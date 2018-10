4 εκατ. ευρώ για τη διεθνή κοινοπραξία για την εξατομικευμένη ιατρική

Δράσεις για την υποστήριξη της διεθνούς κοινοπραξίας για την εξατομικευμένη ιατρική προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Actions in support of the International Consortium for Personalised Medicine.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», έχει συνολικό προϋπολογισμό 4 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει 100% χρηματοδότηση στην υποστήριξη πρότζεκτ.

Ειδικότερα, η πρόκληση αποσκοπεί στο να συνδυάσει τον καλύτερο τρόπο υγείας και υγιούς γήρανσης με την της ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων υγείας και περίθαλψης και ευκαιριών ανάπτυξης για τις βιομηχανίες που σχετίζονται με την υγεία και τη φροντίδα.

Στόχος είναι η μετάβαση των νέων γνώσεων σε καινοτόμες εφαρμογές, οι οποίες θα επιταχύνουν την ανάπτυξη σε διαφορετικούς τομείς της υγείας και της περίθαλψης, καθιστώντας τα συστήματα και υπηρεσίες υγείας και φροντίδας πιο προσιτά, ευαίσθητα και αποτελεσματικά, τόσο στην Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν. Για το σκοπό αυτό ενθαρρύνεται η συμπερίληψη ιδιωτικών εταιρειών και άλλων καινοτόμων φορέων στα έργα.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 16/04/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.