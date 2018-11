9 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας

Δράσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της νεολαίας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Capacity building in the field of youth.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Erasmus+», έχει συνολικό προϋπολογισμό 9.000.000 ευρώ.

Η παρούσα δράση αυτή στοχεύει στην:

• Aνάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγών ανάμεσα σε Χώρες του Προγράμματος και Χώρες Εταίρους από όλο τον κόσμο.

• Bελτίωση της ποιότητας και αναγνώριση της εργασίας των νέων, της άτυπης μάθησης και του εθελοντισμού στις Χώρες Εταίρους.

• Προώθηση δραστηριοτήτων κινητικότητας μεταξύ Χωρών του Προγράμματος και Χωρών Εταίρων με στόχο τη συμμετοχή των νέων με λιγότερες ευκαιρίες στα κοινά.

Οι δραστηριότητες που επιχορηγούνται στα πλαίσια της δράσης είναι:

• Στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ οργανώσεων νεολαίας και τοπικών αρχών από τις Χώρες Εταίρους.

• Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων Νεολαίας και οργανώσεων στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, όπως επίσης και εκπροσώπων από το χώρο των επιχειρήσεων και της εργασίας.

• Ανάπτυξη των δυνατοτήτων των Συμβουλίων Νεολαίας, των πλατφόρμων για τη νεολαία και των εθνικών και τοπικών αρχών που ασχολούνται με τη νεολαία σε Χώρες Εταίρους.

• Ενίσχυση της διαχείρισης των οργανώσεων Νεολαίας, της ανάπτυξης καινοτομίας και της διεθνοποίησης τους.

• Εφαρμογή και έλεγχος των πρακτικών που πραγματοποιούνται από τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας.

• Υλοποίηση σχεδίων κινητικότητας από/προς Χώρες Εταίρους (Ανταλλαγές νέων, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, κινητικότητα ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα Νεολαίας) με την προϋπόθεση ότι προσφέρουν επιπρόσθετη αξία στο σχέδιο.

Επιπλέον, η διάρκεια μίας συνεργασίας μπορεί να διαρκέσει από 9 μήνες μέχρι 2 χρόνια.

Ο αιτών και οι εταίροι μπορούν να είναι ιδιωτικοί φορείς, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, μεγάλες επιχειρήσεις, και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιμελητήρια και Κέντρα Κατάρτισης. Σύνδεσμοι ή Σωματεία και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 24/01/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.