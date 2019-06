Libra: Το φιλόδοξο σχέδιο του Facebook για το δικό του κρυπτονόμισμα

Η Facebook αποκάλυψε χθες τα σχέδια της να λανσάρει ένα κρυπτονόμισμα, με την ονομασία Libra, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να επεκταθεί πέρα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς το ηλεκτρονικό εμπόριο και τα παγκόσμια συστήματα πληρωμών.

Η Facebook συνένωσε τις δυνάμεις της με 28 εταίρους δημιουργώντας μια οντότητα με έδρα της τη Γενεύη που ονομάζεται Libra Association, η οποία θα ελέγχει το νέο ψηφιακό της νόμισμα που πρόκειται να κυκλοφορήσει το πρώτο εξάμηνο του 2020, σύμφωνα με πληροφορίες από τις ίδιες τις εταιρίες και συνεντεύξεις με υψηλόβαθμα στελέχη.

Η Facebook έχει ήδη συστήσει μια θυγατρική με την ονομασία Calibra, που θα προσφέρει ηλεκτρονικά πορτοφόλια για όσους θέλουν να αποταμιεύουν, να αποστέλλουν και να ξοδεύουν Libras. Η Calibra θα είναι συνδεδεμένη με τις πλατφόρμες μηνυμάτων της Facebook, το Messenger και το WhatsApp, που έχουν ήδη πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρήστες.

Η Facebook έχει μεγάλες προσδοκίες για το κρυπτονόμισμα Libra, αλλά οι ανησυχίες για τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών ή τα εμπόδια από τις ρυθμιστικές αρχές ίσως δημιουργήσουν σημαντικούς φραγμούς.

Η Facebook ευελπιστεί ότι όχι μόνο θα καταστήσει δυνατές τις συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο, αλλά θα προσφέρει για πρώτη φορά πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε καταναλωτές που δεν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των τραπεζών.

Η έμπνευση για την ονομασία «Libra» προήλθε από τη ρωμαϊκή ζυγαριά, που θεωρείται σύμβολο της δικαιοσύνης και τη γαλλική λέξη «liberte» για την ‘ελευθερία’, δήλωσε ο Ντέβιντ Μάρκους, πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της PayPal που είναι επικεφαλής του προγράμματος για τη Facebook. «Ελευθερία, δικαιοσύνη και χρήματα, που είναι ακριβώς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ», δήλωσε.

Απ’ ό,τι φαίνεται, η Facebook εκτιμά ότι μπορεί να έχει έσοδα και από τις υπηρεσίες μηνυμάτων της μέσω συναλλαγών και πληρωμών, κάτι που ήδη γίνεται σε κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως η WeChat.

Η ανακοίνωση για το Libra έρχεται την ώρα που η Facebook αντιμετωπίζει έντονες επικρίσεις λόγω μιας σειράς σκανδάλων και ίσως βρεθεί ενώπιον αντιδράσεων από ακτιβιστές υπέρ της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καταναλωτικές οργανώσεις, ρυθμιστικές αρχές και βουλευτές.

Δεν είναι σαφές πώς οι νομοθέτες ή οι ρυθμιστικές αρχές θα αντιδράσουν στην είσοδο της Facebook στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω του κόσμου των κρυπτονομισμάτων, που σε μεγάλο βαθμό παραμένει εκτός ρυθμιστικού πλαισίου.

Τα τελευταία χρόνια, οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων έχουν χάσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια καθώς έχουν πέσει θύματα χάκερ, ενώ η αγορά πλήττεται από κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος, εμπόριο ναρκωτικών και χρηματοδότηση τρομοκρατίας.

Η Facebook βρίσκεται σε επαφή με ρυθμιστικές αρχές στις ΗΠΑ και άλλες χώρες για το σχεδιαζόμενο κρυπτονόμισμα, δήλωσαν στελέχη επιχειρήσεων, χωρίς όμως να διευκρινίζουν ποιες ρυθμιστικές αρχές είναι αυτές ή εάν η εταιρία έχει καταθέσει αίτηση για χρηματοπιστωτικές άδειες σε άλλες χώρες.

Οι εταίροι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνουν ονόματα όπως οι Mastercard Inc, Visa Inc, Spotify Technology SA, PayPal Holdings Inc, eBay Inc, Uber Technologies Inc και Vodafone Group Plc, καθώς και εταιρίες επενδύσεων κεφαλαίων όπως η Andreessen Horowitz.

Ευελπιστούν να έχουν 100 μέλη έως το λανσάρισμα του Libra το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Κάθε μέλος λαμβάνει το δικαιώμα μιας ψήφου σε σημαντικές αποφάσεις αναφορικά με το δίκτυο του κρυπτονομίσματος και οι εταιρίες πρέπει να επενδύσουν τουλάχιστον 10 εκατ. δολάρια για να μπορούν να συμμετέχουν.

Η Facebook δεν σχεδιάζει να διατηρήσει ηγετικό ρόλο μετά το 2019.

Αν και δεν υπάρχουν τράπεζες μεταξύ των αρχικών μελών, έχουν γίνει συζητήσεις με μια σειρά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων προκειμένου να συμμετάσχουν, δήλωσε ο Τζον Λάμπερτ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος ψηφιακών λύσεων στη Mastercard. Αναμένουν να δουν πώς οι ρυθμιστικές αρχές και οι καταναλωτές θα ανταποκριθούν στο σχέδιο αυτό πριν αποφασίσουν να συμμετάσχουν και οι ίδιες, δήλωσε.

Η Libra Association σχεδιάζει να αντλήσει χρήματα μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης τους επόμενους μήνες, σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του οργανισμού.

Αν και οι υποστηρικτές του Libra που μίλησαν στο Reuters ή παρείχαν λεπτομέρειες είναι αισιόδοξοι για τις προοπτικές του, κάποιοι εξέφρασαν επιφυλακτικότητα ότι οι ανησυχίες για τα προσωπικά δεδομένα των καταναλωτών ή τα ρυθμιστικά εμπόδια ίσως αποτρέψουν την επιτυχία του έργου.

Η Calibra θα διενεργήσει ελέγχους συμμόρφωσης για τους πελάτες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Libra, μέσω πιστοποίησης και διαδικασιών κατά των κρουσμάτων εξαπάτησης που είναι συνηθισμένες πρακτικές μεταξύ των τραπεζών, ανέφερε η Facebook.

Η θυγατρική θα μοιράζεται δεδομένα των χρηστών με τη Facebook ή εξωτερικά μέρη εάν έχει τη σχετική συναίνεση για αυτό, ή σε πολύ «συγκεκριμένες περιπτώσεις» όπου αυτό είναι απαραίτητο, ανέφερε η Facebook.

Αυτό θα μπορούσε να αφορά περιπτώσεις επιβολής του νόμου, δημόσιας ασφάλειας ή γενικότερης λειτουργικότητας του συστήματος.