4 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση της ρητορικής και των εγκλημάτων μίσους

Δράσεις για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους online προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Prevent and combat racism, xenophobia and other forms of intolerance.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια», έχει συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως και 80% χρηματοδότηση στην υποστήριξη πρότζεκτ στον τομέα της καταπολέμησης της ρητορικής μίσους online, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση, παρακολούθηση και πρόληψη του φαινομένου.

Ειδικότερα, η πρόσκληση αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του hate crime και του hate speech, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ποινικών μέσων. Αποσκοπεί επίσης στην υποστήριξη θυμάτων αυτού του φαινομένου, με απώτερο στόχο την προώθηση της ανεκτικότητας και της κοινωνικής συνοχής.

Συνολικά, το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» αποτελεί συνέχεια των τριών προγραµµάτων της περιόδου 2007-2013: Θεµελιώδη δικαιώµατα, Daphne III, και του προγράµµατος Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS), τµήµατα “Καταπολέµηση των διακρίσεων και Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των φύλων”.

To πρόγραµµα υποστηρίζει τις εξής δράσεις:

Δράσεις ανάλυση δεδοµένων, στατιστικών, ανάπτυξη κοινών µεθοδολογιών, δεικτών, µελετών, ερευνών, αξιολόγησης αντίκτυπου

Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγµα ανταλλαγές προσωπικού, εργαστήρια, σεµινάρια

Δράσεις αµφίδροµης µάθησης, συνεργασίας, διάχυσης, ανταλλαγές, καινοτοµικές προσεγγίσεις

Υποστήριξη σε κύριους εταίρους, όπως είναι τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν την ενωσιακή νοµοθεσία και πολιτικές

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Κέντρα Κατάρτισης, σε διεθνείς οργανισμούς καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται κοινοπραξία από 2 έως 6 οργανισμών.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 04/10/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.