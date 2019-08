850.000 ευρώ για τη γυναικεία χρηματοδότηση

Δράσεις για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Encouraging community building around the issue of women entrepreneurship – Management and running of the WEgate platform.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «COSME», έχει συνολικό προϋπολογισμό 850.000 ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση έως 90%.

Ειδικότερα, στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη μέσω:

α) Της διευκόλυνσης, της δικτύωσης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ φορέων, προκειμένου να βελτιωθεί η υποστήριξη που παρέχεται σε γυναίκες επιχειρηματίες και να παρακινηθούν περισσότερες γυναίκες να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις ή να στηρίξουν την ανάπτυξη της επιχείρησής τους σε όλη την Ευρώπη.

β) Της ανάθεσης της διαχείρισης, ενημέρωσης και προώθησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας WEgate στους ενδιαφερόμενους φορείς. (https://www.wegate.eu/)

Το πρόγραμμα COSME ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, το επιχειρηματικό πνεύμα και τη δημιουργία και ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν σχετικές πολιτικές.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, οι Διεθνείς Οργανισμοί, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 05/09/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.