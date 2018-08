7 εκατ. ευρώ για την έρευνα και την ασφάλεια στα τρόφιμα

Δράσεις για την αντιμετώπιση των εγγενών δεσμών μεταξύ των οικοσυστημάτων, της παραγωγής τροφίμων, της αλυσίδας τροφίμων, της υγείας και της ευημερίας των καταναλωτών, προωθεί το πρόγραμμα τίτλο New and emerging risks to plant health.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης πρέπει να υποστηρίζουν τις δεσμεύσεις της ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη και σε σχέση με την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση της παραγωγής τροφίμων. Στόχος είναι ενισχυθούν οι προσεγγίσεις των συστημάτων τροφίμων για την αντιμετώπιση των εγγενών δεσμών μεταξύ των οικοσυστημάτων, της παραγωγής τροφίμων, της αλυσίδας τροφίμων και της υγείας και της ευημερίας των καταναλωτών.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 7 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση.

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η ενίσχυση του τομέα ανάπτυξης τεχνολογιών και προϊόντων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της παραγωγής τροφίμων και της ευρύτερης έρευνας και των υψηλών τεχνολογιών.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 11/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.