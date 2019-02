Έρευνα Guardian: Εκατομμύρια ευρώ από τις επιδοτήσεις της ΚΑΠ έχουν αποδέκτες Βρετανούς βουλευτές

Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις που θέλουν δεκάδες βουλευτές του Βρετανικού Κοινοβουλίου να κατέχουν ή να διαχειρίζονται αγροτικές εκμεταλλεύσεις που έχουν λάβει πολλά εκατομμύρια ευρώ από γεωργικές επιδοτήσεις της ΕΕ.

Από τα επίμαχα στοιχεία που έφερε στο φως η έρευνα της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Friends of the Earth» και της εφημερίδας «The Guardian», προκύπτει σοβαρότατο ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν κατά το δοκούν τη διαμόρφωση της αγροτικής πολιτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit.

Όπως διαπιστώθηκε, το 2017 (σ.σ. τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία) συνολικά 48 Βρετανοί βουλευτές έλαβαν το ποσό των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ υπό τη μορφή επιδοτήσεων που προβλέπονται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της ΕΕ. Τη μεγαλύτερη ενιαία ενίσχυση, ύψους 542.000 ευρώ, έλαβε η αγροτική επιχείρηση του 18ου Δούκα του Norfolk, Edward Fitzalan-Howard. Ακολούθησαν ο συντηρητικός βουλευτής Richard Drax, ο οποίος έλαβε 471.000 ευρώ για την ιδιόκτητη εκμετάλλευσή του, έκτασης 2.800 εκταρίων, και το μέλος της Βουλής των Λόρδων, Matt Ridley, ο οποίος διαχειρίζεται δύο αγροτικές επιχειρήσεις που απέσπασαν συνολικά 362.000 ευρώ. Μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας, ο τελευταίος έσπευσε να δηλώσει ότι αντιτίθεται στις αγροτικές ενισχύσεις, «αν και αυτή η στάση αντιβαίνει στο προσωπικό μου συμφέρον βραχυπρόθεσμα». Λέει, όμως, την αλήθεια o Ridley; Και αν ναι, είναι όλοι οι ωφελούμενοι Βρετανοί βουλευτές το ίδιο ευσυνείδητοι;

Τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα μπορούν να επηρεάσουν τη νέα βρετανική αγροτική πολιτική;

Μετά το Brexit, οι Βρετανοί αγρότες δεν θα λαμβάνουν πλέον αγροτικές επιδοτήσεις από την ΕΕ, αλλά από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Μάλιστα, στο νέο βρετανικό αγροτικό νομοσχέδιο που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση επιβεβαίωνε την πρόθεσή της να απομακρυνθεί σταδιακά από τις επιδοτήσεις στήριξης του αγροτικού εισοδήματος προς πιο στοχοθετημένες πληρωμές για τα δημόσια αγαθά.

Ωστόσο, με αφορμή τα όσα ανέδειξε η αποκαλυπτική έρευνα των Guardian και Friends of the Earth, αρκετοί αμφισβητούν ανοιχτά το κατά πόσο οι Βρετανοί πολιτικοί θα μείνουν ανεπηρέαστοι από τα οικονομικά τους συμφέροντα, όταν κληθούν να αποφασίσουν για το μελλοντικό πλαίσιο της βρετανικής αγροτικής πολιτικής. Όπως υπογραμμίζει η οργάνωση Friends of the Earth, ορισμένοι πολιτικοί που κατέχουν κομβικές θέσεις και συμμετέχουν στην αναθεώρηση της αγροτικής πολιτικής έχουν σοβαρά κίνητρα, ώστε να διατηρήσουν το τρέχον καθεστώς –καθώς και τα ποσά– των επιδοτήσεων.

Για παράδειγμα, ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός Αγροτικών Θεμάτων, John Gardiner, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την προώθηση του βρετανικού αγροτικού νομοσχεδίου στους κόλπους της Βουλής των Λόρδων, είναι εταίρος σε οικογενειακή εκμετάλλευση που έλαβε το ποσό των 56.000 ευρώ από ευρωπαϊκές αγροτικές επιδοτήσεις το 2017. Το ίδιο ισχύει και για τον John Taylor, με διακεκριμένη παρουσία στη Βουλή των Λόρδων, ο οποίος παράλληλα είναι μέτοχος σε μια επιχείρηση που καλλιεργεί δημητριακά και λαχανικά, και επωφελήθηκε από επιδοτήσεις ύψους 182.000 ευρώ την ίδια χρονιά.

«Ελπίζουμε ότι οι πολιτικοί θα βάλουν μπροστά το δημόσιο συμφέρον και θα ψηφίσουν για να αναθεωρήσουν ριζικά τις γεωργικές επιδοτήσεις, έτσι ώστε στο μέλλον τo δημόσιo χρήμα να διοχετευτεί σε δημόσια αγαθά, όπως η αποκατάσταση της φύσης και η μείωση των πλημμυρών», δήλωσε ο ακτιβιστής της Friends of the Earth, Guy Shrubsole.

Στο ερώτημα αν εφαρμόστηκαν μέτρα για την αποφυγή μιας τέτοιας σύγκρουσης συμφερόντων, η μάλλον… τυποποιημένη απάντηση του υπουργείου Περιβάλλοντος, Επισιτισμού και Αγροτικών Θεμάτων (DEFRA) ήταν ότι «όλοι οι υπουργοί υποχρεούνται να γνωστοποιούν τυχόν καταστάσεις από τις οποίες μπορεί να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων».