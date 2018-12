9 εκατ. ευρώ για την πολιτιστική και τεχνολογική καινοτομία

Δράσεις για την πολιτιστική και τεχνολογική καινοτομία προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο The impact of technological transformations on children and youth.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 9 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Ειδικότερα, στόχος της πρόσκλησης είναι να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που συνδέονται με την επιδεινούμενη κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική προέλευση και τα αποτελέσματα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης στην Ευρώπη, σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίησης και ψηφιοποίησης και να δοθούν εναλλακτικές επιλογές πολιτικής.

Οι δραστηριότητες Ε&Α θα παράσχουν νέα αποδεικτικά στοιχεία και επιλογές πολιτικής προκειμένου να μετριάσουν ή να υποστηρίξουν τις αλλαγές που προκύπτουν από την 4η βιομηχανική επανάσταση, με σκοπό την ενίσχυση της ποικιλομορφίας των πολιτισμών και των κοινωνικών δεσμών, των υφιστάμενων ή εκκολαπτόμενων κοινωνικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της Ευρώπης, καθώς και της ενίσχυσης των κοινωνικών και οικονομικών οφελών της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, όπου αυτό ισχύει.

Κατά συνέπεια, θα συμβάλουν στην προώθηση της δίκαιης και βιώσιμης ευημερίας και πολιτισμού υπό την ευρεία έννοια, μέσω αντικειμενικών επιστημονικών αξιολογήσεων κοινωνικής, πολιτιστικής και τεχνολογικής καινοτομίας, συν-δημιουργίας και λύσεων από τη βάση προς την κορυφή.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα & Οργανισμοί και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 14/03/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.