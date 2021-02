Οι ψηφιακά ώριμες εταιρείες έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να επιβιώσουν της κρίσης

Ως αντίδοτο στην κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία του νέου κορωνοϊού, μπορεί να λειτουργήσει για τις επιχειρήσεις, διεθνώς, η μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο. Άλλωστε, οι εταιρείες, που ηγούνται σε επίπεδο ψηφιακών τεχνολογιών και βιώσιμων πρακτικών, έχουν τριπλάσιες πιθανότητες να εξελιχθούν στους “ηγέτες του αύριο”.

Σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που θα ενισχύσουν ταυτόχρονα το επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας και βιωσιμότητας, θα ανακάμψουν γρηγορότερα και θα αναδυθούν ισχυρότερες από την κρίση. Η μελέτη δείχνει ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί αυτήν την προοπτική.

Ωστόσο, λιγότερες από μία στις τέσσερις ευρωπαϊκές εταιρείες (22%) διαθέτουν σήμερα τα εχέγγυα γι’ αυτόν τον διπλό μετασχηματισμό και άρα έχουν τριπλάσιες πιθανότητες όχι μόνο να επιβιώσουν της κρίσης, αλλά και να αναδειχθούν σε “ηγέτες του αύριο”. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ασία είναι 34%.

Επενδύσεις σε ΑΙ

Πάντως, ήδη το 45% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων δίνει προτεραιότητα στις επενδύσεις, που σχετίζονται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την βιωσιμότητα. Συγκεκριμένα, το 40% των ερωτηθέντων σκοπεύει να πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), το 37% στο cloud και το 31% εξισορροπεί τις επενδύσεις του, εστιάζοντας περισσότερο σε βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.

Η μελέτη της Accenture “The European Double Up: A twin strategy that will strengthen competitiveness” σημειώνει ότι οι ηγέτιδες εταιρείες του διπλού μετασχηματισμού επενδύουν περισσότερο στην καινοτομία σε όλους τους τομείς. Συγκεκριμένα, διαθέτουν περισσότερο από το 10% των ετήσιων εσόδων τους σε έρευνα και ανάπτυξη. Αναγνωρίζουν, επίσης, ότι η βιωσιμότητα και η τεχνολογία δεν αποτελούν ξεχωριστές προτεραιότητες.

Περί ανάκαμψης

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επικεφαλής των εταιρειών στην Ευρώπη αναμένουν να επιστρέψουν στα επίπεδα κερδοφορίας προ-πανδημίας μέσα σε 18 μήνες, κατά μέσο όρο. Μάλιστα, το 45% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων πιστεύει πως θα επιτύχει τους αναπτυξιακούς στόχους, που έχει θέσει το 2021.

Οι εταιρείες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Γερμανία είναι από τις πλέον αισιόδοξες, με το 59%, 52% και 51% αντίστοιχα, να αναμένει ότι θα επιτύχει τους στόχους τους το 2021. Οι ερωτηθέντες σε Ιταλία και Ισπανία είναι από τους πιο απαισιόδοξους, με μόνο το 34% και το 31%, αντίστοιχα, θεωρεί ότι θα μπορέσουν να επιτύχουν τους στόχους του 2021.

Σύμφωνα με την μελέτη, η πανδημία δημιούργησε διαφοροποιήσεις στην ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών και τις προοπτικές τους για ανάπτυξη. Το 49% έχει δει μείωση εσόδων ή κερδών τους τελευταίους 12 μήνες και δεν αναμένει βελτίωση τους επόμενους 12 μήνες.

Το 19% παρουσίαζε ισχυρή οικονομική επίδοση πριν από την πανδημία, αλλά αναμένει μειωμένα έσοδα και χαμηλότερη κερδοφορία τους επόμενους 12 μήνες. Η μελέτη αναφέρεται σε αυτές τις εταιρείες ως “οι έκπτωτοι άγγελοι” (falling angels).

Το 32% των ευρωπαϊκών εταιρειών αναμένει αύξηση κερδοφορίας τους επόμενους 12 μήνες. Η μελέτη αναφέρεται σε αυτές τις εταιρείες ως “οι ηγέτες του αύριο” (tomorrow’s leaders).

