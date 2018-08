4,3 εκατ. ευρώ για πρόσβαση των ΜμΕ στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Δράσεις για βελτίωση της πρόσβασης των ΜμΕ στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Intellectual Property Prediagnostic And Improving Access To Patent Protection For Innovative EU SMEs / IP pre-diagnostics.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «COSME», έχει συνολικό προϋπολογισμό 4,3 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση 95%.

Ειδικότερα, κεντρικός στόχος αυτής της πρόσκλησης είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στην αποτελεσματική προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, παρέχοντας ενημέρωση σχετικά με τα οφέλη από τη χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τις ευκαιρίες που συνδέονται με το νέο ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και επιστρέφοντας μέρος των σχετικών δαπανών χρήσης που σχετικά με το νέο ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 04/09/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.