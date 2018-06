188.2 εκατ. ευρώ για τις διακρατικές συνεργασίες στη νεολαία

Δράσεις για την ενίσχυση της διακρατικών συνεργασιών στον τομέα της νεολαίας προωθεί η βασική δράση 1 (ΚΑ1) – Mobility of individuals in the field of youth.

Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Erasmus+», έχει συνολικό προϋπολογισμό 188.200.000 ευρώ σε πρότζεκτ που θα υποστηρίζουν τη συμμετοχή των οργανώσεων, ομάδων και ατόμων που σχολούνται με δραστηριότητες διακρατικών συνεργασιών στον τομέα της νεολαίας.

Οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν ανταλλαγές Νέων ηλικίας 13 μέχρι 30 ετών, την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία για νέους ηλικίας 17 με 30 ετών και youth workers και δραστηριότητες που θα στοχεύουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των τελευταίων.

Το ύψος των επιχορηγήσεων και η διάρκεια των σχεδίων, ποικίλουν σε συνάρτηση με παράγοντες όπως το είδος του σχεδίου και ο αριθμός των εταίρων που συμμετέχουν.

Συνολικά, το πρόγραμμα «Erasmus+» θέτει ως κεντρικό άξονα δράσεων βελτίωση των δεξιοτήτων, τον εκσυγχρονισμό της Εκπαίδευσης και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων. Στα πλαίσια αυτά, το πρόγραμμα Erasmus+ υλοποιεί τις ακόλουθες δράσεις:

Βασική Δράση 1 – Κινητικότητα ατόμων (για σπουδαστές και διδακτικό προσωπικό)

Βασική Δράση 2 – Συνεργασία για την Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Βασική Δράση 3 – Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής

Δράσεις Jean Monnet (για ακαδημαϊκά ιδρύματα και ενώσεις, κέντρα αριστείας, διασκέψεις για μελέτες κ.α)

Δράσεις για τον αθλητισμό

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εφόσον ανήκουν σε μη Κερδοσκοπικούς ή μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, καθώς επίσης σε Συνδέσμους και Σωματεία, Ερευνητές/Ερευνητικά Κέντρα/Οργανισμοί και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Μεταξύ των αυτών που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμπεριλαμβάνονται δημόσιοι φορείς όπως οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Κυβέρνηση, τα Κοινοβουλευτικά Σώματα και οι Κρατικοί Οργανισμοί και Επιχειρήσεις.

Το πρόγραμμα έχει προθεσμία υποβολής την 04/10/2018 και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα μας.