60 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της επιστήμης κατά της κλιματικής αλλαγής

Δράσεις για την οικοδόμηση ενός κλιματικού μέλλοντος με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα, προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Addressing knowledge gaps in climate science, in support of IPCC reports.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση.

Συγκεκριμένα, οι δραστηριότητες που υποστηρίζονται στην παρούσα πρόσκληση πρέπει να υποστηρίζουν τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, κατά την οποία οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να περιορίσουν την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2°C και να καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό της σε 1,5 °C, ενισχύοντας παράλληλα την προσαρμοστική τους ικανότητα.

Ευρύτερος στόχος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» είναι η ενίσχυση του τομέα ανάπτυξης τεχνολογιών και προϊόντων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ευρύτερης έρευνας και των υψηλών τεχνολογιών.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 04/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.