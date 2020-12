Τα δύο τρίτα των Ελλήνων αύξησαν τις online αγορές κατά το δεύτερο lockdown

Σε μια ιστορική καμπή φέρνει την εγχώρια αγορά η κρίση του νέου κορωνοϊού, με τη στροφή στο ψηφιακό κανάλι αγορών να γίνεται, πλέον, έντονη και να προσλαμβάνει χαρακτηριστικά μονιμότητας. Το lockdown επιτάχυνε αλλαγές που ήδη κυοφορούνταν, με τους Έλληνες καταναλωτές να δηλώνουν ότι θα προτιμήσουν τις online αγορές, ακόμη και μετά το άνοιγμα των φυσικών καταστημάτων.

Κατά το δεύτερο lockdown που διανύουμε, τα δύο τρίτα των καταναλωτών (72%) απαντούν ότι έχουν αυξήσει τις online αγορές συγκριτικά με το προηγούμενο lockdown. Την ίδια στιγμή, ένας στους δύο καταναλωτές δηλώνει πως θα προτιμήσει, κυρίως, αυτόν τον τρόπο για τις αγορές του.

Ακόμη και όσον αφορά τα super-markets, που διατηρούν την προτίμηση σε φυσική επίσκεψη, 4 στους 10 καταναλωτές έχουν αυξήσει τις online αγορές τους, σε σχέση με τον Μάρτιο. “Πολλοί καταναλωτές ενδέχεται να μην ξαναγυρίσουν στις παλιές τους συνήθειες και θα ενισχύσουν τις online αγορές τους, ακόμη και όταν ανοίξει η αγορά”, διαπιστώνει έρευνα της ADMINE και του AdmineInsightsLab.

Σύμφωνα με την έρευνα, που έγινε σε συνεργασία το Graduate School του Deree – The American College of Greece και το ACT – Αmerican College of Thessaloniki | a division of Anatolia College Greece, σε μια διαδικτυακή αγορά, το τελικό κόστος της παραγγελίας (τιμή/ προσφορά, κόστος delivery) και ο χρόνος παράδοσης παίζουν το σημαντικότερο ρόλο.

Τιμή και delivery

Ειδικότερα, οτιδήποτε σχετίζεται με το κόστος, επηρεάζει σημαντικά τις online αγορές σύμφωνα με το 60% των καταναλωτών. Μάλιστα, η πτώση των εισοδημάτων, ίσως, επηρεάσει ακόμη περισσότερο αυτό το ποσοστό.

Την ίδια στιγμή, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις κατά τη διάρκεια της καραντίνας, έχουν τοποθετήσει τον χρόνο παράδοσης πολύ ψηλά στη συνείδηση του καταναλωτή Επίσης, η αξιοπιστία της μάρκας και οι αξιολογήσεις των καταναλωτών παίζουν αρκετά σημαντικό ρόλο.

Χριστουγεννιάτικες αγορές

Η έρευνα, που διεξήχθη σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα το διάστημα 21-23 Νοεμβρίου σε δείγμα 575 καταναλωτών, αποτυπώνει και την αγοραστική πρόθεση των καταναλωτών για τις επικείμενες γιορτές. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, οι καταναλωτές θα προτιμήσουν το online κανάλι, κυρίως, για αγορές ηλεκτρονικών συσκευών και παιχνιδιών.

Οι ηλεκτρονικές συσκευές αποτελούν μεγαλύτερη προτεραιότητα για το ηλικιακό κοινό 18-24. Η κατηγορία φαγητό – ποτό έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα για τις γυναίκες, ειδικά στο ηλικιακό γκρουπ 35-54. Οι μικρότεροι σε ηλικία (18-34) τοποθετούν το ταξίδι/ εκδρομή πιο ψηλά στις προτεραιότητες τους. Αντιθέτως, το κοινό 35-54 επικεντρώνεται περισσότερο σε πράγματα για το σπίτι και στα παιχνίδια.

Οι “φυλές” των αγοραστών

Η έρευνα εντοπίζει τρεις κατηγορίες αγοραστών: τους Festive Shoppers, τους Deal-Seekers και τους Conscious Shoppers. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει το 16% των shoppers, στη δεύτερη το 11% και στην τρίτη το 21%.

Οι Festive Shoppers θα ξοδέψουν πάνω από 200€ για τις Χριστουγεννιάτικες αγορές. Το 37% εξ αυτών ανήκει στο ηλικιακό γκρουπ 25-34, με το 73% να είναι άνδρες. Μεγάλο μέρος του budget αυτής της κατηγορίας θα πάει σε δώρα τόσο για τον ίδιο, όσο και για φίλους/ συγγενείς, με τα προϊόντα ένδυσης να αποτελούν προτεραιότητα. Τα μέλη αυτής της κατηγορίας θα ξεκινήσουν τις Χριστουγεννιάτικες αγορές μόλις ανοίξουν τα καταστήματα, τα οποία δηλώνουν μεν πρόθεση να επισκεφτούν, κυρίως τις μεγάλες αλυσίδες, αλλά οι περισσότερες αγορές θα γίνουν online.

Οι αγοραστές, που ανήκουν στην ομάδα των Deal-Seekers, επωφελήθηκαν από την εβδομάδα Black Friday για να κάνουν μέρος των Χριστουγεννιάτικων αγορών. Πρόκειται, κυρίως, για γυναίκες ηλικίας 25-34.

Τα μέλη αυτής της ομάδας δεν θα διαθέσουν πάνω από 200€ για τις Χριστουγεννιάτικες αγορές, ενώ θα αγοράσουν κυρίως online, αν και δηλώνουν ότι θα επισκεφτούν και κάποια φυσικά καταστήματα. Ειδικότερα, εκτός από φαγητό – ποτό και προϊόντα ένδυσης, οι υπόλοιπες αγορές θα γίνουν online.

Η τρίτη ομάδα των Conscious Shoppers ανησυχεί πολύ για το άνοιγμα των καταστημάτων και θα πραγματοποιήσει τις αγορές μόνο διαδικτυακά. Τα μέλη αυτής της ομάδας είναι κυρίως άνδρες (62%), ηλικίας 18-34 (60%). Έχουν διαθέσιμο budget είναι μέχρι 200€ και δίνουν προτεραιότητα στις αγορές φαγητού/ποτού και στις ηλεκτρονικές συσκευές.

Πηγή άρθρου: sepe.gr – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος