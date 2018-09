2,6 εκατ. για στήριξη δραστηριοτήτων διεθνών πωλήσεων στον τομέα του κινηματογράφου

Δράσεις για τη προωθεί το πρόγραμμα Support to the international Sales Agents of European cinematographic film – the “Sales Agents” Scheme.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη – Πολιτισμός», έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,6 εκατ. ευρώ και προσφέρει χρηματοδότηση ως και 60%.

Το Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» βοηθά στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η «ψηφιακή εποχή», και η παγκοσμιοποίηση, αποσκοπώντας στην αειφόρο ανάπτυξη, την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής. Δομείται πάνω στα προγράμματα MEDIA, MEDIA Mundus και Πολιτισμός.

Επιπλέον, είναι ανοικτό για δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που στοχεύουν επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση τις συμπληρωματικές πιστώσεις που έχουν καταβληθεί και τις ειδικές συμφωνίες που θα συμφωνηθούν μαζί με αυτές τις χώρες ή περιοχές.

Ταυτόχρονα, επιτρέπει συνεργασία και κοινές δράσεις με χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και με διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, όπως η UNESCO, το Συμβούλιο της Ευρώπης, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή τον Παγκόσμιο Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας βάσει κοινών συνεργασιών για την υλοποίηση του προγράμματος

Στην παρούσα πρόσκληση, ο αιτών και οι εταίροι μπορούν να είναι ιδιωτικοί φορείς.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 06/11/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.