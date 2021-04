H κυβερνο-ασφάλεια ως κλειδί ανάπτυξης της τεχνολογίας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών

Η πανδημία λειτούργησε ως καταλύτης στη χρήση νέων τεχνολογιών και στην ενίσχυση των απαιτήσεων για ταχύτερες, ανέπαφες, φθηνότερες και ασφαλείς συναλλαγές. Η αλλαγή αυτή επέφερε την ανάγκη για επενδύσεις στην κυβερνοασφάλεια, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την αναθεώρηση του σχεδιασμού των ψηφιακών νομισμάτων, όπως θα επισημανθεί στα πάνελ του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, και θα διαρκέσει από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 10-15 Μαΐου, 2021 και το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κυβερνοασφάλεια και ειδικότερα στον δημόσιο τομέα θα αναφερθούν οι Juhan Lepassaar, Executive Director, European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), Greece, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημήτριος Μαραντής, Senior Vice President, Global Government Engagement Visa Inc., USA, Νικόλας Νεγρεπόντε, Founder, MIT Media Lab, USA, Vint Cerf, VP and Chief Internet Evangelist της Google, και Μιχαήλ Ιακωβίδης, Sir Donald Gordon Chair of Entrepreneurship & Innovation, London Business School, UK.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και η προστασία από κυβερνοεπιθέσεις αποτελούν πρώτες προτεραιότητες στη νέα ψηφιακή εποχή, σύμφωνα με τον Ken Morris, Founder και CEO της KnectIQ USA, ο οποίος θα αναφερθεί μαζί με τον Chris Hankin, Professor of Computing, Fellow, Institute for Security Science and Technology, Imperial College London UK, στο νέο ρόλο της επιστήμης μηχανών. Η νομική πλευρά θα αναλυθεί από τον Δημήτριο Αναστασόπουλο, Lawyer και Founder της ΑΑ Lawyers, ενώ ο Άλεξ Πετσόπουλος, Cybersecurity Partner της PwC UK και ο Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου, Professor στο Vrije Universiteit Brussels και Attorney At Law της MPlegal, θα μιλήσουν για την πολυπλοκότητα του ζητήματος, όταν αυτό ενσωματώνεται σε επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια, αλλά και σε συμβουλευτικές πρακτικές.

Ο νέος ρόλος του ψηφιακού νομίσματος στην παγκόσμια οικονομία αποτελεί πρόκληση και ευκαιρία, σύμφωνα με τον Jesse McWaters, Global Head of Digital Public Policy, Mastercard, USA, καθώς συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου οικονομικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος, όπως θα αναλύσουν στη συνέχεια οι Michinari Hamaguchi, President, Japan Science and Technology Agency (JST), Maher Hakim, Chief Innovation Advisor Qatar Research, Development and Innovation (QRDI), και Eric Smith, Director, Advanced Technology Center, Lockheed Martin Corporation.

Η παρακολούθηση του online Φόρουμ είναι ελεύθερη με εγγραφή στο delphiforum.gr/register

