Το Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ξεκινά έρευνα εναντίον των Big Tech

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των Η.Π.Α. δήλωσε την Τρίτη (23 Ιουλίου) ότι θα ξεκινήσει μια ευρεία έρευνα στις μεγάλες εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας σχετικά με το αν εμπλέκονται σε αντιανταγωνιστικές πρακτικές, το ισχυρότερο σημάδι ότι η διοίκηση του Trump ενισχύει τον έλεγχο των Big Tech.

Η επανεξέταση θα εξετάσει «το εάν και πώς οι κορυφαίες στην αγορά ηλεκτρονικές πλατφόρμες έχουν επιτύχει την ισχύ της αγοράς και ασχολούνται με πρακτικές που έχουν μειώσει τον ανταγωνισμό, έχουν καταπνίξει την καινοτομία ή έχουν βλάψει καταναλωτές», ανέφερε σε δήλωση το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν ονόμασε συγκεκριμένες εταιρείες, αλλά ανέφερε ότι η αναθεώρηση θα εξετάσει τις ανησυχίες που ανακύπτουν σχετικά με την «αναζήτηση, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κάποιες υπηρεσίες λιανικής online» – μια σαφή αναφορά στις εταιρίες Alphabet Inc, Amazon.com Inc και Facebook Inc.

Εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Δικαιοσύνης αρνήθηκε να παράσχει τον κατάλογο εταιρειών που θα εξεταστούν λεπτομερώς.

Η Google και η Apple αρνήθηκαν να σχολιάσουν, αναφερόμενοι σε προηγούμενες δηλώσεις από στελέχη, ενώ το Facebook και η Amazon δεν σχολίασαν αμέσως.

Το Facebook υποχώρησε κατά 1,7% στις συναλλαγές, ενώ το Alphabet υποχώρησε 1%, η Amazon κατά 1,2% και η Apple κατά 0,4%.

Η ανακοίνωση έρχεται μια ημέρα προτού η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ανακοινώσει πρόστιμο 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Facebook για την αποτυχία του να προστατεύσει σωστά την ιδιωτική ζωή των χρηστών.

Ο Γερουσιαστής των Δημοκρατικών, Richard Blumenthal, δήλωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης «πρέπει πλέον να είναι τολμηρό και ατρόμητο, σταματώντας την κακή χρήση της μονοπωλιακής ισχύος των Big Tech. Αδιάφοροι και απαθείς εδώ και πολύ από καιρό, οι υπεύθυνοι επιβολής του νόμου πρέπει τώρα να αποτρέψουν την κατάχρηση της ιδιωτικής ζωής, τις αντιανταγωνιστικές τακτικές, τα φράγματα καινοτομίας και άλλα χαρακτηριστικά της υπερβολικής ισχύος στην αγορά».

Τον Ιούνιο, το Reuters ανέφερε ότι η διοίκηση του Trump προσπαθούσε να διερευνήσει το εάν η Amazon, η Apple, το Facebook και η Google της Alphabet χρησιμοποιούν την τεράστια δύναμή τους στην αγορά, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές και ευρύτατο όπλο μερικών από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως.

Ένα άτομο που ενημερώθηκε σχετικά με το θέμα είπε ότι η αναθεώρηση δικαιοσύνης μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κάποιους κρατικούς γενικούς εισαγγελείς.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η επανεξέταση «είναι να εκτιμήσει τις συνθήκες ανταγωνισμού στην ηλεκτρονική αγορά με αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο και να εξασφαλίσει στους Αμερικανούς την πρόσβαση σε ελεύθερες αγορές στις οποίες οι εταιρείες ανταγωνίζονται με βάση τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι υπηρεσίες που επιθυμούν οι χρήστες».

Το Reuters ανέφερε στις 31 Μαΐου ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης ετοιμάζει έρευνα στη Google για να διαπιστώσει εάν ο τεχνολογικός γίγαντας έσπασε το αντιμονοπωλιακό δίκαιο.