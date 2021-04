Delphi Economic Forum: Ο πολιτισμός ως καταλύτης ευημερίας και ανάπτυξης

Ο πολιτισμός αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια, η οποία έχει διαμορφωθεί από την ιστορία της εξέλιξης και σήμερα συνδέεται με την τέχνη, την ιστορία, τη φιλοσοφία, την κουλτούρα, την κοινωνία και την οικονομία. Αυτή τη δυναμική και πολύπτυχη έννοια του πολιτισμού και την υπεραξία που προσδίδει ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα του σήμερα και του αύριο θα αναλύσει η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στο Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών που θα πραγματοποιηθεί στο Ζάππειο Μέγαρο, με υβριδική μορφή, και θα διαρκέσει από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 10-15 Μαΐου, 2021 και το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Με τη συμβολή του Υφυπουργού Πολιτισμού, Αρμόδιου για Θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλα Γιατρομανωλάκη και του Βρετανού Creative Economist John Hοwkins θα αναδειχθεί στα πάνελ του Φόρουμ η σημασία και η έννοια του δημιουργικού οικοσυστήματος, το οποίο θα αναλύσουν οι καταξιωμένοι του χώρου Julia Pagel, Secretary General του Network of European Museum Organisations (NEMO) της Γερμανίας, Isabelle Durant, Acting Secretary-General της UNSTAD στην Ελβετία και ο Βασίλης Αυδίκος, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Ο πολιτισμός, ιστορικά, αποτέλεσε ένα πεδίο το οποίο προσέλκυσε και, ταυτόχρονα, ενίσχυσε τις επενδύσεις και τις οικονομίες με βιώσιμο τρόπο και με κοινωνικό αντίκτυπο, όπως θα εξηγήσουν οι κορυφαίες προσωπικότητες Jacco Minnaar, Chair of the Management Board της Triodos Investment στην Ολλανδία, Fran Sanderson, Director, Arts & Culture Investments and Programmes, NESTA της Βρετανίας, Funda Sezgi, Co-founder & Managing Director της Norrsken, Andrea Sullivan, Head of International Environment, Social & Governance και ESG της Bank of America, Βάλια Φράγκου, Philanthropy Advisor στην Ελλάδα και Σωτήρης Πετρόπουλος, Co-Founder, Higher Incubator Giving Growth & Sustainability (HIGGS) Ελλάδος.

Ο ρόλος της δημιουργικότητας και των μουσείων στη συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη οικονομιών και κοινωνιών θα αναπτύξουν οι Seb Chan, Chief Experience Officer, Australian Center for the Moving Image, Edna Dos Santos-Duisenberg, International Policy Advisor, Creative Economy & Development της Ελβετίας, Γεράσιμος Γιαννόπουλος, Managing Partner της Zepos & Yannopoulos στην Ελλάδα, Felipe Buitrago Restrepo, υπουργός Πολιτισμού Minister of Culture Columbia, Tom Fleming, Director της Creative Consultancy στη Βρετανία, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Director της Gagossian Galery στην Αθήνα, Αθανασία Ψάλτη, Director, Ephorate of Antiquities of Phocis στην Ελλάδα, Cristopher Hudson, President, MGIP; Owner, Lowgill Publishing των USA, και Sherif El-Itribi, Principal στην AEA Consulting της Βρετανίας.

Η παρακολούθηση του online Φόρουμ είναι ελεύθερη με εγγραφή στο delphiforum.gr/register