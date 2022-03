Το Υπουργείο Εξωτερικών και η ΜΚΟ FWRPD ξεκινούν την Εβδομάδα Ισότητας στην Ταϊβάν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Κίνας (Ταϊβάν) και η μη κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ) Ίδρυμα Προώθησης και Ανάπτυξης των Δικαιωμάτων των Γυναικών (FWRPD) διοργανώνουν από κοινού την Εβδομάδα Ισότητας των Φύλων στην Ταϊβάν (TGEW) για τρίτη συνεχή χρονιά. Η χρονική στιγμή του προγράμματος συμπίπτει ξανά με την ετήσια σύνοδο του Μαρτίου της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη θέση της Γυναίκας (CSW). Το επίκεντρο της 66ης συνόδου του Επιτροπής (CSW66) φέτος είναι η επίτευξη της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Οι διοργανωτές της TGEW θα διοργανώσουν ένα διαδικτυακό Climate Justice Leaders Forum, βοηθώντας τις ταϊβανέζικες ΜΚΟ να πραγματοποιήσουν παράλληλες συναντήσεις στο NGO CSW Forum, και φιλοξενώντας μια Women’s Power Night δεξίωση την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με την Πρόεδρο Tsai Ing-wen ως προσκεκλημένη ομιλήτρια που θα σημάνει την έναρξη των εκδηλώσεων.

Το Climate Justice Leaders Forum θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 8:30 μ.μ. ώρα Ταϊπέι στις 15 Μαρτίου. Στο διαδικτυακό σεμινάριο θα λάβουν μέρος ομιλητές υψηλού προφίλ από την Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία. Η ατζέντα περιλαμβάνει φόρουμ με πολιτικούς ηγέτες, κεντρικές ομιλίες και διάλογο με ηγέτες ΜΚΟ.

Στο φόρουμ των πολιτικών ηγετών, η Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων Wang Mei-hua θα περιγράψει τις πολιτικές και τα μέτρα της Ταϊβάν για την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην προώθηση της καθαρής ενέργειας. Η πρώην αρχηγός του Κόμματος των Πρασίνων της Αγγλίας και της Ουαλίας, βαρόνη Natalie Bennett και η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Εκπαίδευσης των Νήσων Μάρσαλ, Kitlang Kabua, θα μοιραστούν επίσης τις εμπειρίες τους. Στον διάλογο των ηγετών ΜΚΟ θα συμμετάσχουν η Ιδρύτρια και Εκτελεστική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ανθρώπινων Επιπτώσεων των ΗΠΑ, Tara DePorte, η Εκτελεστική Διευθύντρια της Ebiil Society του Παλάου, Ann K. Singeo, και η Ταϊβανέζα ακτιβίστρια για το κλίμα, Wang Hsuan-ju. Οι τρεις γυναίκες θα μοιραστούν την πορεία τους στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά ταυτόχρονα στη σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών στο Facebook και στο κανάλι στο YouTube. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να συντονιστούν.

Το NGO CSW Forum είναι μια σημαντική διεθνής συνάντηση για ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. Το φόρουμ αποτελεί μια ευκαιρία για ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών για την προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών παρέχει τακτικά βοήθεια σε ταϊβανέζικες ΜΚΟ που λαμβάνουν μέρος. Στην CSW66, σχεδόν 20 συμμετέχοντες οργανισμοί από την Ταϊβάν — συμπεριλαμβανομένων των τοπικών κυβερνήσεων της Ταϊπέι, της Νέας Ταϊπέι και της Ταϊτσούνγκ — θα πραγματοποιήσουν συνολικά 27 παράλληλες εκδηλώσεις. Από τις 14 έως τις 25 Μαρτίου, θα μοιραστούν τα επιτεύγματα της κοινωνίας των πολιτών της Ταϊβάν για την προώθηση της ισότητας των φύλων, την ενδυνάμωση των γυναικών και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Οι συναντήσεις θα καταδείξουν τη δημιουργικότητα, τις οργανωτικές ικανότητες και την ανθεκτικότητα των γυναικών της Ταϊβάν συμβάλλοντας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Για να συμμετάσχετε και να βοηθήσετε στην προώθηση της ισότητας των φύλων κατά τη διάρκεια της TGEW, ακολουθήστε τον λογαριασμό στο Twitter FWRPD @womensrightsTW και χρησιμοποιήστε τα hashtags #TaiwanforHer and #Taiwan4ClimateJustice. Λαμβάνοντας μέρος στη διαδικτυακή καμπάνια, μπορείτε να μοιραστείτε τα επιτεύγματα της Ταϊβάν στον τομέα της ισότητας των φύλων και να καλέσετε τον κόσμο να επιτύχει την ισότητα των φύλων και άλλους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Μπορείτε επίσης να κάνετε like και να μοιραστείτε το σύντομο βίντεο “Power of Women in Taiwan” στο κανάλι του Υπουργείου Εξωτερικών στο YouTube. Το 80 δευτερολέπτων βίντεο, που αποτελεί συμπαραγωγή του Υπουργείου Εξωτερικών και της ΜΚΟ FWRPD, υπογραμμίζει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής για τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο και δείχνει πώς ανταποκρίνονται οι γυναίκες της Ταϊβάν.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα TGEW.org.