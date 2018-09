8 εκατ. ευρώ για την οδική ασφάλεια και τις βιώσιμες μεταφορές

Δράσεις για την οδική ασφάλεια και τις βιώσιμες μεταφορές προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο MOBILITY FOR GROWTH / Safety in an evolving road mobility environment.

Ειδικότερα, οι μεταφορές μεταβάλλονται με επιταχυνόμενο ρυθμό ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων σε πολλά διαφορετικά αλλά διασυνδεδεμένα πεδία. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, απαιτούνται στοχοθετημένες προσπάθειες για την ανάπτυξη και επικύρωση νέων λύσεων που μπορούν να αναπτυχθούν ταχέως.

Οι λύσεις θα αντιμετωπίσουν με συστηματικό τρόπο τα μέσα μεταφοράς, τα μοντέλα υποδομής και εκμετάλλευσης και θα τα ενσωματώσουν σε ένα ευέλικτο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών για έξυπνη συνδεόμενη κινητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων και με σημαντικά μειωμένο αντίκτυπο στο κλίμα και το περιβάλλον.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση για την υποστήριξη έργων.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 12/09/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.