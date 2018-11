3,8 εκατ. ευρώ για Στρατηγικές Συμπράξεις στην εκπαίδευση

Δράσεις για την υλοποίηση Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Strategic partnerships in the field of education and training.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Erasmus+», έχει συνολικό προϋπολογισμό 3.844.810 ευρώ.

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις είναι διακρατικά σχέδια που στοχεύουν στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, καθώς και στην υλοποίηση κοινών πρωτοβουλιών που προωθούν τη συνεργασία, τη συνεργατική μάθηση και την ανταλλαγή εμπειριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βάσει του στόχου τους και της σύνθεσης τους, οι Συμπράξεις είναι δυνατόν να έχουν μία από τις παρακάτω μορφές:

• Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την καινοτομία Τα σχέδια αναμένεται να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, ή/και να προβούν σε εντατικές δραστηριότητες διάχυσης και διάδοσης των παραγόμενων αποτελεσμάτων. Αυτός ο τύπος σχεδίων είναι ανοικτός σε όλους τους τομείς εκτός από τις συνεργασίες μεταξύ σχολείων.

• Στρατηγικές Συμπράξεις που υποστηρίζουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών. Τα σχέδια αποσκοπούν στην ανταλλαγή ιδεών, πρακτικών και μεθόδων μεταξύ των οργανισμών. Αυτός ο τύπος σχεδίων είναι ανοικτός σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας εκτός από την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο αιτών και οι εταίροι μπορούν να είναι ιδιωτικοί φορείς, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιμελητήρια και Κέντρα Κατάρτισης. Σύνδεσμοι ή Σωματεία και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν επίσης να συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 21/03/2019 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.