H τεχνητή νοημοσύνη μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα – μελέτη Microsoft και Accenture

H τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την Ελλάδα, καθώς διαπιστώνεται ότι έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σωρευτικά σε άνοδο του ΑΕΠ κατά 195 δισεκατομμύρια δολάρια, στα επόμενα 15 χρόνια (από το 2020 έως και το 2035), σύμφωνα με μελέτη της Accenture, σε συνεργασία με τη Microsoft, με τίτλο «Greece: With an AI to the Future», που παρουσιάστηκε χθες με την ευκαιρία της πραγματοποίησης του Microsoft Summit στην Αθήνα.

Η μελέτη προσεγγίζει τέσσερις διακριτούς θεματικούς άξονες:

πως αντιλαμβάνεται η ελληνική κοινωνία την Τεχνητή Νοημοσύνη,

πώς αντιλαμβάνονται οι διοικήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών την τεχνητή νοημοσύνη,

ποιες είναι οι οικονομικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία

ποιες είναι οι προτεινόμενες δράσεις που θα πρέπει να υλοποιήσουν οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι επιχειρήσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, η προοπτική ενός μέλλοντος με κεντρικό άξονα το ΑΙ, συναρπάζει τους Έλληνες, ωστόσο προκαλεί ταυτόχρονα προβληματισμό.

Οι πολίτες έχουν μια καλή αντίληψη για το AI, με ποσοστό 65% να συσχετίζει ως πρώτη σκέψη τον όρο με εφαρμογές, όπως chatbots, digital assistants και ρομπότ, ενώ μόλις 2% του πληθυσμού να δηλώνει άγνοια.

Ένας στους δύο ερωτηθέντες (56%) ενστερνίζεται την άποψη ότι το ΑΙ θα επιφέρει σημαντικά οφέλη στην κοινωνία, ενώ μεγάλο ποσοστό αναγνωρίζει τα προφανή οφέλη, σε κλάδους όπως η ιατρική και οι επιστήμες.

Παρόλα αυτά ο φόβος του αγνώστου, του νέου και η αβεβαιότητα που συνεπάγεται κάνουν τους Έλληνες να αισθάνονται μπερδεμένοι και προβληματισμένοι.

Ως αποτέλεσμα αυτού του παραδόξου, οι Έλληνες ενώ θα εμπιστευόντουσαν τις τεχνολογίες ΑΙ για εφαρμογές Οικιακής Κατανάλωσης Ενέργειας (84%), Οικιακής Ασφάλειας (84%) και Παρακολούθησης Υγείας (69%), είναι δύσπιστοι σε ότι αφορά εφαρμογές για τη Διαχείριση Οικονομικών (58%), την Ασφάλεια Παιδιών (58%) και την Αυτόνομη Οδήγηση (57%).

Ανεξάρτητα από τις εφαρμογές, ένα ποσοστό 64% δηλώνει ότι δε θα εμπιστεύονταν πλήρως τις τεχνολογίες ΑΙ, χωρίς τη δυνατότητα ελέγχου και παρέμβασης από ανθρώπους.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως «καταλύτης αλλαγής» για τις επιχειρήσεις

Παρόμοια είναι και η αντιμετώπιση του ΑΙ από ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων στην Ελλάδα, τα οποία ενώ αναγνωρίζουν τη δυναμική της Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι διστακτικοί στο να επενδύσουν συστηματικά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 85% των ερωτηθέντων στελεχών πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη παρουσιάζει τεράστιες ευκαιρίες στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών ιδεών.

Την ίδια στιγμή, 7 στους 10 (73%) προβλέπουν ότι το ΑΙ θα αλλάξει τη φύση του ανταγωνισμού τα επόμενα 3 χρόνια, προκαλώντας ισχυρές μεταβολές στην αγορά.

Το ίδιο περίπου ποσοστό (71%) εκφράζει την αγωνία ότι εάν η εταιρεία τους δεν αξιοποιήσει συστηματικά τις δυνατότητες που προσφέρει το ΑΙ, θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα.

Ωστόσο, ενώ οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα θεωρούν το ΑΙ ως «καταλύτη αλλαγής», φαίνονται μάλλον διστακτικές στο να επενδύσουν αυτή τη στιγμή στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Συγκεκριμένα, το 54% των στελεχών αισθάνεται ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς, θεωρώντας ότι το ΑΙ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, οπότε προτιμά να περιμένει έως ότου ωριμάσουν οι σχετικές τεχνολογίες και συνθήκες.

Πολύ μικρός αριθμός επιχειρήσεων (3%) έχει υλοποιήσει ολοκληρωμένα προγράμματα ΑΙ σε σχέση με το 45% των επιχειρήσεων από το αντίστοιχο παγκόσμιο δείγμα.

Ωστόσο, ελπιδοφόρο είναι το γεγονός ότι 23% των επιχειρήσεων βρίσκεται σε αρχικά στάδια επενδύσεων επάνω στο ΑΙ, ενώ 37% πειραματίζεται με διάφορες πιλοτικές εφαρμογές.

Οι τρεις βασικότεροι λόγοι που εξηγούν την αδράνεια των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις απόψεις των στελεχών, είναι η έλλειψη ΑΙ δεξιοτήτων (69%), η ασυμβατότητα με τα παραδοσιακά-legacy συστήματα των επιχειρήσεων (57%) καθώς και η ποιότητα των δεδομένων (37%).

Κύριοι τομείς εφαρμογής των πρωτοβουλιών ΑΙ αναμένεται να είναι σε ΙΤ, marketing, πωλήσεις και οperations, ενώ τα βασικά οφέλη από την υλοποίηση τέτοιων λύσεων σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, το μετασχηματισμό προϊόντων και υπηρεσιών, τη βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες (customer engagement) και την ενδυνάμωση του προσωπικού.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως μοχλός ανάπτυξης της Ελλάδας

Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την οικονομία της Ελλάδας, καθώς διαπιστώνεται ότι έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σωρευτικά σε άνοδο του ΑΕΠ κατά 195 δισεκατομμύρια δολάρια, στα επόμενα 15 χρόνια (από το 2020 έως το 2035).

Βάσει οικονομετρικών μοντέλων, η μελέτη δείχνει ότι η αύξηση αυτή θα σημειωθεί κυρίως ως απόρροια της «έξυπνης αυτοματοποίησης» και της «ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού και του κεφαλαίου».

Συγκεκριμένα, η ελληνική οικονομία θα ενισχυθεί τα 15 αυτά χρόνια με επιπλέον 79 δισεκατομμύρια δολάρια, χάρη στις δυνατότητες που συνεπάγεται η έξυπνη αυτοματοποίηση.

Την ίδια στιγμή, η Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να δώσει την ευκαιρία στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και το κεφάλαιο να γίνουν πιο αποδοτικά, οδηγώντας στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 88 δισεκατομμύρια δολάρια αθροιστικά.

Τέλος, εκτιμάται ότι η καινοτομία, η οποία αναμένεται να τονωθεί χάρη στις τεχνολογίες ΑΙ, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 29 δισεκατομμύρια δολάρια, μέσα στα επόμενα 15 χρόνια.

Προτεινόμενες Δράσεις

Η συζήτηση γύρω από το ΑΙ και τις προοπτικές του είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Για να μην χαθεί η δυναμική, οι φορείς χάραξης πολιτικής (policy makers) και τα ηγετικά στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου οφείλουν να δουλέψουν μαζί, προκειμένου να ξεκλειδώσουν την αξία που φέρνει το ΑΙ στην καθημερινή ζωή και τις επιχειρήσεις, για ένα βιώσιμο και συναρπαστικό μέλλον.

Συγκεκριμένα, οι φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που συνεπάγεται η Τεχνητή Νοημοσύνη, σε οργανωτική, τεχνολογική, πολιτική, ηθική και κοινωνική διάσταση.

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εστιάσουν στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, στην προετοιμασία της νέας γενιάς για την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, στην ανάπτυξη κώδικα δεοντολογίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς και στην Εφαρμογή πολιτικών και δράσεων ένταξης και συνολικής προόδου.

Παράλληλα, οι επικεφαλής των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως κλάδου, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στη συστηματική επένδυση και εφαρμογή των τεχνολογιών AI συνολικά στους οργανισμούς τους, το οποίο απαιτεί πρωτοβουλίες όπως μετάβαση από την απλή αυτοματοποίηση προς την ολιστική αξιοποίηση του ΑΙ και της καινοτομίας, διαρκής πειραματισμός με τεχνολογίες ΑΙ και πλήρη αξιοποίηση των δεδομένων.

Επίσης, ανασχεδιασμός της φύσης της εργασίας και ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων (new-skilling) σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης για την αποδοτικότερη συνεργασία με τις έξυπνες μηχανές.

Την ερεύνα παρουσίασαν η Πέγκυ Αντωνάκου διευθύνουσα σύμβουλος της Microsoft για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα και ο Δρ. Γιώργης Κριτσωτάκης, management consulting Lead CMT, Accenture Greece.