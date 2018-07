24 εκατ. ευρώ για τη ψηφιακή ασφάλεια και την πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων

Δράσεις για την αντιμετώπιση των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και τη ψηφιακή ασφάλεια προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο Prevention, detection, response and mitigation of combined physical and cyber threats to critical infrastructure in Europe.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020 – Κοινωνικές Προσκλήσεις», έχει συνολικό προϋπολογισμό 24 εκατομμύρια ευρώ και προσφέρει έως και 70% χρηματοδότηση (Εξαίρεση αποτελούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τα οποία ισχύει ποσοστό 100%) στην υποστήριξη πρότζεκτ στον τομέα της καταπολέμησης του κυβερνοεγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων σχεδίων που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση, παρακολούθηση και πρόληψη του φαινομένου.

Ειδικότερα, η πρόσκληση διευκολύνει τη συμμετοχή φορέων τελικού χρήστη σε τομείς που είναι σημαντικοί δικαιούχοι και πελάτες λύσεων στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να καθορίσουν και να παράσχουν στη βιομηχανία τις απαιτήσεις τους για ψηφιακή ασφάλεια, προστασία της ιδιωτικής ζωής και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν επίσης να συμμετέχουν. Τέλος, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό και σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επίσης σε Ερευνητές και Ερευνητικά Κέντρα.

Μεταξύ των δημόσιων φορέων συμπεριλαμβάνονται οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 23/08/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.