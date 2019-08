Κυβερνοασφάλεια, 5G και συνδεσιμότητα: ποιο είναι το αύριο των ψηφιακών τεχνολογιών;

Internet of Things, κινητή συνδεσιμότητα, αλληλεπίδραση: σε έναν κόσμο που συνεχώς γυρίζει και αλλάζει με γρήγορο ρυθμό, οι νέες τεχνολογίες καθορίζουν τόσο τη ζωή και την καθημερινότητα μας, όσο και το μέλλον μας.

Ποιο είναι, ωστόσο, το επίπεδο ετοιμότητας των επιχειρήσεων, των πολιτών και των ψηφιακών υποδομών; Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και να ενσωματώσουμε τις τωρινές και επερχόμενες αλλαγές; Σε ποιο τομέα πρέπει να δώσει προτεραιότητα η Ελλάδα προκειμένου να αξιοποιήσει τις «ψηφιακές ευκαιρίες»;

Ο David Conrad, SVP & Chief Technology Officer και η Έλενα Πλεξίδα, Government and IGOs Engagement στην Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), μίλησαν στη Euractiv.gr και στη δημοσιογράφο Σοφία Ελανίδου για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του διαδικτύου, τις προοπτικές του 5G και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Ποιες είναι οι βασικές εξελίξεις στο χώρο του Διαδικτύου και στις ψηφιακές τεχνολογίες που θα καθορίσουν την ερχόμενη περίοδο;

DC: Γενικά, στο πλαίσιο του ICANN, θα πρέπει να αναφέρω τα εξής:

Διεθνοποιημένα domain names και διεθνοποίηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: αύξηση της δυνατότητας των ατόμων να αλληλεπιδρούν στο Διαδίκτυο στις γλώσσες που προτιμούν οι ίδιοι.

Ασφάλεια οικοσυστήματος DNS: αυξημένη συνειδητοποίηση του ρόλου του DNS στην υποκείμενη υποδομή Διαδικτύου και τη σημασία της ανάληψης συγκεκριμένων μέτρων για την εξασφάλιση της υποδομής

Internet of Things: ανάπτυξη μιας ευρέους φάσματος συσκευών που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση και την κατανόηση του φυσικού κόσμου μέσω του Διαδικτύου

Κινητή συνδεσιμότητα: σύνδεση μεγαλύτερου μέρος του κόσμου και των χρηστών στο Διαδίκτυο

Πώς αυτό θα επηρεάσει την καθημερινή ζωή των πολιτών;

DC: Η ικανότητα επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης θα αυξηθεί, διευκολύνοντας τις σχέσεις και το εμπόριο, αλλά μαζί με αυτό θα προκύψουν πρόσθετοι κίνδυνοι και απειλές.

Ποιο είναι το επίπεδο ετοιμότητας των επιχειρήσεων όσον αφορά την ενσωμάτωση και την υποστήριξη στην πράξη αυτών των εξελίξεων / αλλαγών;

DC: Γενικά, βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια αποδοχής αυτών των εξελίξεων. Ως εκ τούτου, οι «πρώιμοι υιοθετούντες» είναι όλο και περισσότερο προετοιμασμένοι, αλλά η πλειοψηφία δεν έχει ακόμη λάβει μέτρα προκειμένου να είναι έτοιμη απέναντι σε αυτές τις αλλαγές.

Υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση / επιδοτήσεις και νομοθετικό πλαίσιο, αρκετά ισχυρό ώστε να αγκαλιάσει το συνολικό επιχειρηματικό και τεχνολογικό πανόραμα;

DC: Αυτό είναι δύσκολο να απαντηθεί, καθώς διάφορες χώρες έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των αλλαγών ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής εξέλιξης ή / και διακοπής αυτής.

Θα μπορέσει ο χρηματοπιστωτικός τομέας να προχωρήσει στην επόμενη φάση;

DC: Όπως οι περισσότεροι τομείς, αναμφισβήτητα ο χρηματοπιστωτικός τομέας θα αναπροσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις, είτε πρόκειται για βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν τα μέλη του χρηματοπιστωτικού τομέα είτε για μέτρα για την υπεράσπιση του τομέα από νέες ή ενισχυμένες επιθέσεις που προκύπτουν από τις τεχνολογικές αλλαγές.

Στην Ελλάδα, ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες;

EP: Τα πάντα σήμερα γίνονται ψηφιακά. Ζούμε στην ψηφιακή εποχή. η τεχνολογία προχωρά με εκθετικό ρυθμό και αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και ζούμε. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μπορεί να φέρει αυξημένη αποδοτικότητα για τις επιχειρήσεις και βελτιωμένες επιδόσεις για τον δημόσιο τομέα. Η Ελλάδα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και να δημιουργήσει τα οφέλη που δημιουργούν οι «ψηφιακές ευκαιρίες».

Από τους υπολογιστές στις εφαρμογές για κινητά και από τις οικιακές συσκευές έως την ασφάλεια στο σπίτι, το Διαδίκτυο ενσωματώνεται ακόμη περισσότερο στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Στην πράξη, όμως, η σημερινή διαδικτυακή και ψηφιακή υποδομή σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι έτοιμη να στηρίξει τις νέες τεχνολογίες στις ψηφιακές και καθημερινές υπηρεσίες;

DC: Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, βρισκόμαστε ακόμα στα αρχικά στάδια αποδοχής, οπότε η διαδικασία ενσωμάτωσης των τεχνολογιών ποικίλλει. Οι υποδομές συνεχίζουν να εξελίσσονται προκειμένου να υποστηρίξουν νέες χρήσεις, και ορισμένα τμήματα των υποδομών έχουν εξελιχθεί περισσότερο από άλλα.

Πόσο σημαντικό ρόλο θα έχει το 5G και η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στο εγγύς μέλλον σε σχέση με τα παραπάνω;

DC: Το 5G φαίνεται να είναι μια ενδιαφέρουσα τεχνολογία που κατέχει σημαντική υπόσχεση τόσο για τη σύνδεση των χρηστών του Διαδικτύου παγκοσμίως όσο και για συσκευές IoT μαζί. Ο τρόπος αποδοχής και χρήσης αυτής της τεχνολογίας εξαρτάται πιθανώς από τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται, τη διαθεσιμότητά του, το κόστος του και τον τρόπο με τον οποίο συμμορφώνεται με υπάρχουσες και νέες τεχνολογίες όπως το Wi-Fi, ο δορυφόρος LEO [Low Earth Orbit (LEO)], πρότζεκτ όπως το Loon, οι οπτικές ίνες κλπ.

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα συνεχίσει να είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς το Διαδίκτυο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπιστοσύνη, και οι παραβιάσεις της ασφάλειας μειώνουν την δυνατότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων να εμπιστεύονται το Διαδίκτυο.

Τον Ιούνιο του 2019, η ICANN διοργάνωσε το ετήσιο φόρουμ δημόσιας πολιτικής. Θα μπορούσατε να μας συνοψίσετε τα κύρια συμπεράσματα και τα επιτεύγματα της διάσκεψης;

Το ICANN65 ήταν το τέταρτο πολιτικό φόρουμ (δεύτερο στην Αφρική) και η τρίτη δημόσια συνεδρίαση του ICANN στο Μαρακές του Μαρόκου.

Το ICANN65 χρησίμευσε ως πλατφόρμα για διακοινοτικό διάλογο σε θέματα και θέματα όπως ο αντίκτυπος των συστάσεων της Φάσης 1 της Διαδικασίας Ανάπτυξης ταχείας Πολιτικής στην Προσωρινή Προδιαγραφή για τα Δεδομένα Εγγραφής gTLD, την Universal Acceptance, τις Πολιτικές DNS μέσω HTTPS και DNS του TLS και την εξέλιξη του μοντέλου πολλαπλών φορέων του ICANN.

Μια σχετική έκθεση θα δημοσιευθεί, η οποία θα συνοψίζει τις διάφορες δραστηριότητες των ομάδων και τις συνέχειες.