαχειρίζεται πολλαπλές εναλλακτικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών μετοχών, της ενέργειας, των υποδομών, των ακινήτων και των πιστώσεων κα. Η KKR ιδρύθηκε το 1976 από τον Henry Kravis και τον George Roberts. Η EGIS είναι ένας σημαντικός διεθνής όμιλος στον τομέα των κατασκευών. Η Egis έχει μεγάλη εμπειρία σε διάφορους τύπους εταιρικών σχέσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (παραχωρήσεις, ΣΔΙΤ κλπ) ως εταίρος μετοχικού κεφαλαίου πέραν του ρόλου της ως φορέα εκμετάλλευσης. Λειτουργεί 17 αεροδρόμια σε 8 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων της Λάρνακας και της Πάφου στην Κύπρο, όπου κατέχει μετοχικό κεφάλαιο 20%. Η Egis ανήκει κατά 75% στο Caisse des Dépôts.

Η Macquarie είναι ένας παγκόσμιος όμιλος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται σε 30 αγορές που παρέχουν διαχείριση κεφαλαίων, χρηματοδοτική μίσθωση και χρηματοδότηση ενεργητικού, λιανική τραπεζική και διαχείριση πλούτου, πρόσβαση στην αγορά, εμπορία εμπορευμάτων, επενδυτική τραπεζική κλπ. Η Macquarie έχει επενδύσει στα αεροδρόμια της AGS, των Βρυξελλών, του Σίδνεϊ κλπ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Υποδομής Macquarie (MEIF) είναι ένα ταμείο επενδύσεων ύψους 1,5 δισ. ευρώ το οποίο δημιουργήθηκε το 2004 για επενδύσεις σε υποδομές και συναφείς επιχειρήσεις που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές χώρες του ΟΟΣΑ.