Frontex: Αφρικανοί τα δύο τρίτα των παράνομων αφίξεων στην ΕΕ το 2017

Τα νότια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεσόγειο θα παραμείνουν υπό έντονη πίεση λόγω των Αφρικανών μεταναστών που προσπαθούν φέτος να φτάσουν στην Ευρώπη δήλωσε στις 20 Φεβρουαρίου ο επικεφαλής του Frontex.

Το περασμένο έτος, σχεδόν 119.000 Αφρικανοί εντοπίστηκαν επ’ αυτοφώρω στην προσπάθεια να φτάσουν στην ΕΕ με πλοία διακινητών που αναχωρούσαν από τη Λιβύη, περισσότεροι από 42.000 από την Τουρκία στην Ελλάδα και άλλοι 23.000 από την Αλγερία και το Μαρόκο στην Ισπανία, δήλωσε ο Fabrice Leggeri.

«Η πίεση και η παράνομη μεταναστευτική πίεση στα νότια σύνορά μας στη Μεσόγειο θα παραμείνει σε πολύ υψηλό επίπεδο (το 2018)», δήλωσε ο κ. Leggeri σε συνέντευξη Τύπου.

Ενώ οι αριθμοί στη γραμμή Λιβύης-Ιταλίας έχουν μειωθεί από τον περασμένο Ιούλιο, καθώς οι λιβυκές αρχές – υπό την πίεση της Ιταλίας και της ΕΕ – άρχισαν να μπλοκάρουν τις αναχωρήσεις ειδικά από τον κόμβο Sabratha, ο κ. Leggeri σημείωσε ότι τα περάσματα στην Ισπανία το 2016 υπερδιπλασιάστηκαν σε κάτι λιγότερο των 10.000.

Πρόσθεσε ότι η χρήση πιο στερεών ελαστικών σκαφών σε αυτή την επονομαζόμενη ρότα της Δυτικής Μεσογείου προκάλεσε αυξημένη δραστηριότητα για τους διακινητές.

Όταν το 2016 η συμφωνία με την Τουρκία έθεσε τέρμα ως επί το πλείστον στην παράνομη άφιξη των Σύρων προσφύγων στην Ελλάδα, ο Frontex δήλωσε ότι οι Αφρικανοί υπήκοοι αποτελούν πλέον περίπου τα δύο τρίτα των σχεδόν 205.000 ανθρώπων που συνελήφθησαν πέρυσι προσπαθώντας να φτάσουν παράνομα στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Frontex, συνολικά 511.000 τέτοια περάσματα έγιναν το 2016. Το 2017, οι Σύριοι και οι Νιγηριανοί αποτέλεσαν το 9% των συνολικών αφίξεων, ακολουθούμενοι από τους υπηκόους της Ακτής Ελεφαντοστού, της Γουινέας και του Μαρόκου.

Έλεγχοι

As the EU tightened asylum laws and controls on external borders, Frontex warned of a possible rise in the use of fraudulent travel documents and undetected crossings, citing examples of people seeking to enter in specially-designed compartments in vans, lorries, cars and cargo trains.

The EU is also trying to step up returns of people with no case for asylum in Europe. Leggeri said Frontex helped deport more than 14,000 people last year.

Καθώς η ΕΕ καθιέρωσε αυστηρότερους νόμους και ελέγχους για τα εξωτερικά σύνορα, ο Frontex προειδοποίησε για πιθανή αύξηση της χρήσης παράνομων ταξιδιωτικών εγγράφων και μη εντοπισμένων περασμάτων, αναφέροντας ως παράδειγμα άτομα που επιδιώκουν να εισέλθουν στις χώρες μέσω ειδικά σχεδιασμένων προσθηκών σε βαν, φορτηγά, αυτοκίνητα και τρένα μεταφοράς εμπορευμάτων.

Η ΕΕ προσπαθεί, επίσης, να επιταχύνει την επιστροφή ανθρώπων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για άσυλο στην Ευρώπη. Ο κ. Leggeri δήλωσε ότι ο Frontex βοήθησε στον επαναπατρισμό περισσότερων από 14.000 ανθρώπων πέρυσι.

Η ΕΕ αγωνίστηκε σκληρά για να επαναπατρίσει όσους ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία, κάτι που συμβαίνει συχνά με τους Αφρικανούς που προσπαθούν να διαφύγουν από τη φτώχεια στις χώρες τους παρά από τον πόλεμο ή την καταπίεση.

Επιπλέον, ο Frontex δήλωσε ότι πέρυσι περισσότεροι από 18.000 Νιγηριανοί προσπάθησαν να φτάσουν στην ΕΕ μέσω της Ισπανίας, υπερβαίνοντας τους 14.000 Σύριους που επιδίωξαν την είσοδο στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας,.

Οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατηγόρησαν την ΕΕ ότι δεν τήρησε τις θεμελιώδεις νομικές υποχρεώσεις της έναντι των μεταναστών και των προσφύγων.