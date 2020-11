H εκλογή Μπάιντεν ενισχύει τις ευρωατλαντικές σχέσεις – Νέες παγκόσμιες προκλήσεις στο προσκήνιο

Νέα δυναμική στις σχέσεις Ουάσιγκτον – Βρυξελλών φαίνεται να προσδίδει η εκλογή του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών σε μία περίοδο τεκτονικών αλλαγών όπου οι προκλήσεις που θα ακολουθήσουν την πανδημία covid-19 θα ξεπερνούν το ευρωατλαντικό πλαίσιο και θα χρήζουν διεθνούς αντιμετώπισης. Αυτό ήταν το κύριο συμπέρασμα από τη διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο «The US after Trump: The prospective Biden presidency, Trumpism and partisan crisis» που διοργάνωσε το Seesox του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και η Eurolife FFH.

«Οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη θα αλλάξουν» σημείωσε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Desmond King, για να διευκρινίσει πως «ο σεβασμός στο πρόσωπο των αξιωματούχων θα αποκατασταθεί, οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ενώ, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους συμμάχους, θα επιδιώξουν να αναμορφώσουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ)». Από εκεί και πέρα, ο κ. King επεσήμανε ότι οι διμερείς σχέσεις περιλαμβάνουν και αγκάθια, κυρίως σε ό, τι αφορά την ευρω-ρωσική προσέγγιση, με κυριότερη τη σχέση Βερολίνου – Μόσχας, αλλά και τις εμπορικές συμφωνίες (trade deals) μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελλών.

Για ανακούφιση μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών από την εκλογή Μπάιντεν έκανε λόγο το στέλεχος της διεύθυνσης Δημόσιας Διπλωματίας του ΝΑΤΟ, Ινώ Αφεντούλη, εξηγώντας πως σε θεσμικό επίπεδο αμφότερες οι πλευρές περιμένουν την επιστροφή σε συνήθεις πρακτικές που είχαν διαμορφωθεί πριν από την εκλογή του Ντ. Τραμπ. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η πανδημία διαμορφώνει νέες συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς εδραιώνει τα ήδη υπαρκτά προβλήματα που παραμένουν κοινά και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Αναφερθείσα στο διαφαινόμενο έλλειμμα εμπιστοσύνης ανάμεσα σε θεσμούς και κοινωνία, τα ζητήματα ταυτότητας που εγείρονται από το μεταναστευτικό καθώς και την αδυναμία πολλών κοινωνικών ομάδων να ακολουθήσουν τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η κ. Αφεντούλη ανέδειξε ορισμένες από τις προκλήσεις που τίθενται σε παγκόσμιο επίπεδο και οι οποίες ξεπερνούν τα στεγανά του ευρωατλαντικού πλαισίου.

Με εφαλτήριο και την εκτενή αρθρογραφία Ευρωπαίων και Αμερικανών αναλυτών τις τελευταίες εβδομάδες, η κ. Αφεντούλη έκανε λόγο για επικείμενη στροφή των ΗΠΑ προς την Ασία. «Αν οι ΗΠΑ κάνουν στροφή προς την Ασία, όπως αναμένεται, τότε οι Ευρωπαίοι θα κληθούν να αναλάβουν εξ’ ολοκλήρου καθήκοντα που, μέχρι πρότινος, είχαν αφήσει για τους Αμερικάνους, όπως η Άμυνα και η Ασφάλεια» επεσήμανε το έμπειρο στέλεχος του ΝΑΤΟ για να διευκρινίσει ότι η ευρωπαϊκή αμυντική αυτονομία απαιτεί δυσβάσταχτα κόστη και μεγάλη προετοιμασία.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Οι προτεραιότητες του Τζο Μπάιντεν στο εσωτερικό θα αφορούν, σύμφωνα με τον κ. King, την οικονομία και τη διαχείριση της πανδημίας ενώ σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και ο έλεγχος της Γερουσίας καθώς, αν περάσει και το δεύτερο νομοθετικό σώμα στον έλεγχο των Δημοκρατικών μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου για την επιλογή δύο Γερουσιαστών στη Τζώρτζια, τότε «θα δώσει τη δυνατότητα να περάσουν φορολογικά και οικονομικά νομοσχέδια χωρίς προβλήματα». Ο κ. King τόνισε ακόμη ότι οι αγορές αντιμετωπίζουν θετικά το σενάριο ελέγχου ενός εκ των δύο νομοθετικών σωμάτων από τους Ρεπουμπλικάνους, καθώς αυτό θα έθετε εμπόδια στα εργασιακά και φορολογικά νομοσχέδια Μπάιντεν που, όπως αναμένεται, θα αυξήσουν τους φορολογικούς συντελεστές.

«Μόνο το 21% των υποστηρικτών του Τραμπ θεωρεί ότι οι εκλογές ήταν δίκαιες. Όπως έκανε λόγο για έλλειψη νομιμοποίησης στην προεδρία Ομπάμα, αντίστοιχα θα πράξει και για την εκλογή Μπάιντεν», τόνισε ο κ. King αναφορικά με τον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ συμπλήρωσε πως το Ρεπουμπλικανικό κόμμα θα επιχειρήσει να αυξήσει τη διεισδυτικότητά του στα εργατικά στρώματα και, παράλληλα, να διασπάσει τη «Δημοκρατική Συμμαχία» καλλιεργώντας ένα πολιτικό αφήγημα που θα απευθύνεται στις φυλετικές μειονότητες. «Το γεγονός ότι, κατά την τετραετία του στον Λευκό Οίκο, διόρισε τρεις δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο δημιουργεί μία εκκωφαντική ιδεολογική πλειοψηφία για τους Ρεπουμπλικάνους», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι σύντομο χαιρετισμό, κατά την έναρξη της συζήτησης, απηύθυνε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurolife FFH και πρόεδρος του SEESOX, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, που αναφέρθηκε στη διαχρονική επιρροή των αμερικανικών εκλογών αλλά και τη σημασία τους για την Ελλάδα. Τον διάλογο συντόνισε ο διευθυντής του SEESOX, Όθων Αναστασάκης.