Ο Επίτροπος Γιοχάνσον δεν κατάφερε να πείσει την Πολωνία για τις επαναπροωθήσεις

My statement after meeting in Warsaw with Polish Minister of the Interior @Kaminski_M_ to discuss the situation at the Polish-Belarus border.https://t.co/bZFs7fQi3U@EUinPL @PLPermRepEU@Frontex @PolandMFA pic.twitter.com/YAxvnQmQ2R

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) September 30, 2021