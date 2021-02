Οι ηθοποιοί Ταράτζι Π. Χένσον και Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ανακοίνωσαν σήμερα τις υποψηφιότητες για την 78η ετήσια τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών που διοργανώνεται από την Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ.

Ο κατάλογος των υποψηφιοτήτων ήταν γεμάτος με πολλές εκπλήξεις και αξιοσημείωτα επιτεύγματα, με κάποιες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές να θεωρούνται πλέον χωρίς αμφιβολία φαβορί.

Στις κατηγορίες των ταινιών, το φιλμ «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ έχει προβάδισμα καθώς είναι υποψήφιο σε έξι κατηγορίες, μεταξύ άλλων, Καλύτερη Δραματική Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία και Καλύτερος Α’ Ανδρικός Ρόλος για την ερμηνεία του Γκάρι Όλντμαν.

Η ταινία «The Trial of the Chicago 7» είναι υποψήφια για πέντε βραβεία, συγκεκριμένα στις κατηγορίες Καλύτερη Δραματική Ταινία, Καλύτερη Σκηνοθεσία για τον Άαρον Σόρκιν και Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Σάσα Μπάρον Κόεν.

Για τον Άγγλο ηθοποιό Σάσα Μπάρον Κόεν η σημερινή ήταν σπουδαία μέρα, καθώς ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του και στην κατηγορία Α’ Ανδρικού Ρόλου σε Κωμική Ταινία για τον ρόλο του στην ταινία «Borat Subsequent Moviefilm».

Άλλες ταινίες με καλές επιδόσεις είναι οι «Promising Young Woman», «The Father» και «Nomandland» με τέσσερις υποψηφιότητες η καθεμία. Το φιλμ «One Night In Miami» σκηνοθετικό ντεμπούτο της ηθοποιού Ρετζίνα Κινγκ είναι υποψήφιο σε τρεις κατηγορίες.

Στην κατηγορία των τηλεοπτικών σειρών, το «The Crown» προηγείται με έξι υποψηφιότητες, μεταξύ άλλων στις κατηγορίες Καλύτερη Δραματική Σειρά και Καλύτερης Ηθοποιού για την Ολίβια Κόλμαν.

Χρυσές Σφαίρες σε πέντε κατηγορίες διεκδικεί η καναδική κωμωδία «Schitt’s Creek».

Οι σειρές «Ozark» και «The Undoing» είναι υποψήφιες σε τέσσερις κατηγορίες και οι «The Great» και το «Ratched» σε τρεις κατηγορίες.

Η 78η ετήσια τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών πρόκειται να προβληθεί ζωντανά στις 28 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2021:

Κινηματογράφος

Καλύτερη Δραματική Ταινία

«The Father» (Sony Pictures Classics)

«Mank» (Netflix)

«Nomadland» (Searchlight Pictures)

«Promising Young Woman» (Focus Features)

«The Trial of the Chicago 7» (Netflix)

Καλύτερη Κωμωδία ή Μιούζικαλ

«Borat Subsequent Moviefilm» (Amazon Studios)

«Hamilton» (Walt Disney Pictures)

«Palm Springs» (Neon)

«Music» (Vertical Entertainment)

«The Prom» (Netflix)

Καλύτερος Σκηνοθέτης

Έμεραλντ Φένελ («Promising Young Woman»)

Ντέιβιντ Φίντσερ «Mank» (Netflix)

Ρετζίνα Κινγκ, «One Night in Miami» (Amazon Studios)

Άαρον Σόρκιν, «The Trial of the Chicago 7» (Netflix)

Κλόε Ζάο, «Nomadland» (Searchlight Pictures)

Καλύτερη Γυναίκα Ηθοποιός σε Δραματική Ταινία

Βαϊόλα Ντέιβις («Ma Rainey’s Black Bottom»)

Άντρα Ντέι («The United States vs. Billie Holiday»)

Βανέσα Κίρμπι («Pieces of a Woman»)

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ («Nomadland»)

Κάρεϊ Μάλιγκαν («Promising Young Woman»)

Καλύτερος Άνδρας Ηθοποιός σε Δραματική Ταινία

Ριζ Άχμεντ («Sound of Metal»)

Τσάντγουικ Μπόουζμαν («Ma Rainey’s Black Bottom»)

Άντονι Χόπκινς («The Father»)

Γκάρι Όλντμαν («Mank»)

Ταχάρ Ραχίμ («The Mauritanian»)

Καλύτερη Ηθοποιός σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Μαρία Μπακάλοβα («Borat Subsequent Moviefilm»)

Κέιτ Χάντσον («Music»)

Μισέλ Φάιφερ («French Exit»)

Ρόζαμουντ Πάικ («I Care a Lot»)

Άνια Τέιλορ Τζόι («Emma»)

Καλύτερος Ηθοποιός σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Σάσα Μπάρον Κόεν («Borat Subsequent Moviefilm»)

Τζέιμς Κόρντεν («The Prom»)

Λιν Μάνουελ Μιράντα («Hamilton»)

Ντεβ Πατέλ («The Personal History of David Copperfield»)

Άντι Σάμπεργκ («Palm Springs»)

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Ταινία

Γκλεν Κλόουζ («Hillbilly Elegy»)

Ολίβια Κόλμαν («The Father»)

Τζόντι Φόστερ («The Mauritanian»)

Αμάντα Σέιφριντ («Mank»)

Έλενα Ζένγκε («News of the World»)

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Ταινία

Σάσα Μπάρον Κόεν («The Trial of the Chicago 7»)

Ντάνιελ Καλούγια («Judas and the Black Messiah»)

Τζάρεντ Λέτο («The Little Things»)

Μπιλ Μάρεϊ («On the Rocks»)

Λέσλι Όντομ Τζ. («One Night in Miami»)

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

«Another Round» (Samuel Goldwyn Films)

«La Llorona» (Shudder)

«The Life Ahead» (Netflix)

«Minari» (A24)

«Two of Us»

Καλύτερη Animated Ταινία

«The Croods: A New Age» (Universal Pictures)

«Onward» (Walt Disney Pictures)

«Over the Moon» (Netflix)

«Soul» (Walt Disney Pictures)

«Wolfwalkers» (Cartoon Saloon)

Καλύτερο Σενάριο

«Promising Young Woman» (Focus Features)

«Mank» (Netflix)

«The Trial of the Chicago 7» (Netflix)

«The Father» (Sony Pictures Classics)

«Nomadland» (Searchlight Pictures)

Καλύτερο Σάουντρακ

«The Midnight Sky» (Netflix) – Alexandre Desplat

«Tenet» (Warner Bros.) – Ludwig Göransson

«News of the World» (Universal Pictures) – James Newton Howard

«Mank» (Netflix) – Trent Reznor, Atticus Ross

«Soul» (Pixar) – Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι

«Fight for You» από «Judas and the Black Messiah» (Warner Bros.) – H.E.R., Dernst Emile II, Tiara Thomas

«Hear My Voice» από «The Trial of the Chicago 7» (Netflix) – Daniel Pemberton, Celeste

«Io Si (Seen)» από «The Life Ahead» (Netflix) – Diane Warren, Laura Pausini, Niccolò Agliardi

«Speak Now» από «One Night in Miami» (Amazon Studios) – Leslie Odom Jr, Sam Ashworth

«Tigress & Tweed» από «The United States vs. Billie Holliday» (Hulu)

Τηλεόραση

Καλύτερη Δραματική Τηλεοπτική Σειρά

«The Crown» (Netflix)

«Lovecraft Country» (HBO Max)

«The Mandalorian» (Disney Plus)

«Ozark» (Netflix)

«Ratched» (Netflix)

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά Κωμική ή Μιούζικαλ

«Emily in Paris» (Netflix)

«The Flight Attendant» (HBO Max)

«The Great» (Hulu)

«Schitt’s Creek» (CBC)

«Ted Lasso» (Apple TV Plus)

Καλύτερη Μίνι Τηλεοπτική Σειρά ή Τηλεταινία

«Normal People» (Hulu/BBC)

«The Queen’s Gambit» (Netflix)

«Small Axe» (Amazon Studios/BBC)

«The Undoing» (HBO)

«Unorthodox» (Netflix)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Τηλεοπτική Σειρά

Ολίβια Κόλμαν (The Crown)

Τζόντι Κόμερ (Killing Eve)

Έμα Κόριν (The Crown)

Λόρα Λίνεϊ (Ozark)

Σάρα Πόλσον (Ratched)

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Δραματική Τηλεοπτική Σειρά

Τζέισον Μπέιτμαν (Ozark)

Τζος Ο Κόνορ (The Crown)

Μπομπ Όντεκερκ (Better Call Saul)

Αλ Πατσίνο (Hunters)

Μάθιου Ρις (Perry Mason)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Τηλεοπτική Σειρά – Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Λίλι Κόλινς (Emily in Paris)

Κάλεϊ Κουόκο (The Flight Attendant)

Ελ Φάνινγκ (The Great)

Τζέιν Λέβι (Zoey’s Extraordinary Playlist)

Κάθριν Ο’ Χάρα (Schitt’s Creek)

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Τηλεοπτική Σειρά -Κωμωδία ή Μιούζικαλ

Ντον Τσιντλ (Black Monday)

Νίκολας Χουλτ (The Great)

Γιουτζίν Λέβι (Schitt’s Creek)

Τζέισον Σουντέικις (Ted Lasso)

Ράμι Γιούσεφ (Ramy)

Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Μίνι Τηλεοπτική Σειρά η Τηλεταινία

Κέιτ Μπλάνσετ (Mrs. America)

Ντέιζι Έντγκαρ Τζόουνς (Normal People)

Σίρα Χάας (Unorthodox)

Νικόλ Κίντμαν (The Undoing)

Άνια Τέιλορ Τζόι (The Queen’s Gambit)

Καλύτερη Ανδρική Ερμηνεία σε Μίνι Τηλεοπτική Σειρά η Τηλεταινία

Μπράιαν Κράνστον (Your Honor)

Τζεφ Ντάνιελς (The Comey Rule)

Χιου Γκραντ (The Undoing)

Ίθαν Χοκ (The Good Lord Bird)

Μαρκ Ράφαλο (I Know This Much Is True)

Καλύτερος Β’ Γυναικείος Ρόλος σε Σειρά, Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Τζίλιαν Άντερσον (The Crown)

Έλενα Μπόναμ Κάρτερ (The Crown)

Τζούλια Γκάρνερ (Ozark)

Άνι Μέρφι (Schitt’s Creek)

Σίνθια Νίξον (Ratched)

Καλύτερος Β’ Ανδρικός Ρόλος σε Σειρά, Μίνι Σειρά η Τηλεταινία

Τζον Μπογιέγκα (Small Axe)

Μπρένταν Γκλίσον (The Comey Rule)

Νταν Λέβι (Schitt’s Creek)

Τζιμ Πάρσονς (Hollywood)

Ντόναλντ Σάδερλαντ (The Undoing)