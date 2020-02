18/2 KAS: Συζήτηση για τις επιπτώσεις των κινεζικών επενδύσεων στον Πειραιά

Εκδήλωση για τις γεωστρατηγικές, οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις την κινεζικής παρουσίας στον Πειραιά διοργανώνει η αντιπροσωπεία του Ιδρύματος Konrad-Adenauer-Stiftung για την Ελλάδα και την Κύπρο και το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ) την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου.

Προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό, επιχειρηματικό και δημοσιογραφικό χώρο θα αναπτύξουν σε δύο κύκλους τις απόψεις τους για αυτό το επίκαιρο και εξόχως σημαντικό ζήτημα.

Ομιλητές

Κύκλος Α: Piraeus on the EU-China Connectivity Map

Dr. Mathieu Duchâtel, Director of the Asia Program, Institut Montaigne

Dr. Frans-Paul van der Putten, Senior Research Fellow Clingendael – Netherlands Institute for International Relations

Matthias Schäfer, Director of the China Office (Shanghai), Konrad-Adenauer-Stiftung

Act. Prof. Dr. Yuan Li, Economic Studies, Mercator School of Management and Institute of East Asian Studies (IN-EAST), University of Duisburg-Essen

Συντονισμός: Γιώργος Σκαφιδάς, Δημοσιογράφος, Έθνος

Κύκλος Β: Socio-Economic Impact and Prospects of the Investment in Piraeus

Δρ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος*, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμενικών Υποδομών, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Νεκτάριος Δεμενόπουλος, Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων, Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, ΟΛΠ Α.Ε.

Ελένη Πολυχρονοπούλου, Πρόεδρος, HEMEXPO – Έλληνες Κατασκευαστές Ναυτιλιακού Εξοπλισμού

Ηλίας Μπέλλος, Δημοσιογράφος, Καθημερινή

Συντονισμός: Plamen Tonchev, Senior Research Fellow, Head of Asia Unit, Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (ΙΔΟΣ)

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου στις 17:00, στο ξενοδοχείο St. George Lycabettus.

Γλώσσα του συνεδρίου θα είναι τα αγγλικά.