Ποιοι είναι οι επόμενοι Επίτροποι της ΕΕ;

H κεντροδεξιά Γερμανίδα υπουργός Άμυνας Ursula von der Leyen (VDL) βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη ψηφοφορία σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Οι λεγόμενοι «προοδευτικοί» ευρωβουλευτές (ομάδες εντός των σοσιαλιστών, αριστεροί, πράσινοι) δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν εναντίον της.

Ωστόσο, η VDL έκανε κάποιες παραχωρήσεις χθες. Διαβάστε την ιστορία του Jorge Valero στη EURACTIV εδώ: Von der Leyen spells out concessions to groups ahead of crunch vote

Αν και ο επικεφαλής της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, η συζήτηση για το ποιοι θα είναι οι επόμενοι Επίτροποι της ΕΕ έχει ενταθεί σε πολλά κράτη μέλη.

Στη Χάγη, ο Frans Timmermans παραμένει η de facto επιλογή της Ολλανδίας για την εκπροσώπηση της στην επόμενη Επιτροπή. Ο Πρωθυπουργός Mark Rutte, ο οποίος δεν έχει ξεκάθαρα επισημοποιήσει τον διορισμό, αναγνώρισε τις τελευταίες εβδομάδες ότι κάποιοι στην πολιτική του οικογένεια θα προτιμούσαν έναν υποψήφιο από τη δική τους πλευρά του διαδρόμου.

Αλλά επέμεινε ότι ο σοσιαλιστής Timmermans παραμένει ο καλύτερος άνθρωπος για τη δουλειά. Ο Rutte επεσήμανε επίσης ότι όταν ψήφισε υπέρ του πακέτου von der Leyen / Michel / Lagarde, ο σημερινός πρώτος αντιπρόεδρος συμπεριλήφθηκε ως μέρος της συμφωνίας. Στην επιστολή της Von der Leyen προς την φιλελεύθερη ομάδα Renew Europe, η ίδια επιβεβαίωσε ότι η Επιτροπή θα συμπεριλάβει δύο θέσεις «εκτελεστικών αντιπροέδρων» και, μολονότι δεν τους ανέφερε με τα ονόματα τους, η μια από αυτές είναι πιθανό να προορίζεται για τον Timmermans και η άλλη για την επικεφαλής ανταγωνισμού, Margrethe Vestager.

Στο Βερολίνο, η γερμανίδα υπουργός Γεωργίας Julia Klöckner (CDU) προσχώρησε στις βαθμίδες των ανώτερων πολιτικών που επικρίνουν τους βουλευτές του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για την πρόθεσή τους να μην ψηφίσουν υπέρ της VDL. Είπε ότι η απόφαση των ευρωβουλευτών είναι «ενοχλητική» σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ίδια, ωστόσο, δεν απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τις πιθανές συνέπειες για το συνασπισμό του CDU-SPD στο Βερολίνο, εάν καταρρεύσει η υποψηφιότητα της VDL.

Εν τω μεταξύ, οι εικασίες για το ποιος θα την αντικαταστήσει ως υπουργός Άμυνας της Γερμανίας είναι σε πλήρη άνθηση. Η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung προτείνει ότι ο Jens Spahn, τρέχων υπουργός υγείας, και ο Peter Altmaier, τρέχων υπουργός οικονομικών, έχουν καλές πιθανότητες. Ο συντηρητικός ευρωβουλευτής και αξιωματούχος εφεδρείας, Johann Wadephul, καθώς και οι υπουργοί Peter Tauber και Thomas Silberhorn είναι επίσης στο τρέξιμο.

The Capitals – Τα ευρωπαϊκά νέα της ημέρας από το δίκτυο της EURACTIV Το “The Capitals” σας μεταφέρει τα τελευταία νέα από όλη την Ευρώπη μέσα από τη σκοπιά των δημοσιογράφων του δικτύου της EURACTIV.com.

Στο Παρίσι, η κυβέρνηση κρατάει κρυφά τα χαρτιά της ως προς την επιλογή του Επιτρόπου της. Επίσημα, δεν έχουν ανακοινωθεί υποψήφιοι, αλλά το όνομα του Pascal Canfin έχει συνδεθεί με το χαρτοφυλάκιο δράσης για το κλίμα. Ο Υπουργός Οικονομίας Bruno Le Maire επίσης δεν έκρυψε ποτέ την επιθυμία του να αναλάβει το οικονομικό ή γεωργικό χαρτοφυλάκιο. Αλλά με την Christine Lagarde στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, φαίνεται απίθανο.

Η EURACTIV France αναφέρει ότι η «διακριτική ευχέρεια» της Γαλλίας επί του θέματος σχετίζεται επίσης με την αμφισβήτηση της εκλογής της von der Leyen. Σε περίπτωση αποτυχίας, η Γαλλία θα διατηρήσει το δικαίωμα να επηρεάσει μελλοντικές εξισώσεις εργασίας.

Στη Ρώμη, ο νούμερο δύο της Lega, Giancarlo Giorgetti εξακολουθεί να είναι ο ισχυρότερος υποψήφιος για Επίτροπος της Ιταλίας. «Ο Giorgetti είναι ένας από τις καλύτερες φιγούρες μας, αλλά όχι η μοναδική που έχουμε», δήλωσε ο Matteo Salvini, προσθέτοντας ότι ο Ιταλός πρωθυπουργός Giuseppe Conte έχει την τελευταία λέξη.

Ο Σαλβίνι επιμένει ότι θέλει ένα οικονομικό χαρτοφυλάκιο. Ωστόσο, είναι ιδιαίτερα απίθανο η Lega να πάρει το εμπόριο, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του κόμματος ενάντια σε συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου όπως οι CETA και TTIP. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το χαρτοφυλάκιο του ανταγωνισμού προορίζεται να δοθεί αλλού, η Ιταλία έχει λίγες επιλογές: τη γεωργία ή τη βιομηχανία.

Ένα σενάριο στο οποίο οι ευρωβουλευτές επανειλημμένα θα ψηφίζουν για έναν ορισμένο Επίτροπο που θα προέρχεται από τη Lega δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Στην Αθήνα, μετά τον προσωπικό του θρίαμβο στις ευρωπαϊκές και εθνικές εκλογές, κανείς δεν αμφισβητεί την εξουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη να αποφασίσει μόνος του ποιος θα είναι ο επόμενος Έλληνας Επίτροπος. Ο κύριος υποψήφιος εξακολουθεί να είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι σε θέση να εξασφαλίσει χαρτοφυλάκιο υψηλού προφίλ και μια αντιπροεδρία λόγω της θέσης του ως πρώην πρωθυπουργού. Αν και συζητούνται και άλλα ονόματα, ο Μητσοτάκης δεν άνοιξε ακόμα τα χαρτιά του, παρόλο που συναντήθηκε χθες με τον Αντώνη Σαμαρά. Σημείωσε, όμως, την περασμένη εβδομάδα ότι πρώτα έρχεται το χαρτοφυλάκιο και έπειτα ο σωστός άνθρωπος για τη δουλειά. Άλλα ονόματα, τα οποία ορισμένοι στην ελληνική κυβέρνηση πιστεύουν ότι μπορούν να λάβουν ένα ενδιαφέρον χαρτοφυλάκιο, είναι αυτά των Ντόρα Μπακογιάννη (πρώην υπουργός Εξωτερικών και αδελφή του Πρωθυπουργού, γεγονός που περιορίζει τις πιθανότητές της) Μαργαρίτη Σχοινά (σημερινός εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν), Άννα Διαμαντοπούλου (σοσιαλίστρια πρώην Επίτροπος), και ο σημερινός διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Γιάννης Στουρνάρας.

Η EURACTIV.com έμαθε ότι πολλοί στην κυβέρνηση βλέπουν θετικά τον Μαργαρίτη Σχοινά. Οι πηγές ανέφεραν ότι οι πιθανότητες του Σαμαρά ήταν περιορισμένες μετά την αποτυχία του Weber να πάρει την ηγεσία του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ, ενώ ο Σχοινάς είναι ο «σωστός άνθρωπος» για να εκπροσωπήσει τα ελληνικά συμφέροντα σε ένα «οικείο περιβάλλον».

Στη Βαρσοβία, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ασαφής. Ο Jarosław Gowin, αναπληρωτής πρωθυπουργός, δήλωσε ότι «μας ενδιαφέρει να λάβουμε τη θέση ενός Επιτρόπου για ενεργειακά ζητήματα». Ωστόσο, αναγνώρισε ότι αυτό δεν είναι πιθανό και είπε ότι το πρόσωπο θα αποφασιστεί όταν η τελική θέση είναι γνωστή. Εν τω μεταξύ, η Jadwiga Emilewicz, υπουργός επιχειρηματικότητας και τεχνολογίας και στενός συνεργάτης του Gowin, θεωρείται πιθανός υποψήφιος.

Ο Πολωνός ευρωβουλευτής Ryszard Czarnecki δήλωσε πρόσφατα ότι ο πιο πιθανός υποψήφιος για την Πολωνία θα είναι υπουργός, ούτε ευρωβουλευτής ούτε τεχνοκράτης.

Στη Μπρατισλάβα, ο υποψήφιος της Σλοβακίας είναι γνωστός για πολύ καιρό. Ο σημερινός αντιπρόεδρος για θέματα ενέργειας, Maroš Šefčovič έχει ήδη επιβεβαιωθεί από την κυβέρνηση. Δεν έχουν συζητηθεί νέα ονόματα, ούτε καν μετά την ανακοίνωση της von der Leyen ότι θα ζητήσει από τα κράτη μέλη δύο υποψηφιότητες, έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Στην Πράγα, η τσεχική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη αποφασίσει. Ο υπουργός Εξωτερικών Τόμας Πέτριτσεκ δήλωσε στο τσεχικό ραδιόφωνο ότι η κυβέρνηση θα λάβει την απόφαση της μετά τη σημερινή ψηφοφορία για την VDL. Το μόνο όνομα που ανέφερε ο Τσέχος πρωθυπουργός Andrej Babiš και ο Τόμας Πέτριτσεκ είναι η σημερινή Επίτροπος Věra Jourová. Και οι δύο είπαν ότι είναι ένας καλός υποψήφιος που είναι σε θέση να πάρει ένα καλό χαρτοφυλάκιο. Ωστόσο, επίσημα δεν επιβεβαιώνεται.

Ένα άλλο όνομα είναι αυτό του ίδιου του Petříček. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει σήμερα κρίση και αν καταρρεύσει, μια θέση στην Επιτροπή θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντά του. «Είναι πραγματικά μια εικασία», δήλωσε ο Petříček. «Δεν το σκέφτομαι καν αυτό», πρόσθεσε.

Στη Σόφια, τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ δήλωσε ότι θέλει την Mariya Gabriel, την σημερινή Επίτροπο Ψηφιακής Οικονομίας, να διατηρήσει το ίδιο χαρτοφυλάκιο.

Στο Βίλνιους, η κυβέρνηση δεν έχει λάβει καμία απόφαση, αλλά φήμες δείχνουν ότι οι υπουργοί Εξωτερικών Linas Linkevicius, ο Πρωθυπουργός Saulius Skvernelis και ο υπουργός Οικονομίας Virginijus Sinkevicius έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες.

Στο Ζάγκρεμπ, δεδομένου του συνεχιζόμενου ανασχηματισμού της κυβέρνησης, που πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο, δεν μπορεί να προβλεφθεί ποιος πρόκειται να αποτελέσει την επιλογή της Κροατίας. Ωστόσο, φήμες υποδηλώνουν ότι ο υπουργός Οικονομικών Zdravko Marić έχει κάποια ευκαιρία, καθώς είναι ο πιο δημοφιλής υπουργός για να «ανταμειφθεί» για τη θετική οικονομική μεταρρύθμιση που έφερε την Κροατία ένα βήμα πιο κοντά στην ευρωζώνη. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκών κονδυλίων, Gabrijela Žalac και η ευρωβουλευτής Dubravka Šuica είναι επίσης πιθανές υποψήφιοι.

Στη Λιουμπλιάνα, οι φήμες δείχνουν ότι η σοσιαλίστρια ευρωβουλευτής Tanja Fajon έχει καλές πιθανότητες να λάβει μια θέση στην Επιτροπή.

Επιμέλεια: Sarantis Michalopoulos/ EURACTIV.com