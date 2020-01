Ευρωπαϊκό πρόγραμμα REVERT: Μαθήματα κατά της ξενοφοβίας στα ελληνικά ΜΜΜ

Φρένο στην ξενοφοβίας και τον ρατσισμό στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, επιδιώκουν να βάλουν τα σεμινάρια που θα γίνουν στον ΟΑΣΑ προκειμένου οι εργαζόμενοι να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε ανάλογα κρούσματα.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες στόχο έχουν την ενημέρωση των εργαζομένων στο σύστημα των ΜΜΜ θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «REVERT: REsilience without ViolencE, Resistance without haTe in Public transport».

Όπως προκύπτει από σχετική έρευνα, τα συχνότερα θύματα ξενοφοβικής και ρατσιστικής συμπεριφοράς εντός των ΜΜΜ είναι γυναίκες μετανάστριες και πρόσφυγες με μουσουλμανικό υπόβαθρο, που μεταφέρουν παιδιά σε καροτσάκι. Αντίστοιχα, συχνότεροι δράστες φαίνεται να είναι ηλικιωμένοι άνδρες και γυναίκες, με τις ηλικιωμένες γυναίκες να αναγνωρίζονται ως τα άτομα που επιτίθενται πιο συχνά σε μετανάστριες και πρόσφυγες. Με την σειρά τους, οι υπόλοιποι επιβάτες – μάρτυρες περιστατικών, αποφεύγουν να εμπλακούν και μόνο σπάνια παρεμβαίνουν.

Η ξενοφοβική και ρατσιστική συμπεριφορά, σύμφωνα με τα ευρήματα, εκφράζεται συνήθως με λεκτική βία και σπάνια με σωματική βία.

Από την πλευρά τους, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, συνήθως, δεν ανταποκρίνονται σε τέτοιες συμπεριφορές συνήθως εξαιτίας έλλειψης κατανόησης της ελληνικής γλώσσας αλλά και για πιθανές αρνητικές συνέπειες σε νομικές διαδικασίες, όπως π.χ. στην απόκτηση άδειας παραμονής.

Οι δύσκολες συνθήκες, ιδίως κατά τις ώρες αιχμής, και τα αρνητικά συναισθήματα που δημιουργούνται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση της χώρας αναφέρθηκαν ως κύριοι παράγοντες που δημιουργούν ένταση και οδηγούν σε επιθετική συμπεριφορά.