Οι ηγέτες στην τεχνολογία αυξάνουν τα έσοδα τους πέντε φορές ταχύτερα

Η πανδημία εκτόξευσε πολλές επιχειρήσεις, διεθνώς, σε ένα τεχνολογικό μέλλον, το οποίο θεωρούσαν μέχρι πρότινος αδύνατο. Στηριζόμενες σε μια ισχυρή βάση καινοτομίας, οι ηγέτιδες εταιρείες στον τομέα της τεχνολογίας κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να αυξήσουν τα έσοδα τους πέντε φορές ταχύτερα σε σχέση με τις υπόλοιπες.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η δύναμη της εκθετικής αλλαγής, που συνεπάγεται η τεχνολογία, επιτρέπει στις επιχειρήσεις όχι μόνο να ανταποκριθούν στη νέα πραγματικότητα, αλλά και να τη διαμορφώσουν. Σύμφωνα με τη μελέτη Accenture “Technology Vision 2021”, καθώς οι εταιρείες στρέφουν σταδιακά την προσοχή τους από το πώς θα αντιδράσουν στην κρίση, στο πώς θα επανεφεύρουν το μέλλον, εκείνοι που αξιοποιούν την τεχνολογία είναι και εκείνοι, που θα διαμορφώσουν το επιχειρείν τα επόμενα τρία χρόνια.

Η μελέτη “Leaders Wanted: Masters of Change at a Moment of Truth” περιγράφει πώς οι κορυφαίες επιχειρήσεις συμπιέζουν τη διάρκεια του ψηφιακού μετασχηματισμού τους από μια δεκαετία σε ένα ή δύο χρόνια μόνο. Η μελέτη εντοπίζει πέντε αναδυόμενες τάσεις, τις οποίες θα πρέπει να λάβουν υπόψη οι εταιρείες την επόμενη τριετία, προκειμένου να επιταχύνουν και να επιτύχουν την αλλαγή σε όλους τους τομείς της επιχείρησης τους:

Ψηφιακά δίδυμα

Μία από τις πέντε αυτές τάσεις σχετίζεται με τα λεγόμενα ψηφιακά δίδυμα, digital twins. H τεχνολογία των ψηφιακών διδύμων επιτρέπει τις ψηφιακές αναπαραστάσεις φυσικών αντικειμένων, διαδικασιών ή και ολόκληρων συστημάτων. Έτσι, τα έξυπνα ψηφιακά δίδυμα αναπαριστούν μοντέλα εργοστασίων, αλυσίδων εφοδιασμού, κύκλου ζωής προϊόντων. Το 65% των στελεχών αναμένει ότι η επένδυση της επιχείρησης τους σε έξυπνα ψηφιακά δίδυμα θα αυξηθεί τα επόμενα τρία χρόνια.

Η δεύτερη τάση σχετίζεται με αυτό που η εταιρεία ονομάζει “στρατηγική αρχιτεκτονική: οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος”. Το 89% των στελεχών πιστεύει ότι η ικανότητα της επιχείρησης τους να δημιουργεί επιχειρηματική αξία θα βασίζεται όλο και περισσότερο στους περιορισμούς και τις ευκαιρίες, που προσφέρει η τεχνολογική αρχιτεκτονική της.

“Μια νέα εποχή ανταγωνισμού ξεκινάει, όπου οι εταιρείες θα ανταγωνίζονται, πλέον, στην αρχιτεκτονική των συστημάτων πληροφορικής. Πλέον, το όριο ανάμεσα στην επιχειρηματική και τεχνολογική στρατηγική γίνεται δυσδιάκριτο”, αναφέρει η μελέτη.

Ο εκδημοκρατισμός της τεχνολογίας είναι η τρίτη αναδυόμενη τάση, που θα επηρεάσει τις επιχειρηματικές εξελίξεις τα επόμενα χρόνια. Το 88% των στελεχών πιστεύει ότι ο εκδημοκρατισμός της τεχνολογίας παίζει καθοριστικό ρόλο στη διεύρυνση και εδραίωση της καινοτομίας σε όλο το εύρος της επιχείρησης τους.

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, κάθε υπάλληλος θα έχει τη δυνατότητα να καινοτομεί, βελτιστοποιώντας τη δουλειά του, διορθώνοντας τρωτά σημεία και συγχρονίζοντας το “βηματισμό” της επιχείρησης με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες.

Bring Your Own Environment

Το 81% των στελεχών συμφωνεί ότι οι κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο τους θα αρχίσουν να αλλάζουν την εργασιακή τους προσέγγιση από το “Φέρτε τη δική σας συσκευή” στο “Φέρτε το δικό σας περιβάλλον”.

Η πανδημία έφερε τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία του εργατικού δυναμικού, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να επεκτείνουν τα όρια τους. Βάσει αυτού του μοντέλου, οι ηγέτες μπορούν να ξανασκεφτούν το σκοπό εργασίας σε διαφορετικές τοποθεσίες και να επαναπροσδιορίσουν την επιχείρησή τους σε αυτόν τον νέο κόσμο.

Οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η πορεία των πολυμερών συστημάτων μέσα στο χάος, τα Multiparty Systems (MPS), όπως είναι το Blockchain, μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα, να ξεκλειδώσουν νέους τρόπους προσέγγισης της αγοράς και να θέσουν νέα πρότυπα οικοσυστημάτων στους κλάδους τους.

Το 90% των στελεχών, που ερωτήθηκαν, δηλώνει ότι τα MPS θα επιτρέψουν στα οικοσυστήματά τους να διαμορφώσουν μια πιο ανθεκτική, προσαρμόσιμη βάση και να δημιουργήσουν νέα αξία με τους συνεργάτες των εταιρειών τους.

Πηγή άρθρου: sepe.gr – Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος