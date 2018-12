Eurogroup: Άκαρπη η συζήτηση για τη θέσπιση ευρωπαϊκού ψηφιακού φόρου

Taxe sur les géants du numérique: pas d’accord à l'#ECOFIN mais je ne baisse pas les bras. L’injustice fiscale est toujours là et doit être corrigée. La demande des 🇪🇺est toujours là et doit être satisfaite. Continuons de discuter et trouvons un accord d'ici mars! #FairTaxation

— Pierre Moscovici (@pierremoscovici) December 4, 2018