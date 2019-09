Τεχνητή νοημοσύνη και κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στο Ελσίνκι

Ο David Conrad, SVP & Chief Technology Officer και η Έλενα Πλεξίδα, Government and IGOs Engagement στην Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), μίλησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του διαδικτύου, τις προοπτικές του 5G και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο