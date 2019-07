The Capitals – Τα ευρωπαϊκά νέα της ημέρας από το δίκτυο της EURACTIV

Το “The Capitals” σας μεταφέρει τα τελευταία νέα από όλη την Ευρώπη μέσα από τη σκοπιά των δημοσιογράφων του δικτύου της EURACTIV.com.

H κεντροδεξιά Γερμανίδα υπουργός Άμυνας Ursula von der Leyen (VDL) βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη ψηφοφορία σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Οι λεγόμενοι «προοδευτικοί» ευρωβουλευτές (ομάδες εντός των σοσιαλιστών, αριστεροί, πράσινοι) δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν εναντίον της.

Ωστόσο, η VDL έκανε κάποιες παραχωρήσεις χθες. Διαβάστε την ιστορία του Jorge Valero στη EURACTIV εδώ: Von der Leyen spells out concessions to groups ahead of crunch vote

Αν και ο επικεφαλής της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, η συζήτηση για το ποιοι θα είναι οι επόμενοι Επίτροποι της ΕΕ έχει ενταθεί σε πολλά κράτη μέλη.

Στη Χάγη, ο Frans Timmermans παραμένει η de facto επιλογή της Ολλανδίας για την εκπροσώπηση της στην επόμενη Επιτροπή. Ο Πρωθυπουργός Mark Rutte, ο οποίος δεν έχει ξεκάθαρα επισημοποιήσει τον διορισμό, αναγνώρισε τις τελευταίες εβδομάδες ότι κάποιοι στην πολιτική του οικογένεια θα προτιμούσαν έναν υποψήφιο από τη δική τους πλευρά του διαδρόμου.

Αλλά επέμεινε ότι ο σοσιαλιστής Timmermans παραμένει ο καλύτερος άνθρωπος για τη δουλειά. Ο Rutte επεσήμανε επίσης ότι όταν ψήφισε υπέρ του πακέτου von der Leyen / Michel / Lagarde, ο σημερινός πρώτος αντιπρόεδρος συμπεριλήφθηκε ως μέρος της συμφωνίας. Στην επιστολή της Von der Leyen προς την φιλελεύθερη ομάδα Renew Europe, η ίδια επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή θα συμπεριλάβει δύο θέσεις «εκτελεστικών αντιπροέδρων» και, μολονότι δεν τους ανέφερε με τα ονόματα τους, η μια από αυτές είναι πιθανό να προορίζεται για τον Timmermans και η άλλη για την επικεφαλής ανταγωνισμού, Margrethe Vestager.

Στο Βερολίνο, η γερμανίδα υπουργός Γεωργίας Julia Klöckner (CDU) προσχώρησε στις βαθμίδες των ανώτερων πολιτικών που επικρίνουν τους βουλευτές του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για την πρόθεσή τους να μην ψηφίσουν υπέρ της VDL. Είπε ότι η απόφαση των ευρωβουλευτών είναι «ενοχλητική» σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ίδια, ωστόσο, δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τις πιθανές συνέπειες για το συνασπισμό του CDU-SPD στο Βερολίνο, εάν καταρρεύσει η υποψηφιότητα της VDL.

Εν τω μεταξύ, οι εικασίες για το ποιος θα την αντικαταστήσει ως υπουργός Άμυνας της Γερμανίας είναι σε πλήρη άνθηση. Η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung προτείνει ότι ο Jens Spahn, τρέχων υπουργός υγείας, και ο Peter Altmaier, τρέχων υπουργός οικονομικών, έχουν καλές πιθανότητες. Ο συντηρητικός ευρωβουλευτής και αξιωματούχος εφεδρείας, Johann Wadephul, καθώς και οι υπουργοί Peter Tauber και Thomas Silberhorn είναι επίσης στο τρέξιμο.

(Sam Morgan, EURACTIV.com/ Doris Pundy, EURACTIV.de/ EURACTIV.fr/ Gerardo Fortuna, EURACTIV.co / Theodore Karaoulanis, EURACTIV.gr/ Łukasz Gadzała, EURACTIV.pl/ Zuzana Gabrižová, EURACTIV.sk/ Aneta Zachová, EURACTIV.cz/ Georgi Gotev, EURACTIV.com/ Angele Kedaitiene/ Tea Trubić, EURACTIV.hr – Επιμέλεια: Sarantis Michalopoulos/ EURACTIV.com)

ΜΑΔΡΙΤΗ

Οι Σοσιαλιστές και οι Podemos. Σε συνέντευξή του στον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser, ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός Pedro Sánchez κατηγόρησε τον ηγέτη του Unidas-Podemos, Pablo Iglesias, ότι «μονομερώς» έσπασε τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, ανέφερε ο εταίρος ενημέρωσης της EURACTIV, EFE.

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες επίτευξης κοινής θέσης μεταξύ των σοσιαλιστών (PSOE) και του Unidas-Podemos, ο Iglesias αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να αφήσει τους οπαδούς του κόμματος να αποφασίσουν εάν αποδέχονται μια συμφωνία «συνεργασίας» (όπως προσφέρεται από τον Sánchez), ή εάν προτιμούν μια πλήρη κυβέρνηση συνεργασίας (με υπουργούς του Unidas-Podemos), κάτι που απορρίπτει το PSOE.

Αλλά τη Δευτέρα, ο Sánchez είπε ότι η προσφορά του στον Iglesias να «συνεργαστεί» δεν ήταν πλέον στο τραπέζι. Ο Ιγκλέσιας δήλωσε ότι «εκπλαγεί από τον τόνο και την ουσία των δηλώσεων του Sánchez», τα οποία «δεν δημιουργούν καλό κλίμα μεταξύ τους» (EuroEFE.EURACTIV.es)

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

Μεταρρύθμιση παράλληλα. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στη Σερβία, ο γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Σερβία θα πρέπει να προβεί σε μεταρρυθμίσεις για να ενταχθεί στην ΕΕ και ότι η Ένωση θα πρέπει να πράξει το ίδιο, προκειμένου να μπορέσει να δεχθεί το Βελιγράδι.

Μετά από συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο Μακρόν δήλωσε ότι η Γαλλία έχει δεσμευθεί να επιτύχει μια παγκόσμια και διαρκή συμφωνία για το θέμα του Κοσόβου. Είπε επίσης ότι το Παρίσι θα υποστηρίξει την επανάληψη του διαλόγου Βελιγραδίου-Πρίστινας, στόχος του οποίου είναι να βρεθεί μια συγκεκριμένη λύση τους επόμενους μήνες.

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι θα διοργανώσει ειδική συνάντηση με τους ηγέτες του Κοσόβου και της Σερβίας καθώς και με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ. Είκοσι δύο έγγραφα υπογράφηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, συμπεριλαμβανομένης δήλωσης πρόθεσης πραγματοποίησης του έργου κατασκευής του μετρό του Βελιγραδίου.

Επιπλέον, υπογράφηκε σύμβαση με την εταιρεία MBDA για την παράδοση πυραύλων αεράμυνας Mistral. (beta.rs, EURACTIV.rs)

[Επιμέλεια: Sarantis Michalopoulos, Sam Morgan]