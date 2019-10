Brexit: Εκλογές το Δεκέμβριο καλούνται να εγκρίνουν οι Βρετανοί βουλευτές

Να ψηφίσουν επί πρότασης του Μπόρις Τζόνσον για διενέργεια πρόωρων εκλογών στις 12 Δεκεμβρίου θα κληθούν το απόγευμα οι Βρετανοί βουλευτές.

Η πρόταση που έχει προαναγγείλει ο πρωθυπουργός ακολουθεί την απόρριψη από τη Βουλή του σφιχτού χρονοδιαγράμματος που είχε προτείνει ο ίδιος για τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου και της συμφωνίας του Brexit, καθώς και την υποβολή αιτήματος προς την ΕΕ για νέα τρίμηνη παράταση της διαδικασίας του Άρθρου 50.

Για να εγκριθεί η πρόταση του πρωθυπουργού για εκλογές θα πρέπει να συναινέσουν τα 2/3 των βουλευτών, κάτι που φαντάζει απίθανο με βάση τις δηλώσεις της αντιπολίτευσης.

Ήδη αντίστοιχη πρόταση έχει απορριφθεί άλλες δύο φορές, με τον Τζέρεμι Κόρμπιν των Εργατικών να δηλώνει εκ νέου ότι για να δώσει τη συγκατάθεσή του για εκλογές θα πρέπει να έχει αποκλειστεί εντελώς το ενδεχόμενο του no deal.

Αυτό θα μπορούσε δυνητικά να γίνει με μια απόφαση των Ευρωπαίων να δώσουν στη Βρετανία τη νέα αναβολή του Brexit έως τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Πράγματι, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα από τις Βρυξέλλες, η ΕΕ προσανατολίζεται να αποφασίσει τρίμηνη «ελαστική» παράταση στο Brexit, με δυνατότητα πιο γρήγορης εξόδου από την ΕΕ εφόσον η συμφωνία αποχώρησης επικυρωθεί νωρίτερα.

Ο Guardian επικαλείται έγγραφο που έχει κυκλοφορήσει πριν από τη σημερινή πρωινή συνάντηση των μονίμων αντιπροσώπων των 27 στις Βρυξέλλες που αναφέρει ότι το Brexit θα μπορούσε να υλοποιηθεί την πρώτη του μηνός που θα ακολουθεί μια πιθανή ημερομηνία επικύρωσης της συμφωνίας.

Πηγή: https://www.skai.gr/news/world/brexit-ekloges-to-dekemvrio-kalountai-na-egkrinoun-oi-vretanoi-vouleytes

Παρόλα αυτά, ο κ. Κόρμπιν και στελέχη των Εργατικών εμφανίζονται διστακτικοί να συναινέσουν σε εκλογές ακόμα και με μια νέα τρίμηνη παράταση του Brexit. Ο κ. Κόρμπιν είπε ότι το no deal «είναι ακόμα στο μυαλό του πρωθυπουργού». Στελέχη της κυβέρνησης αντέδρασαν κατηγορώντας τον Τζέρεμι Κόρμπιν και τους βουλευτές του ότι «φοβούνται» τις δημοσκοπήσεις.

Δημοσκόπηση για λογαριασμό του Observer την Κυριακή έδινε διευρυμένο προβάδισμα 16 μονάδων στους Συντηρητικούς, με 40% στην πρόθεση ψήφου έναντι 24% των Εργατικών.

Η πιθανότητα διεξαγωγής εκλογών το Δεκέμβριο, για πρώτη φορά από το 1923, πάντως, έχουν αυξηθεί μετά από την κοινή απόφαση των Φιλελεύθερων Δημοκρατών και του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP) να υποβάλουν πιθανότατα αύριο Τρίτη νομοσχέδιο για στήσιμο κάλπης στις 9 Δεκεμβρίου.

Η υποβολή νομοσχεδίου για πρόωρες εκλογές ξεπερνά το σκόπελο της ανάγκης συναίνεσης των 2/3 της Βουλής, καθώς απαιτεί απλή πλειοψηφία για την έγκρισή του.

Παρά το γεγονός ότι το πρωί της Κυριακής ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης και των Συντηρητικών απέρριψαν την ιδέα των δύο κομμάτων ως κίνηση εντυπωσιασμού, το βράδυ πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι αν η πρόταση του πρωθυπουργού απορριφθεί, τότε θα μπορούσε να εξεταστεί ως εναλλακτική οδός προς τις εκλογές μια κίνηση σαν αυτή των Φιλελεύθερων Δημοκρατών και του SNP.

Η διαφορά μεταξύ της πρότασης της κυβέρνησης και των κομμάτων της ελάσσονος αντιπολίτευσης είναι ότι στη δεύτερη περίπτωση δεν προβλέπεται χρόνος για συζήτηση και ψήφισης επί του νομοσχεδίου και της συμφωνίας του Brexit.

Ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι οι βουλευτές «δεν μπορούν να κρατούν άλλο τη χώρα όμηρο», προσθέτοντας ότι αφού δεν μπορούν να καταλήξουν στο τι πρέπει να γίνει με το Brexit «είναι ώρα για μια νέα Βουλή».