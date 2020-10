Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ισχυρότερη Ευρωπαϊκή δέσμευση για μη διάδοση των πυρηνικών

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας, κάλεσαν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει μια ισχυρότερη δέσμευση για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, τονίζοντας μάλιστα την σθεναρή υποστήριξή τους για τη νέα σχετική συνθήκη του ΟΗΕ.

Ειδικότερα, η αναθεώρηση της Συνθήκης του ΟΗΕ για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), η οποία βρίσκεται προ των πυλών, έχει καθυστερήσει τόσο εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, όσο και λόγω των αυξανόμενων ενδείξεων ότι οι διαφωνίες και η δυσπιστία μεταξύ των χωρών που διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια εντείνονται.

Στο ψήφισμά τους, που εγκρίθηκε με 641 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 47 αποχές, οι ευρωβουλευτές προέτρεψαν τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Josep Borrell να επιβεβαιώσει την πλήρη υποστήριξη του μπλοκ και των κρατών – μελών για τη Συνθήκη και να υιοθετήσει μια κοινή Ευρωπαϊκή θέση στη Διάσκεψη για την αναθεώρηση της NPT.

Μάλιστα, οι νομοθέτες της ΕΕ προειδοποίησαν ότι η Διάσκεψη Επανεξέτασης της Συνθήκης, θα πραγματοποιηθεί σε ένα πλαίσιο υψηλών προκλήσεων όσον αφορά την διεθνή ασφάλεια, καθώς «αρκετές πυρηνικές δυνάμεις σχεδιάζουν να εκσυγχρονίσουν ή ήδη εκσυγχρονίζουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια ή και τα μέσα διάδοσής τους».

Ορισμένες από αυτές τις χώρες, προειδοποίησαν οι ευρωβουλευτές, ότι ήδη μειώνουν τα κατώτατα όρια χρήσης πυρηνικών όπλων στα εθνικά στρατιωτικά τους δόγματα.

Υπενθύμισαν επιπλέον, ότι δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος στην αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής χερσονήσου, την απόσυρση των ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν (JCPOA) και ότι οι διαπραγματεύσεις για την παράταση της νέας Συνθήκης μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Λαμβάνοντας υπόψη την κατάρρευση της Συνθήκης για τα πυρηνικά όπλα μεσαίου βεληνεκούς (INF) το περασμένο καλοκαίρι, οι ευρωβουλευτές πρότειναν στους εκπροσώπους της ΕΕ να καλέσουν τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να συνεχίσουν τον διάλογο και να προχωρήσουν σε μια νέα νομικά δεσμευτική συμφωνία για τους πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, καθώς επίσης και να συνεχιστεί η υποστήριξη της δέσμευσης για την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν (JCPOA).

«Αυτή η πανδημία, που επηρεάζει όλους μας, δεν πρέπει να μας εμποδίσει να συνεχίσουμε τη διπλωματική και πολιτική μας δέσμευση για να επιτύχουμε αποτελέσματα σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και του πυρηνικού αφοπλισμού», δήλωσε ο κ. Μπόρελ στους νομοθέτες της ΕΕ σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη.

Διαβεβαίωσε μάλιστα, τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, ότι η ΕΕ «θα συνεχίσει να στηρίζει τις κοινές θέσεις με τα κράτη μέλη» και θα προσπαθήσει να βρει «κοινό έδαφος και να αποφύγει την περαιτέρω πόλωση».

Σημειώνεται, ότι η ΕΕ έχει ήδη δυσκολευτεί να δημιουργήσει μια κοινή θέση για την μη διάδοση των πυρηνικών.

«Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ προσεγγίζουν ολόκληρη τη συζήτηση πολύ προσεκτικά. Προφανώς, πρέπει να κανείς να είναι πολύ ρεαλιστής σε αυτό που επιδιώκει, καθώς πρόκειται για ένα ευαίσθητο ζήτημα εθνικής ασφάλειας», τόνισε ο εισηγητής Sven Mikser στη EURACTIV.

Νέα Συνθήκη προ των πυλών;

Το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έρχεται σε συνέχεια μίας ακόμα Διεθνούς Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών όπλων, που βρίσκεται προ των πυλών, με τις τελευταίες απαραίτητες επικυρώσεις να αναμένονται εντός των επόμενων εβδομάδων.

Η Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων, The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW), η οποία θα απαγορεύει τη χρήση, ανάπτυξη, παραγωγή, δοκιμή, τοποθέτηση, αποθήκευση και απειλή χρήσης τέτοιων όπλων – εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2017 με την έγκριση 122 χωρών.

Έκτοτε, 84 κράτη έχουν υπογράψει τη Συνθήκη, η οποία επί του παρόντος έχει 47 επικυρώσεις ενώ χρειάζεται επιπλέον 50 για να ενεργοποιήσει την έναρξη ισχύος της εντός 90 ημερών.

«Το ότι οι 47 αυτές χώρες έχουν υπογράψει, παρά την πανδημία και την τεράστια πίεση από τα πυρηνικά οπλισμένα κράτη, είναι πραγματικά αρκετά εντυπωσιακό», δήλωσε η κα Beatrice Fihn, εκτελεστικός διευθυντής της Διεθνούς Εκστρατείας για την Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων (ICAN), σε δημοσιογράφους του ΟΗΕ στο Γενεύη.

«Θα αποτελέσει ένα πραγματικά ιστορικό ορόσημο. Αυτή η συνθήκη θα ολοκληρώσει τις απαγορεύσεις για όπλα μαζικής καταστροφής. Ενώ, θα στέκει δίπλα σε αυτές της απαγόρευσης βιολογικών και χημικών όπλων», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι η οργάνωσή της κας Fihn, ένας συνασπισμός ΜΚΟ, κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης του 2017 για το ρόλο τους στην υλοποίηση της Συνθήκης.

Οι ΗΠΑ ζητούν ευθυγράμμιση

Ωστόσο, τα κράτη που κατέχουν πυρηνικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Κίνας και της Ρωσίας, δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη TPNW.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ προτρέπουν χώρες που έχουν επικυρώσει τη συνθήκη NPT να αποσύρουν την υποστήριξή τους, καθώς το σύμφωνο πλησιάζει τις 50 επικυρώσεις που απαιτούνται για να ενεργοποιήσει την έναρξη ισχύος της, η οποία οι υποστηρικτές της λένε ότι θα μπορούσε να συμβεί εντός της εβδομάδας.

Μια επιστολή των ΗΠΑ προς τις υπογράφουσες χώρες, που αποκάλυψε το The Associated Press, αναφέρει ότι οι πέντε πυρηνικές δυνάμεις – οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Κίνα, η Βρετανία και η Γαλλία – και οι Νατοϊκοί σύμμαχοι της Ουάσινγκτον «στέκουν ενωμένοι ενάντια στις πιθανές επιπτώσεις» της Συνθήκης.

Αναφέρουν μάλιστα, ότι η εν λόγων συνθήκη «γυρίζει πίσω το ρολόι όσον φορά την επικύρωση και τον αφοπλισμό, θέτοντας σε κίνδυνο» την πεντηκονταετή Συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών, Nuclear Nonproliferation Treaty (NNT), που θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος των παγκόσμιων προσπαθειών.

«Αν και αναγνωρίζουμε το κυρίαρχο δικαίωμά σας να επικυρώσετε ή να προσχωρήσετε στη Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων (TPNW), πιστεύουμε ότι έχετε κάνει ένα στρατηγικό σφάλμα και πρέπει να αποσύρετε το έγγραφο επικύρωσης ή προσχώρησής σας», ανέφερε χαρακτηριστικά η επιστολή.

Το ρολόι της ημέρας της Κρίσης

«100 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος του κόσμου»

Από το 1947, κάθε χρόνο, το Δελτίο των Ατομικών Επιστημόνων προσαρμόζει το συμβολικό του ρολόι της Ημέρας της Κρίσης, το οποίο δείχνει πόσο κοντά είναι η ανθρωπότητα και ο πλανήτης σε μία πυρηνική καταστροφή. Φέτος, είμαστε πιο κοντά από ποτέ, ανακοίνωσαν οι επιστήμονες την Πέμπτη (23 Ιανουαρίου), καθώς εάν η ζωή της ανθρωπότητας αποτυπώνεται σε διάρκεια ενός εικοσιτετραώρου, πλέον απομένουν όπως είπαν, 100 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος του κόσμου.

[ Επιμέλεια στα Αγγλικά Zoran Radosavljevic – δημοσιογραφική επιμέλεια στα Ελληνικά: Ηλίας Παλιαλέξης ]