Ντράγκι- Σολτς: Συμφωνούν στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης, όχι στη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας

Ο Πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι και ο νέος Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σολτς χαιρέτισαν τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης από την ΕΕ στρατηγικής για να σώσουν τα κράτη μέλη από τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας, όταν συναντήθηκαν στη Ρώμη στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης. Παραμένει ασαφές, ωστόσο, εάν βρίσκονται στην ίδια σελίδα σε ό,τι αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες, ιδίως τη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας.

Κατά την επίσκεψή του στη Ρώμη, με την οποία έδειξε ότι ο Σολτς βρίσκεται κοντά στη σημερινή κυβέρνηση της Ιταλίας υπό την ηγεσία του Ντράγκι, αμφότεροι οι αρχηγοί κρατών δήλωσαν ότι επιθυμούν να αυξήσουν τη συνεργασία στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, της ψηφιοποίησης, της οικολογικής μετάβασης και της ευρωπαϊκής άμυνας υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Δεσμεύτηκαν επίσης από κοινού να καταπολεμήσουν την πανδημία με περισσότερους περιορισμούς στις χώρες τους, για να σταματήσουν την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον, καθώς και να ενισχύσουν την εκστρατεία εμβολιασμού.

On defence and foreign policy matters, the two believe it necessary to question the unanimity vote in the Council. “On defence, the EU should make more decisions without the unanimity vote. But first, we need a general understanding in the EU,” said Scholz. Draghi agreed with his counterpart.

Σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, οι δυο ηγέτες θεώρησαν απαραίτητο να αμφισβητήσουν την ομοφωνία στο Συμβούλιο. «Στον αμυντικό χώρο, η ΕΕ πρέπει να λάβει περισσότερες αποφάσεις χωρίς την ομοφωνία. Αλλά πρώτα, χρειαζόμαστε μια γενική εκτίμηση στην ΕΕ», δήλωσε ο Σολτς. Ο Ντράγκι συμφώνησε με τον ομόλογό του.

Ωστόσο, αναφορικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας, οι δύο ηγέτες δεν φάνηκε να έχουν την ίδια άποψη.

Ο Ντράγκι δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «πιστεύω ότι θα υπάρξει επαναπροσέγγιση θέσεων. Η περίοδος μετά την πανδημία καλεί τις χώρες να χρηματοδοτήσουν πρωτοφανή έργα στον τομέα της περιβαλλοντικής μετάβασης, της ψηφιακής και της άμυνας, καθώς και στον τομέα του συντονισμού. Θα πρέπει να δούμε αν αυτοί θα επιφέρουν νέους δημοσιονομικούς κανόνες. Είναι πιο εύκολο να το αντιμετωπίσεις από άλλα πράγματα».

Από την πλευρά του, ο Σολτς δήλωσε: «Δείξαμε ότι η ΕΕ είναι σε θέση να δώσει μια απάντηση στις κρίσεις. Είναι ήδη δυνατό να βρεθούν λύσεις της ΕΕ σε αυτό το πλαίσιο: ότι τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (NRRP) θα είναι μαζί μας τα επόμενα χρόνια. Οι ισχύοντες κανόνες έχουν ήδη κάποια ευελιξία. Υπάρχει ήδη συμφωνία με άλλα μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού σχετικά με το θέμα αυτό».

Ο Ντράγκι τόνισε επίσης το ενδεχόμενο αναθεώρησης των τωρινών κανόνων, ενώ ο Σολτς βλέπει θετικά τους ισχύοντες κανόνες για να προχωρήσει στο μονοπάτι με βάση τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Για να καταστήσει τη θέση του ισχυρότερη, επεσήμανε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία μεταξύ άλλων κυβερνητικών κομμάτων.

Και οι δύο ηγέτες δεν έκαναν άμεση αναφορά στη μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας παρά την ερώτηση δημοσιογράφου για το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

(Eleonora Vasques | EURACTIV.com)